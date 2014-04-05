Любой банк для соискателя начинается с вешалки с отдела кадров. Так вот о Банке Москвы впечатление сложилось не особо лестное.



На хэдхантере увидела вакансию. Не сильно шоколадную, но по профилю. Скажу сразу, что у меня банковский стаж более 20 лет и я претендую не на позицию девочки, предлагающей всем при входе листовки и страховки. Собеседования со мной обычно проходят на уровне курирующих зампредов или председателей правлений. Я решила отправить резюме. Сотворила отклик. Обычно когда резюме просматривают и в течение 2-3 дней не перезванивают, то об этой вакансии можно спокойно забыть. Ну не подошла и не подошла. Не 500 Евро? чтобы всем нравиться. Но тут мне отказали. ЗАЧЕМ? Испугались, что я буду обрывать телефон глупым клеркам и напрашиваться на собеседование?



Дорогие мои, на хэдхантере есть вакансии и повкуснее. А ваш банк у меня навеки в черных списках.