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Фин в Калининграде - за 1,5 дня уволили 55-60% еще 1,5 дня в запасе. Сколько уволят еще задумайтесь?
Некоторым вообще задают вопросы о личной жизни, а потом увольняют... Заходил сегодня в наш головный, всех жалко, все ревут…
В общем, из 100 чел. в Калининграде останется 25-30 в лучшем случае. Я завтра иду на АТ. что будет... Инфо проверенна, лично начинал работать с менеджерами, которые уже уволены.
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MMarika • сотрудник
09.10.2008 19:12
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Уже с первого? Только же недавно с 1 декабря было.
Хотя я уже ничему не удивляюсь
Если банк перейдет в другие руки - можно ожидать всего
да это понятно было, когда вся эта пьянка началась
ну начнем с того что Шарага все таки ОАО.
А закончим тем, зачем же Вы в такой шараге кредит брали??(тем паче, что Вы еще и банковский сотруднк)