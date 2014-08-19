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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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избранный отзыв "Мини-руководитель" или Аггравированный функционал "ненужного подразделения" нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
"Нет лучше работы, чем заставлять работать другого".
Роберт Франк

Сразу же хочу сделать ремарку, что мой отзыв является сугубо личным, мне подходящим, моему опыту в банке соответствующим. Но я так же думаю, что читатели найдут что-то общее с "моей героиней", ведь я, как и многие, стремлюсь построить успешную карьеру в банке, и начинала совершенно без опыта работы в данной сфере. Решила написать об этой должности, т.к. мини-офисы одно из ключевых звеньев в розничной сети этого банка, и не осветить постом данный громадный кусок "рабочего класса" было бы просто некультурно. Итак, начнем.

В недалеком 2013 году правление банка решает запустить пилотный проект "мини-офис". Тот же самый офиса банка, но без "лишних хлопот". Нет кассы, соответственно нет и кассиров, отсутствие наличности разрешает сэкономить и на инкассации, т.е. охранников тоже нет. В офис мы сажаем:
а) Специалистов по привлечению клиентов (2-3 сотрудника);
б) Руководителя мини-офиса.
В офисе мы продаем:
а) кредитные карты;
б) кредиты;
в) страхование;
г) НПФ.
Модель, казалось бы, работающая. Времена, когда о банковских кредитах знали только руководители крупных предприятий, давно прошли. Теперь любой человек при необходимости может не обегать всех родственников и друзей в поисках недостающей суммы, а попытаться оформить займ в банке. В банке "Открытие" он может именно "попытаться", но об этом позже.

Я пришла на эту должность исполненная вдохновением и отвагой. Мои планы были широкими, а знания довольно узкими, но я не теряла оптимизма. Собеседование прошла в 3 этапа. Начальник управления-Региональный директор-ГО. Перешла я на эту должность с ведущего специалиста, поэтому желание мое "проявить себя" шло вперед меня самой! Мне помогли найти сотрудников и офис начал функционировать. Открылись мы в декабре, холодно, "голодно", безлюдно. Офис находится в центре города, казалось бы, поток клиентов обеспечен. Но не тут то было. Я, будучи, первоклассным "продажником", потела и пыхтела. Первых клиентов притащила прямо с улицы, зимой я проводила время в районах не столь отдаленных, с большой концентрацией мелких и средних "ООО". Планы нам поставили более, чем амбициозные. Сохраняя политику конфиденциальности, озвучивать их не буду. Но оговорюсь, что план на 1 сотрудника сильно завышен и приравнивается к 1,5-2,5 планам на специалиста фронт-линии в банках той же самой категории, а в некоторых офисах даже выше чем в банках топ-10. Пишу это, т.к. имела опыт работы и в банке категории ААА+, и в банке категории ВВ+. Все познается в сравнении.

Первые 3 месяца мы отработали с грехом пополам. Засиживались на работе, нервничали, уставали жутко. Для меня самым сложным было мотивировать своих сотрудников. Ведь я никогда прежде с этим не сталкивалась и не знала, как направить моих подчиненных в нужное русло. Более того, я не имела понятия, как определить их карьерный план. Смысл, суть того, ради чего они здесь. Я знала, ради чего я пришла в "Открытие", и поэтому я еще здесь, но мои "горе"-специалисты сидели с распахнутыми глазами. Любое мое наставление - это моветон. Ок. По з/п у специалистов "мини-офиса" - печалька. Чтобы заработать свои кровные, им надо в прямом смысле слова "пахать". Моя же денежная мотивация меня вполне устраивала, и были моменты, когда мне хотелось оторвать от своей зарплаты кусочек и дать своим специалистам. Если мини-офис выполняет свой план, премия руководителя офиса, то бишь моя, очень даже радует. Шло время, спустя 6 месяцев мы впервые выполнили план. "Распрекрасно!" - подумала я, и начала прицеливаться. (это мое личное выражение, знач. при цели - близко к цели) Наш офис стал появляться в рейтинге лучших, меня хвалили. Большая гордость была и за то, что "с нуля" я смогла поставить этот офис "на ноги". Но, друзья мои, далее стали происходить абсурдные вещи.

Руководство принимает волевое решение сменить приоритеты. Первенство переходит кредитным картам. На этот момент, я уже узнала, что финансовый результат моего подразделения за 8 месяцев, мягко говоря "не очень". Я сидела и анализировала, откуда такой большой минус. Почему, не смотря на то, что мы выполняем нормативы, продаем комиссионные продукты, экономим на бумаге (между прочим), а последнее время, и сами прибираемся, мой мини-офис "сидит в долговой яме". С течением времени, картина становилась для меня все яснее и яснее. Видите ли, друзья, данное структурное подразделение, не что иное, как "проект". Правлению банка ничего не стоит взять и закрыть мини-офис. Любой. По моим подсчетам, мой офис ждет "Закрытие" месяца через два.

