Вход
Поиск
ЦБ 08.03 с 13.03 ММВБ Нефть
USD 56,80 -0,19 56,61 56,90 65,13
EUR 70,53 -0,73 69,80 70,17
Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов в банках топ-100
исследование Банки.ру — февраль, 2018
к списку банков | • информация о банке «БМ-Банк»
смотреть все отзывы банка (134)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Сотрудники HR отрицательный голос не засчитан
Любой банк для соискателя начинается с вешалки с отдела кадров. Так вот о Банке Москвы впечатление сложилось не особо лестное.

На хэдхантере увидела вакансию. Не сильно шоколадную, но по профилю. Скажу сразу, что у меня банковский стаж более 20 лет и я претендую не на позицию девочки, предлагающей всем при входе листовки и страховки. Собеседования со мной обычно проходят на уровне курирующих зампредов или председателей правлений. Я решила отправить резюме. Сотворила отклик. Обычно когда резюме просматривают и в течение 2-3 дней не перезванивают, то об этой вакансии можно спокойно забыть. Ну не подошла и не подошла. Не 500 Евро? чтобы всем нравиться. Но тут мне отказали. ЗАЧЕМ? Испугались, что я буду обрывать телефон глупым клеркам и напрашиваться на собеседование?

Дорогие мои, на хэдхантере есть вакансии и повкуснее. А ваш банк у меня навеки в черных списках.
Vicecapo • несостоявшийся сотрудник
05.04.2014 13:31
14 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
andreib2
05.04.2014 18:18
Зашибись. Половина форума недовольны тем, что им не отвечают. А тут ответили и все равно недовольство. Бедные эйчары - как ни поступи, все равно крайним будешь smile:o
Vicecapo
Автор отзыва
05.04.2014 18:22
smile:D А зачем вообще было отвечать? И так понятно, что если не отвечают, то значит выбрали кого-то другого или резюме не подошло.

Изменено: Vicecapo - 06.04.2014 02:07
Отверженный странник
06.04.2014 11:12
Уважаемая автор, мадам Vicecapo ! Вы утверждаете :
Цитата
у меня банковский стаж более 20 лет

Не хочу Вас обидеть, но это значит, что самой Вам скорее всего уже за 40... А уже одного этого банковским кадровикам, порою, достаточно, чтобы отказать по возрасту. Указывать в описании вакансии ограничение по возрасту - они не имеют права : могут оштрафовать за дискриминацию по возрасту... И еще :
Цитата
Собеседования со мной обычно проходят на уровне курирующих зампредов или председателей правлений.
И что именно Вы хотите этим сказать ?
Если Вы сама - бывший Зампред, Директор департамента, или Начальник управления - это в порядке вещей. Только вот на такие должности - вакансии редко размещаются в открытых источниках : как правило руководители подбирают себе команду ТОП-менеджеров индивидуально. Да и сами бывшие ТОПы как правило - люди известные : резюме на открытых сайтах размещают редко и тем более, редко откликаются на вакансии "для всех".
Лично я во время более, чем 100 собеседований в банках, один раз беседовал с Вице-президентом, пару раз - с Зампредами и один раз - даже с Председателем правления. Но если бы Вас завели туда с завязанными глазами не предупреждая, а внутри кабинета - сняли бы повязку - Вы бы ни за что не подумали, что не то, что находитесь в аппортаментах ПП, но и что вообще находитесь в коммерческом банке ! Не всем банкирам у нас живется хорошо. smile:cry:
А потому, гордиться неудачными собеседованиями на данном портале - не стоит ! smile:notiam:
Vicecapo
Автор отзыва
06.04.2014 22:05
Отверженный странник Котик мой! smile:D Видеть надо то, что написано, а не то, что грезится. Я возмутилась не фактом отказа. Банк Москвы не лучший банк в мире и вакансия была не самая интересная. Отказали и пофик собсно. Я не последний мешок денег распарываю smile:D и работу не то чтобы активно ищу. Так, обследую рынок. Я возмутилась тем, КАК это было сделано, а главное - кем. Я всего лишь о том, что НЕ НАДО жать красную кнопку. Умный человек и сам поймет, что раз ему не перезванивают, то он явно не подходит на эту должность, а дураку все равно ничего не объяснишь! И где Вы увидели гордость неудачными собеседованиями?

Изменено: Vicecapo - 06.04.2014 22:06
razumow
07.04.2014 00:20

'Банк Москвы не самый лучший,но я все равно отправлю туда резюме...smile:-)'
странная логика,тетя...47 лет пора-пора уже думать головой.
если вас уволили с заместителя начальника Кредитного управления-может это ваша вина?
а обращение к предыдущему собеседнику Котик мой-свидетельствует о вашем культурном уровне развития...
Tuzikk
07.04.2014 09:18
Автору.
Вы видимо ни разу не видели аккаунт HH со стороны работодателя. Все отклики на вывешенную вакансию разбиваются по этапам обработки этого самого отклика: "Неразобранные" (новые отклики), "Подумать", "Приглашенные" и "Отклоненные".
Чтобы перевести резюме потенциального кандидата из "Неразобранных" на этап "Отклоненные" hr должен отправить кандидату отказ, иначе резюме так и застрянет на этапе "Неразобранных". Формулировку отказа hr может поправить, но как правило задана стандартная "Большое спасибо за интерес, проявленный к нашей вакансии..." и далее по тексту.
Так что ваш hr просто воспользовалась порталом в соответствии с его "инструкцией по эксплуатации" так сказать.
Ничего личного, только бизнес...
Отверженный странник
07.04.2014 21:36
Уважаемая автор, мадам Vicecapo !
Цитата
Отверженный странник. Котик мой!

Спасибо, я искренне тронут ! smile:inlove: smile:{} Читать отзывы я пока еще могу. smile8)
Могу рассказать, как я в свое время был на собеседовании в "Банке Москвы" :
М. Автозаводская, вход из того же здания, где метро, арендуемый неизвестно кем этаж (вывесок банка так и не увидел). Грязная комнатенка и две девицы, перекрикивающие друг друга и соискателей. А "финалом апофеоза" стал ворвавшийся туда со скандалом то ли техник, то ли грузчик... Сами понимаете : всему есть предел. Я видел несколько репортажей по ТВ, в каких именно условиях трудятся сотрудники этого банка. Ничего общего с бывшими аппартаментами г-на Бородина. Так, что возможно, Вы сэкономили время, стоимость проезда, а главное - хорошее настроение. Это что касаемо самого БМ.
Цитата
Я не последний мешок денег распарываю smile:D и работу не то чтобы активно ищу. Так, обследую рынок.
Но при всем при этом -
Цитата
Собеседования со мной обычно проходят на уровне курирующих зампредов или председателей правлений.
Вам не кажется, что "неувязочка получается" smile:scratch:
Или я что-то не догоняю ?

Отверженный странник
08.04.2014 18:54
Уважаемый господин razumow !
Цитата
а обращение к предыдущему собеседнику Котик мой

А давайте, мы с автором как-нибудь без Вас разберемся, как нам обращаться друг к другу !
Но если автору и впрямь уже 47 лет - думаю, про банки ей стоит забыть, как о детской мечте "стать космонавтом". Например, мой бывший шеф, которому на момент моего увольнения было 53 года сразу сказал, что когда уволят его - он будет искать работу курьера. Переработал он меня там - всего на пол-года. smile:painful:
SpikeTheVampire
09.04.2014 06:26
Отверженный странник, какой специалист - такая и работа. Хороший специалист НИКОГДА курьером работать не будет, ни в каком возрасте
Morfius
09.04.2014 08:28
Вампир Спайк, +1
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (134)