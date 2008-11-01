3 месяца я не работаю в Банке Москвы. Пока я не уволилась - нахожусь в декретном отпуске, но возвращаться туда я не буду точно ни за что, и сейчас объясню почему.



Проработала в банке 2 года и надеялась на многое - и на повышение з/п и на продвижение по карьерной лестнице - ведь столько всего вкусного обещали на собеседовании! На ту з/п, что нам платят в БМ можно при нынешних ценах только существовать. А требования к сотрудникам зашкаливают за такие пределы, что страшно. Особенно в течение последнего года.



Многим, наверное, интересно - почему нет денег на хотя бы минимальное повышение з/п сотрудникам, зато есть деньги на телевизионную рекламу, которая стоит много-много тысяч долларов? Смотрю вот в телике на этих жутких кроликов и не знаю – то ли смеяться, то ли в ужасе канал переключать.



Никакого соцпакета, клиентов облизывать надо с головы до пяток, а чтобы самому сотруднику взять например кредит, нужно мало того ехать в другое отделение, желательно как можно дальше от собственного, так еще и проверять будут не меньше недели!



Единственное спасибо банку за то, что это хорошая школа выживания - навыки поведения в стрессовых ситуациях отработан на "отлично" всеми сотрудниками, которые, кстати, отличные, и явные оптимисты, раз все мы ждем перемен к лучшему. Коллегам привет!