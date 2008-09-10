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|Ничего хорошего
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Привет! Я работаю в ДБ АО Сбербанк. Кто не знает, это в Казахстане, работаю в филиале в Уральске. Работа в Сбере считается престижной. Банк постоянно развивается, расширяется. Есть возможность карьерного роста. Есть, правда, свои особенности. Принимаем всех, особенно если ты родственник или кого попросили с другого места работы, хорошие люди к нам не идут. У нас даже бывший плотник есть, ничего, что он не соображает, его надо учить, он почти директор РКО.
Своих сотрудников не ценим, зарплата средняя, премии маленькие. Семинаров, тренингов нет. Все приходиться изучать самостоятельно. Причем в нерабочее время. Требуют оставаться после работы (хоть просто так сиди), так как у руководства мнение - если не остался после работы, значит не загружен.
По поводу работы без обеда. Мы без обеда работаем с момента открытия, и ничего хорошего это ни клиентам, ни сотрудникам не приносит. У нас в обед клиентов немного, но те кто приходит и видит не все работающие окна, с возмущением комментируют, что вы работаете без обеда и соотвественно все должны быть на местах. Работа без обеда касается только рядовых сотрудников, руководство как ходили одновременно на обед, так и ходят. Нередко возникает ситуация, когда в обеденный перерыв нужна подпись руководителя, но ни его, ни зама на месте нет.
Год назад я с удовольствием шел на работу, но сейчас ситуация изменилась. Если зам позволяет себе выражения: "Ты работаешь или пальцем в носу ковыряешь?", это не отразится положительно на работе.
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mayF • сотрудник
10.09.2008 23:31
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|COOL GIRLа
11.09.2008 00:37
|А я вспомнила почему-то дрвний анекдот про больницу, который оканчивался фразой: "...Я не доктор, я плотник". Сама не знаю, почему, ассоциации...
|Скромный Зладей
11.09.2008 00:45
|Да-да-да! надо сберу открывать филиалы во всех бывших союзных республиках! Хоть к нам ехать не будут, а будут все работать на престижной работе!
|triniti12
11.09.2008 21:06
|Есть тут рядом с моим домом филиал....... Сидят за окошками две молдаванки (похоже, по акценту).... Улыбаются искренне в 32 зуба, такие милые... И говорит одна клиенту... Я не могу эту оперцию совершить, но сейчас позову того, кто может.... Приходит заведующая, вся такая затравленная, под глазами круги.... Дальше смотреть не стала, ушла, не совершив операцию.... Как - то больно стало.... Вспомнила как выходили ночами базу клиентскую набивать, как учили.... Скольких я переучила за 16 лет!!!!! И до чего довели!
|Nicka
12.09.2008 16:34
|а как расшифровывается аббревиатура "ДБ" в названии? Интересно просто.
|Retailator
14.09.2008 14:39
|ДБ= Дочерний банк
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