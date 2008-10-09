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В Финсервисе АД отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Фин в Калининграде - за 1,5 дня уволили 55-60% еще 1,5 дня в запасе. Сколько уволят еще задумайтесь?

Некоторым вообще задают вопросы о личной жизни, а потом увольняют... Заходил сегодня в наш головный, всех жалко, все ревут…

В общем, из 100 чел. в Калининграде останется 25-30 в лучшем случае. Я завтра иду на АТ. что будет... Инфо проверенна, лично начинал работать с менеджерами, которые уже уволены.
MMarika • сотрудник
09.10.2008 19:12
18 комментариев
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Miss Sixty
09.10.2008 20:21
Да всех уволят то! тут уже дело не в жалости.
zmyrik
09.10.2008 22:59
Ребята уволят всех, дело только времени, кого-то сегодня попросили, кого-то завтра попросят) Говорят банк с 1 первого ноября объявляет себя банкротом, так что есть распоряжение всех попросить на улицу)))
Miss Sixty
10.10.2008 00:11
zmyrik
Уже с первого? Только же недавно с 1 декабря было.
Хотя я уже ничему не удивляюсь
Liska 12
10.10.2008 00:14
Слушайте, откуда такая инфа??? А что будет с людьми, которые взяли кредиты и лимиты? Чисто теоретически, можно предположить, что банк попросит вернуть ему всё и сразу???
rjivfh
10.10.2008 10:05
В договоре прописано, что банк вправе выставить требование о досрочке тока при несоблюдении заемщиком условий договора - хотя....
Если банк перейдет в другие руки - можно ожидать всего
Miss Sixty
10.10.2008 16:49
Liska 12
да это понятно было, когда вся эта пьянка началась
pau_lig
10.10.2008 17:50
Я сам банковский сотрудник. Живу в Калининграде. Мне уже позвонили неделю назад из вашего банка и попоросили кредит вернуть досрочно. А где я им 230 000 вот так возьму и выложу??? Я отказался, сказал, что для этого совершенно нет никаких оснований.
pau_lig
10.10.2008 17:52
А вообще, было все понятно, когда этот банк открывали. Шарага. "ООО" - это уже говорит о многом...Я так и думал, что такой бачок долго не протянет...прогнозы сбываются.
Miss Sixty
10.10.2008 23:09
pau_lig
ну начнем с того что Шарага все таки ОАО.
suslik7
10.10.2008 23:34
pau_lig
А закончим тем, зачем же Вы в такой шараге кредит брали??(тем паче, что Вы еще и банковский сотруднк)
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