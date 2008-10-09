Фин в Калининграде - за 1,5 дня уволили 55-60% еще 1,5 дня в запасе. Сколько уволят еще задумайтесь?



Некоторым вообще задают вопросы о личной жизни, а потом увольняют... Заходил сегодня в наш головный, всех жалко, все ревут…



В общем, из 100 чел. в Калининграде останется 25-30 в лучшем случае. Я завтра иду на АТ. что будет... Инфо проверенна, лично начинал работать с менеджерами, которые уже уволены.