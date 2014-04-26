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|Заставляют писать заявление по соглашению, с оговоркой по хорошему
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработала в ХКФ Банке с марта 2011 года (Уфимский филиал). Пригласили на работу как стажиста с достаточным опытом работы в другом банке. Работа нравилась и нравится, но наш офис решено закрыть, всем предлагают написать заявление по соглашению сторон с выплатой 2-ого оклада. В ТК оговорено, что компенсация должна составлять не 2-ой оклад, а среднемесячный заработок в 2-ом размере (у нас это оклад + премия) - 1-ое нарушение. Предупреждены были о закрытии только за месяц - 2-ое нарушение. У меня маленький ребенок, которому нет 3-ех лет- 3-ие нарушение. И это только минимум.
Подписывать данное заявление отказалась. Теперь я в "черном" списке. Офис работает до средины мая. В городе есть еще один офис банка. Хотелось бы перевестись туда на ту же должность. Озвучила данное предложение руководству. Пока молчат. У меня единственной в нашем офисе профильное образование "Финансы и кредит. Банковское дело" У остальных педагогическое образование. И стаж в банковской сфере дольше всех. Единственный минус, наверное, это то, что мне уже за 35. Обидно, когда ты участвуешь с нуля в открытии нового офиса, выкладываешься, обучаешь молодых коллег, делишься опытом, а потом становишься не нужна, так как оставляют молодых, а тебя за борт.
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2
Наташа Светикова • сотрудник
26.04.2014 00:50
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Ответ банка:
Добрый день,
«Согласование сторон» по законодательству может быть с любой выплатой или вовсе без нее.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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