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Я свободна - какое счастье! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
3 месяца я не работаю в Банке Москвы. Пока я не уволилась - нахожусь в декретном отпуске, но возвращаться туда я не буду точно ни за что, и сейчас объясню почему.

Проработала в банке 2 года и надеялась на многое - и на повышение з/п и на продвижение по карьерной лестнице - ведь столько всего вкусного обещали на собеседовании! На ту з/п, что нам платят в БМ можно при нынешних ценах только существовать. А требования к сотрудникам зашкаливают за такие пределы, что страшно. Особенно в течение последнего года.

Многим, наверное, интересно - почему нет денег на хотя бы минимальное повышение з/п сотрудникам, зато есть деньги на телевизионную рекламу, которая стоит много-много тысяч долларов? smile:wall: Смотрю вот в телике на этих жутких кроликов и не знаю – то ли смеяться, то ли в ужасе канал переключать.

Никакого соцпакета, клиентов облизывать надо с головы до пяток, а чтобы самому сотруднику взять например кредит, нужно мало того ехать в другое отделение, желательно как можно дальше от собственного, так еще и проверять будут не меньше недели! smile:o

Единственное спасибо банку за то, что это хорошая школа выживания - навыки поведения в стрессовых ситуациях отработан на "отлично" всеми сотрудниками, которые, кстати, отличные, и явные оптимисты, раз все мы ждем перемен к лучшему. smile:) Коллегам привет!
Tulpankaбывший сотрудник
01.11.2008 15:23
3 комментария
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Knopik
10.11.2008 17:05
Ура!!!!.....я тоже сбежала))))...благо вовремя....летом!
AxceLL
11.11.2008 16:42
Пытался устроиться в этот банк, однако на мои требования по зарплате (рыночный уровень) сказали, что это слишком непомерная для них сумма.... зарплаты там гораздо ниже, но люди "гордятся, что работают в Банке Москвы" - буквально так мне и сказали. Но моему ребенку наплевать, где я работаю, он кушать хочет, а одной "гордость" сыт не будешь.
giacintka
24.03.2009 17:55
Никто этим не гордится, да школа выживания, начальник деспот....но никто этим не гордится, и по сути ты ни фига там не делаешь, ходишь по струнке соблюдая все четко, а при виде этого деспота, активно создаешь видимость работы, и не дай бог попстася ему на глаза....а так там сидишь и деградируешь, среди моих коллег все уже 300 раз пожалели,что пошли работать в этот "чудный банк".
Только вот бежать увы некуда
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