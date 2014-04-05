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|Сотрудники HR
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Любой банк для соискателя начинается
На хэдхантере увидела вакансию. Не сильно шоколадную, но по профилю. Скажу сразу, что у меня банковский стаж более 20 лет и я претендую не на позицию девочки, предлагающей всем при входе листовки и страховки. Собеседования со мной обычно проходят на уровне курирующих зампредов или председателей правлений. Я решила отправить резюме. Сотворила отклик. Обычно когда резюме просматривают и в течение 2-3 дней не перезванивают, то об этой вакансии можно спокойно забыть. Ну не подошла и не подошла. Не 500 Евро? чтобы всем нравиться. Но тут мне отказали. ЗАЧЕМ? Испугались, что я буду обрывать телефон глупым клеркам и напрашиваться на собеседование?
Дорогие мои, на хэдхантере есть вакансии и повкуснее. А ваш банк у меня навеки в черных списках.
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Vicecapo • несостоявшийся сотрудник
05.04.2014 13:31
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Изменено:
Не хочу Вас обидеть, но это значит, что самой Вам скорее всего уже за 40... А уже одного этого банковским кадровикам, порою, достаточно, чтобы отказать по возрасту. Указывать в описании вакансии ограничение по возрасту - они не имеют права : могут оштрафовать за дискриминацию по возрасту... И еще :
Если Вы сама - бывший Зампред, Директор департамента, или Начальник управления - это в порядке вещей. Только вот на такие должности - вакансии редко размещаются в открытых источниках : как правило руководители подбирают себе команду ТОП-менеджеров индивидуально. Да и сами бывшие ТОПы как правило - люди известные : резюме на открытых сайтах размещают редко и тем более, редко откликаются на вакансии "для всех".
Лично я во время более, чем 100 собеседований в банках, один раз беседовал с Вице-президентом, пару раз - с Зампредами и один раз - даже с Председателем правления. Но если бы Вас завели туда с завязанными глазами не предупреждая, а внутри кабинета - сняли бы повязку - Вы бы ни за что не подумали, что не то, что находитесь в аппортаментах ПП, но и что вообще находитесь в коммерческом банке ! Не всем банкирам у нас живется хорошо.
А потому, гордиться неудачными собеседованиями на данном портале - не стоит !
Изменено:
'Банк Москвы не самый лучший,но я все равно отправлю туда резюме...'
странная логика,тетя...47 лет пора-пора уже думать головой.
если вас уволили с заместителя начальника Кредитного управления-может это ваша вина?
а обращение к предыдущему собеседнику Котик мой-свидетельствует о вашем культурном уровне развития...
Вы видимо ни разу не видели аккаунт HH со стороны работодателя. Все отклики на вывешенную вакансию разбиваются по этапам обработки этого самого отклика: "Неразобранные" (новые отклики), "Подумать", "Приглашенные" и "Отклоненные".
Чтобы перевести резюме потенциального кандидата из "Неразобранных" на этап "Отклоненные" hr должен отправить кандидату отказ, иначе резюме так и застрянет на этапе "Неразобранных". Формулировку отказа hr может поправить, но как правило задана стандартная "Большое спасибо за интерес, проявленный к нашей вакансии..." и далее по тексту.
Так что ваш hr просто воспользовалась порталом в соответствии с его "инструкцией по эксплуатации" так сказать.
Ничего личного, только бизнес...
Спасибо, я искренне тронут ! Читать отзывы я пока еще могу.
Могу рассказать, как я в свое время был на собеседовании в "Банке Москвы" :
М. Автозаводская, вход из того же здания, где метро, арендуемый неизвестно кем этаж (вывесок банка так и не увидел). Грязная комнатенка и две девицы, перекрикивающие друг друга и соискателей. А "финалом апофеоза" стал ворвавшийся туда со скандалом то ли техник, то ли грузчик... Сами понимаете : всему есть предел. Я видел несколько репортажей по ТВ, в каких именно условиях трудятся сотрудники этого банка. Ничего общего с бывшими аппартаментами г-на Бородина. Так, что возможно, Вы сэкономили время, стоимость проезда, а главное - хорошее настроение. Это что касаемо самого БМ.
Или я что-то не догоняю ?
А давайте, мы с автором как-нибудь без Вас разберемся, как нам обращаться друг к другу !
Но если автору и впрямь уже 47 лет - думаю, про банки ей стоит забыть, как о детской мечте "стать космонавтом". Например, мой бывший шеф, которому на момент моего увольнения было 53 года сразу сказал, что когда уволят его - он будет искать работу курьера. Переработал он меня там - всего на пол-года.