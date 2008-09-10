Привет! Я работаю в ДБ АО Сбербанк. Кто не знает, это в Казахстане, работаю в филиале в Уральске. Работа в Сбере считается престижной. Банк постоянно развивается, расширяется. Есть возможность карьерного роста. Есть, правда, свои особенности. Принимаем всех, особенно если ты родственник или кого попросили с другого места работы, хорошие люди к нам не идут. У нас даже бывший плотник есть, ничего, что он не соображает, его надо учить, он почти директор РКО.

Своих сотрудников не ценим, зарплата средняя, премии маленькие. Семинаров, тренингов нет. Все приходиться изучать самостоятельно. Причем в нерабочее время. Требуют оставаться после работы (хоть просто так сиди), так как у руководства мнение - если не остался после работы, значит не загружен.



По поводу работы без обеда. Мы без обеда работаем с момента открытия, и ничего хорошего это ни клиентам, ни сотрудникам не приносит. У нас в обед клиентов немного, но те кто приходит и видит не все работающие окна, с возмущением комментируют, что вы работаете без обеда и соотвественно все должны быть на местах. Работа без обеда касается только рядовых сотрудников, руководство как ходили одновременно на обед, так и ходят. Нередко возникает ситуация, когда в обеденный перерыв нужна подпись руководителя, но ни его, ни зама на месте нет.



Год назад я с удовольствием шел на работу, но сейчас ситуация изменилась. Если зам позволяет себе выражения: "Ты работаешь или пальцем в носу ковыряешь?", это не отразится положительно на работе.