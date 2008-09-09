Я хочу рассказать свою историю о работе в Абсолюте. В общем, самому банку ставлю огромную пятерку с жирным плюсом. Мне очень нравилось там работать. Банк любит своих сотрудников! Устраивает праздники, не жалеет денег на канцтовары и сувениры для клиентов.



Очень обидно, что руководство в отделениях занимается самоуправством. Не могу сказать про все отделения, но в нашем точно так было, и, скорее всего, продолжает быть. Наше отделение открылось 3 года назад и я была, так сказать, у истоков. У нас был замечательный коллектив - ОДНА БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ. Но потом появилась новая управляющая, которая разделила всех сотрудников на "хороших" и "плохих". А когда ей понадобилось освободить место для своей подружки, она потихоньку начала выживать "плохих". Не повышала з/п, искала мелкие косяки, лишала премии и сваливала все на вышестоящие руководство. Многие из нашего отделения уволились или перевелись в другой офис. Жертвуя при этом временем, которое они тратят на дорогу из Зеленограда в Москву, но там оставаться было просто невыносимо.



Я поддерживаю контакт и с теми, кто ушел, и с теми кто там остался. И хочу сказать, что ничего не изменилось. Я жалею только о том, что в свое время не подняла этот вопрос. Может быть вышестоящее руководство смогло бы чем-то помочь, просто не в моих правилах жаловаться и ябедничать. Обидно, что сказать в свою защиту никто ничего не сможет, потому что боятся за свое место, так как работу в банке в Подмосковье очень тяжело найти, все места, так сказать, насижены. И они будут продолжать терпеть и мириться с таким положением дел, и наблюдать как подруга управляющей продвигается вперед и вверх (и по зарплате и по должности).



P.S. Я ни в коем случае не хочу кого-то отговорить идти работать в Абсолют. Я хочу лишь предупредить какая ситуация была и есть в Зеленоградском отделении. Если ты готова петь управляющей дифирамбы и рассказывать все подробности своей личной жизни, тогда ВЭЛКОМ.

Я уверена, что в других отделениях все замечательно и такого беспредела не наблюдается.