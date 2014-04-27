Всё как бы не плохо особо-то.... БЫЛО для начинающего сотрудника, у которого запись о работе в этом банке первая. Начальство вроде адекватное, видимся раз в неделю на планерках. Оклад 10 900 + премия от выданных кредитов (с учетом просрочек). Было достаточно. т.к. премия была примерно 1200-1800... мне хватало. Но сейчас, когда мотивацию сменили с апреля... Это нечто! 3000 на премию не зарабатываешь, то премию не получаешь вообще!!! (ЧТо за бред???? За красивые глаза что ли сидеть...) Подобное утверждал наш главный специалист непосредственный и человек, занимающийся нашим обучением. Потом же, при общении с другим главным специалистом, который уверял меня, что даже если 3000 премии не заработаешь, то ее тебе всё равно выплатят и т.д.... Кому верить?? Ждать адекватного разъяснения видать через 2 месяца выплаты премии.



Но.... Простите меня, но на 10 900 жить - это вообще не вариант. В нашем городе этих денег снять хватит квартиру и за нее заплатить по коммунальным платежам и всёёёёёёё. Деньги закончатся. Точки, на которые садят, без кредитов вообще. Чтобы хоть что-то заработать на премию, приходится выдавать кредиты под больший процент и не на 6 мес. например, как хочет клиент, а на 13... только потому, что премия будет больше!!! Абсурд.... За страхование вознаграждение вообще смешное.... Смысла не вижу его оформлять за 20 рублей премии (жизнь) на сумму кредита от 2000 до 10 000 руб. Кошмар. На более оживленных точках, например, где девочки по 11-12 часов работают на разных видах рассрочки и низкодоходных кредитах... Вообще за их оформлении ничего не получают!!! Где справедливость??? Главный специалист тем не менее, ручается, что будет помогать перебрасывать нас каждый день на разные точки, чтобы мы эти 3 тыс. смогли заработать. Каждый день??? Что это такое, зачем нас так часто гонять за эти копейки!



Я уже даже не упоминала о том, что для сотрудников Банка сократили сумму доступной ссуды по специальным условиям. Девочка у нас хотела ребенку в садик путевку в детский сад купить за счет нее, но сейчас.... о какой путевке в дет. сад идет речь, если сумма 50 000?? В деревню чтоли ее таскать??? Полный маразм!!!



Раньше любила свой банк, а сейчас со временем копится один только негатив, который подогревает к скорому уходу из него после полугода работы. Не зря же девочки с более меньшим окладом (7800 - 13 % !!!!) массово из него ушли!