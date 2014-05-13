Доброго времени суток, всем читателям!

Хотелось бы оставить отзыв о работе в данном банке, итак... начнем!



Я студентка очного отделения последнего курса, после успешной сдачи зимней сессии меня стали посещать мысли о поиске работы. Думала о том, что после защиты диплома у меня будет место работы и мне не придется искать ее, как тысяче выпускников города. В общем, решила заблаговременно найти будущее место работы.



Подошла к выбору места работы достаточно серьезно, прочитала много отзывов о различных банках и мой выбор пал на Альфу, и как раз на hh была размещена вакансия консультанта колл-центра с зп 21 000 до налогообложения, что не могло не порадовать меня, как студентку и в принципе человека начинающего карьеру с нуля. Откликнулась. Пригласили. Прошла первый этап собеседования - личное интервью, где несколько раз у меня спросили почему именно Альфа и почему именно меня должны взять. Рассказали о перспективах карьерного БЫСТРОГО роста, о соц. пакете, графике работы и, наконец, мы подобрались к самой главной части собеседования - оклад и бонусы. Милая симпатичная девушка, проводившая собеседование, сказала о том, что в мои обязанности в первую очередь будет входить КАЧЕСТВЕННОЕ консультирование клиентов по продуктам и услугам банка, на что я полная энтузиазма и блеска в глазах ответила: "конечно, я согласна". Затем, мне объяснили, что я могу заработать дополнительные денежные средства - бонусы от продаж банковских продуктов. На моем лице, видимо, отразился ужас от слова "продажа" и я задала решающий для себя вопрос (в принципе никогда не хотела работать в продажах и даже пробовать себя в этом деле особо не хотелось):

- Скажите, это обязательное условие или при желании работника колл-центра?

- Уважаемый кандидат, продавать не обязательно, главное качественная консультация! Не нужны доп. деньги - сидите на окладе никто с Вас не будет требовать продаж, а если вдруг продали, то это в первую очередь Вам в плюс.

-Хорошо, успокоили.

После пригласили на второй этап собеседования - прединтервью. Прошла успешно. Далее обучение, длительность которого примерно 3 недели.



Обучение проходило достаточно интересно, что только вселяло в меня желание работать в данном банке. К слову, обучение вел тренер из Москвы к нему претензий нет. Именно он научил качественно обслуживать клиента и вселял в душу надежду о быстром карьерном росте и куче возможностей для нас, как для первой группы, открывающегося в Барнауле Центра Обслуживания Вызовов. Я строила планы на будущее и уже думала о том как я, спустя некоторое время работы в банке, смогу стать начальником смены в свои 22 года!! А это, согласитесь, очень здорово!!

Обучение кончилось, передали нас начальнику смены по имени Н., которая пришла из отделения. Наша группа немного напряглась, тренер успокоил, сказав,что Н. нам всем будет помогать. Мы, как слепые котята, не знающие на какие кнопки "тыкать" в программе, в которой нам придется работать сели на линию. К слову, доступы к программам мы выбивали сами, сами узнавали, что нужно делать и как, т.к. наш начальник смены не мог выяснить все нюансы!



И тут началось!С первого дня нам начали твердить про планы и про продажи! Конечно же наша группа не стала молчать, мы не раз твердили нашему начальнику смены о том, что на собеседовании всем четко и ясно сказали, что продажи это по желанию каждого человека. Как потом оказалось, нас ввели в заблуждение... Ну да ладно, подумала я и приступила к работе. Приехали к нам на подмогу операторы из Москвы. Начальник смены "прессовал" по поводу продаж, ладно... пробуем продавать...



Наступил март месяц, выставили планы для каждого человека в группе и на группу в целом! Объяснили из чего будет складываться премия: продажи, качество разговора, дисциплина - это 70% премии и плюс 30% премии, при условии что группа сделает групповой план. Если что-то из этого списка равно нулю - премии тебе не видать. Хорошо, пробую продавать. Получается, но все равно какой-то осадок остается от всей процедуры "втюхивания" ненужных и бесполезных страховых продуктов (лично мое мнение). Ряды "бойцов" пополняются и пополняются ряды начальников смен!



