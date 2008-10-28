Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Что было, то прошло
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Всем привет. Теперь я гордо называюсь - бывший сотрудник Раййфа. И хотя осталось очень много друзей и знакомых, кто по сей день трудится в этом банке на благо австрийской нации, честно скажу, прошло уже больше 3-х месяцев с даты моего увольнения, а я до сих пор радуюсь, что уволилась из этого банка. Многие спросят почему, что не устраивало. С удовольствием отвечу:
1. Самый животрепещущий вопрос на сегодняшний день - это уровень з/п. Она, как многие, наверно, уже начитались, совсем не велика. В Раййфе политика такова - кто как себя сумеет продать на собеседовании более выгодно, тот так и получит... Никакой тарифной сетки нет... а как продадите, так и будете получать ближайший год до след индексации з/п... невесело.
2. Я бывший сотрудник фронт-офиса, те непосредственно работала с клиентами банка. Что ж, клиентов очень много, много открывается зарплатных проектов таким компаниям, как строительные, сфера услуг и т.д. и т.п., прямо скажем, в которые берут всяких гастриков, со временной регистрацией, невнятной речью и ужасным внешним видом. Вывод... ВИПы и нормальные клиенты бегут, видя в отделении толпу немытых чучмеков, получающих всем скопом зарплатные карты (в нашем отделении такое было не раз).
3. Перспективы карьерного роста на себе лично не почувствовала, хотя нет, когда пришла с заявлением об уходе в кабинет начальницы, та, после небольшого удивления по поводу моего увольнения, предложила позицию младшего менеджера по счетам, что в мои планы уже не входило. Честно признаюсь, проработав полтора года на позиции операциониста, я очень рассчитывала на повышение, да и как раз пару менеджеров у нас в тот момент уволились, но вместо того, чтобы продвигать своих вверх, наша начальница брала новых людей "с улицы", считая, что мы сидим на своих местах ровно, и вроде как все хорошо...
4. Коллектив отличный, ребята все молодые, энергичные, дух команды чувствовался всегда! Но опять же, сейчас в нашем отделении уже практически все новые лица... жаль. Уходят ценные сотрудники...
5. Да, чуть не забыла, да и с отпуском тоже прокатили... собиралась летом, не пустили, но что ж, мы птицы гордые, уволились и теперь жизнь налаживается!
P.S. сейчас работаю совсем не в банке, а в инвестиционной компании... условия не сравнить с Раййфом! не жалею, что ушла из банковской сферы и, надеюсь, не вернусь в нее. Всем работникам банковского сектора удачи и терпения! Спасибо!
|
0
mone • бывший сотрудник
28.10.2008 21:33
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Гордиться национальной и расовой нетерпимостью странно как-то...Это про толпы "чучмеков". Так что даже хорошо, что Вы покинули это место.
А вот про Вас, Moneyfest, складывается впечатление, что Вы сами приехали из далекого края...чучмеков...
И если уж касаться такой деликатной темы, то видимо причисляя себя к особам "голубых кровей", и, не желая общаться "с клиентами на порядок ниже тех, которые по идее должны обслуживаться в таком банке" Вы, видимо уже готовы установить жесткий фэйс-контроль на входе, но не забудте, что случилось с одним заведением, которое именно так отбирало своих посетителей при входе , оно по-го-ре-ло !
Некорректные, а если быть точнее хамские высказыывания в отношении "новых" клиентов банка и участника форума говорят скорее о пробелах в воспитании и явно завышенной самооценке. .