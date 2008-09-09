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|Очень жалею, что ушла... Но выбора не было
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я хочу рассказать свою историю о работе в Абсолюте. В общем, самому банку ставлю огромную пятерку с жирным плюсом. Мне очень нравилось там работать. Банк любит своих сотрудников! Устраивает праздники, не жалеет денег на канцтовары и сувениры для клиентов.
Очень обидно, что руководство в отделениях занимается самоуправством. Не могу сказать про все отделения, но в нашем точно так было, и, скорее всего, продолжает быть. Наше отделение открылось 3 года назад и я была, так сказать, у истоков. У нас был замечательный коллектив - ОДНА БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ. Но потом появилась новая управляющая, которая разделила всех сотрудников на "хороших" и "плохих". А когда ей понадобилось освободить место для своей подружки, она потихоньку начала выживать "плохих". Не повышала з/п, искала мелкие косяки, лишала премии и сваливала все на вышестоящие руководство. Многие из нашего отделения уволились или перевелись в другой офис. Жертвуя при этом временем, которое они тратят на дорогу из Зеленограда в Москву, но там оставаться было просто невыносимо.
Я поддерживаю контакт и с теми, кто ушел, и с теми кто там остался. И хочу сказать, что ничего не изменилось. Я жалею только о том, что в свое время не подняла этот вопрос. Может быть вышестоящее руководство смогло бы чем-то помочь, просто не в моих правилах жаловаться и ябедничать. Обидно, что сказать в свою защиту никто ничего не сможет, потому что боятся за свое место, так как работу в банке в Подмосковье очень тяжело найти, все места, так сказать, насижены. И они будут продолжать терпеть и мириться с таким положением дел, и наблюдать как подруга управляющей продвигается вперед и вверх (и по зарплате и по должности).
P.S. Я ни в коем случае не хочу кого-то отговорить идти работать в Абсолют. Я хочу лишь предупредить какая ситуация была и есть в Зеленоградском отделении. Если ты готова петь управляющей дифирамбы и рассказывать все подробности своей личной жизни, тогда ВЭЛКОМ.
Я уверена, что в других отделениях все замечательно и такого беспредела не наблюдается.
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катюшка -хохотушка • бывший сотрудник
09.09.2008 20:03
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Но в любом случае, все идет с головы... А голова у нас хорошая )))
В какой-то степени с Вами солидарен : по уровню оплаты труда, соц. пакету, условиям работы и даже размеру "суточных" во время командировок АБ раньше был "на высоте". Ох уже эти "счастливые докризисные времена" ! Но должен заметить, если Вы не работали в самом ЦИКе, истинного самоуправства Вы не видели, а столкнулись лишь с обычным хамством, которое есть почти везде. Филиальная сеть АБ вообще была построена наспех, не имела четкой структуры и управлялась окриками. Отсюда и волюнтаризм и местничество на местах и как следствие, текучка кадров... Лучшие сотрудницы ложились в больницы с нервными расстройствами, употребление успокоительных таблеток на рабочем месте было обычным делом...
И это было еще ДО КРИЗИСА !!!