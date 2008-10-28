Всем привет. Теперь я гордо называюсь - бывший сотрудник Раййфа. И хотя осталось очень много друзей и знакомых, кто по сей день трудится в этом банке на благо австрийской нации, честно скажу, прошло уже больше 3-х месяцев с даты моего увольнения, а я до сих пор радуюсь, что уволилась из этого банка. Многие спросят почему, что не устраивало. С удовольствием отвечу:



1. Самый животрепещущий вопрос на сегодняшний день - это уровень з/п. Она, как многие, наверно, уже начитались, совсем не велика. В Раййфе политика такова - кто как себя сумеет продать на собеседовании более выгодно, тот так и получит... Никакой тарифной сетки нет... а как продадите, так и будете получать ближайший год до след индексации з/п... невесело.



2. Я бывший сотрудник фронт-офиса, те непосредственно работала с клиентами банка. Что ж, клиентов очень много, много открывается зарплатных проектов таким компаниям, как строительные, сфера услуг и т.д. и т.п., прямо скажем, в которые берут всяких гастриков, со временной регистрацией, невнятной речью и ужасным внешним видом. Вывод... ВИПы и нормальные клиенты бегут, видя в отделении толпу немытых чучмеков, получающих всем скопом зарплатные карты (в нашем отделении такое было не раз).



3. Перспективы карьерного роста на себе лично не почувствовала, хотя нет, когда пришла с заявлением об уходе в кабинет начальницы, та, после небольшого удивления по поводу моего увольнения, предложила позицию младшего менеджера по счетам, что в мои планы уже не входило. Честно признаюсь, проработав полтора года на позиции операциониста, я очень рассчитывала на повышение, да и как раз пару менеджеров у нас в тот момент уволились, но вместо того, чтобы продвигать своих вверх, наша начальница брала новых людей "с улицы", считая, что мы сидим на своих местах ровно, и вроде как все хорошо...



4. Коллектив отличный, ребята все молодые, энергичные, дух команды чувствовался всегда! Но опять же, сейчас в нашем отделении уже практически все новые лица... жаль. Уходят ценные сотрудники...



5. Да, чуть не забыла, да и с отпуском тоже прокатили... собиралась летом, не пустили, но что ж, мы птицы гордые, уволились и теперь жизнь налаживается!



P.S. сейчас работаю совсем не в банке, а в инвестиционной компании... условия не сравнить с Раййфом! не жалею, что ушла из банковской сферы и, надеюсь, не вернусь в нее. Всем работникам банковского сектора удачи и терпения! Спасибо!