Начальники смен - это отдельная тема для разговора. Непонятно по какому критерию их набирают. Абсолютно не компетентны в вопросах банковских продуктов, а многие в принципе никогда не работали в банке! Обращаться к ним за помощью, "дохлый номер". И тут вопрос! Почему обычный оператор должен постоянно доказывать свои знания, сдавая тесты, экзамены, срезы и проч., а начальники смен в праве отказаться от сдачи теста! Почему они не проходят обучения также как операторы и почему не сидят на линии, не ощущают на себе все "прелести" данной работы? Почему они твердят лишь об выполнении плана и их совсем не заботит качественное обслуживание клиентов? И, наконец, почему они не слышат своих подчиненных,коллег,которые хотят развиваться просят о помощи, просят показать, как нужно продавать страховки именно сидя на телефоне?



Ладно, месяц прошел...личный план по продажам выполнила, даже выиграла в конкурсе по продажам, но все равно внутренне состояние пошатнулось, противны мне продажи и все тут!! Наступил след. месяц и все закрутилось снова! Добавилось только то, что отправили учиться на уровень - скилл выше, при этом обещаяя поднять зп! Немного взбодрилась!!Думаю - ну вот! Наконец - то я делаю первые шаги по карьерной лестнице!! Не тут-то было! Вновь прибывший тренер уже из Ульяновска объяснила, что зп поднимут не всем, а лишь на личное усмотрение начальника и при открытых вакансиях данного скилла. Немного взгрустнулось, а потом подумала ну и ладно, главное карьера!! Обучение в общей сложности длилось неделю, за которую необходимо было усвоить массу новой информации. Экзамен сдала. Вышла на линию, и... мягко сказать, была поражена! Какие вопросы клиентов приходилось решать, иной раз просто чувствовала, что клиент на том конце провода знает больше меня!! Информации дополнительной куча - ищи сама где хочешь, начальник смены по уровню знаний остался далеко позади и не было смысла спрашивать накопившиеся вопросы! Я ощущала просто пресс со всех сторон!! Давили планы по продажам с одной стороны, клиенты с другой. В принципе у меня не поворачивался язык что-то предложить клиенту, так как я не могла решить его вопрос, то есть КАЧЕСТВЕННО обслужить!



Все завертелось с бешеной силой, я перестала видеть заветную лестницу карьерного роста и отпало всякое желание сидеть на линии, а уж тем более продавать! Все разговоры о том, чтобы перейти в другой отдел, где нет продаж сводились к нулю! Начальник смены говорил, что будут в первую очередь смотреть на показатели и в принципе переход возможен только после 10 месяцев работы в ЦОВе - говорили в подборе. Пропало желание ходить на работу, каждое утро со слезами на глазах я вставала и шла на работу - кидалась на амбразуру!!! Наконец, настал тот решающий день для моей карьеры в банке.



Как всегда, находясь в стрессе, я пришла на работу и приняла звонок от клиента, который был очень негативно настроен с первой минуты разговора. Сделав попытку успокоить клиента и не получив положительной реакции от него, я сорвалась... Грубо поговорила с клиентом и отказалась предоставлять свои персональные данные на что клиент составил на меня претензию! Да, поступила не по регламенту!! Но все мы живые люди!! Не думайте, не оправдываю я свой поступок! Что сделано, то сделано!!! После - беседа, где мне было сказано, что я очень хороший сотрудник и все показатели у меня отличные, но вот данная ситуация... Тонко намекнули, что осталось мне недолго, даже несмотря на то, что я вроде бы как ценный сотрудник для них! За меня все решили!! Встал выбор либо я пишу по собственному, либо увольняют по статье. Вот только по какой, вопрос? Написала по собственному...



Хотелось бы повести итог всему... Альфа - Банк, как работодатель достаточно хорош, именно к банку претензий особых нет!! АБ идеален для начала карьеры и для работы в принципе!! Есть одно большое НО. Это люди, которые говорят тебе, что ты отличный сотрудник и нам жалко расставаться с тобой и все-таки расстаются, не предлагая альтернативных вариантов!! Хотя о своем желании уйти с линии и перейти в другой отдел, где работа заключается только с бумагами, я высказывала своему непосредственному руководителю!! Может многие подумают, что я пишу это для того, чтобы каким - либо образом нагадить всем! НЕТ!! Я не умаляю ни в коем случае свой поступок, я признаю то, что поступила не по регламенту! Но мне искренне обидно за то, что тебе в глаза говорят, что ты отличный сотрудник, а за глаза готовят почву для твоего увольнения. Если АБ действительно ценит своих сотрудников и коллег, то, по моему мнению, он должен предоставлять альтернативные варианты в различных ситуациях, а увольнение - это крайний случай! Можно было провести со мной ряд бесед, наказать материально, предложить перейти мне в отдел по работе с бумагами за меньшую зп и прочее... Все что не делается,все к лучшему!! Всем читателям удачи.