Схема мини-офиса утопична с самого начала. Наш основной клиент - клиент "с улицы". Клиент "с улицы" - самый рисковый сегмент для банка. Поэтому, одобрения нет. Нет одобрения, соответственно, нет сделок. Прибавляем сюда тех, кому "удалось" взять в "Открытии" кредит. Они, о боже! Не платят. Финансовый итог - сами понимаете. Мои долги росли с каждым месяцем. Благодаря новоиспечённой миссии по "захвату" рынка карт, я заработала себе очень большой дефолт. (дефолт — знач. (англ. default) невыполнение обязательств, в данном случае, кредитных) Моя фантазия насчет открытия еще одного мини-офиса под "мои началом" сгорала, как огонек на спичке. Атмосфера рабочая была жуткая. Специалисты мои все уволились. Остался один, самый стойкий. Сейчас мы с ним "несём" наш тяжелый крест вдвоем. Заполнить штат не получается, не по з/п, не по специфике работы, не по имиджу банка - не завлекаются.

На данный момент в банке картина маслом. Опять же, оговорюсь, возможно, это только в нашей локации. Хотя, я ежедневно смотрю отчеты филиалов, и могу резюмировать, что выживают только самые стойкие. Ребята! Если Вы из таких, то вам в "Открытие"! Планы небольшие, но выполнить их на фоне постоянных изменений ориентиров, ужасной работы программного обеспечения (еще раз скажу УЖАСНОЙ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ), текучки кадров, "незнания" своего клиента(отказ по кредиту 99 из 100), вяло-текущих инноваций (мы отстаем от банков топ-20 года на полтора) и жесткого прессинга со стороны начальства - становится просто невозможно! Я не снимаю с себя ответственности за результат моего офиса, это только мой результат. Но, уважаемое руководство, если мы делаем ставку на револьверные ссуды, давайте будем реалистами. Все мини-офисы повально закроют. Неужели вся наша Высшая Миссия рисуется "маслом" в виде овердрафта по кредитной карточке? Или Вы определяете баланс сил на рынке при помощи количества заявок, которое сейчас доходит до нелепого.

Если спрос и предложение – это количество завершенных сделок, то заявки – это, можно сказать, количество людей, пришедших в мой офис. Но огромное количество не позволяет сразу видеть, кто в текущий момент времени настроен более лояльно к банку, а кто потенциальный "неплательщик". Мой сотрудник проявляет большую инициативу в плане поиска новых клиентов, но получая 1 одобрение из 30, очень расстраивается когда клиент не хочет оформлять у нас ссуду. Как итог, планы офиса не выполняются. Мы ежедневно отчитываемся руководству о наших боль-результатах. Я искренне желаю выбраться из этой ситуации. И прилагаю все возможные усилия! Я обязательно напишу продолжение отзыва, когда смогу исправить нынешнее положение вещей. Верю в корпоративный дух, свой профессионализм и непоколебимость духа.

С надеждой на лучшее, и общей оценкой 3+ к банку "Открытие".
Аноним из города N.
ivanova_ea • сотрудник
19.08.2014 11:06
8 комментариев
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Уруру
21.08.2014 19:29
Очень интересно было читать. Странно, что комментариев нет. Я за отзыв месяца.
dimazol
22.08.2014 18:01
Поддерживаю! Отзыв месяца.
ivanova_ea
Автор отзыва
25.08.2014 09:13
Уруру, dimazol - спасибо! Я все тоже ожидаю комментариев, или хотя бы слов поддержки smile:-)
Morfius
26.08.2014 14:27
Автор, мне всё это знакомо. Если вас успокоит то в розничных банках примерно то же самое. Неблагодарное это дело - розница.
ivanova_ea
Автор отзыва
26.08.2014 17:28
Morfius, про розничный блок соглашусь, работала я до этого с юридическими лицами. Нескончаемо, муторно, зато очень спокойно. Они ж ведь люд такой, более просвещённый что ли. Отзыв написала, чтобы соискатели могли составить мнение, я написала лишь 1/100 от всего, и лишь частично "осветила". Это огромный холдинг. К примеру, ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» очень сильно котируется в Москве и наращивает свое присутствие на валютном рынке, узнаваем в других регионах. Я не хотела своим отзывом "очернить" сего работодателя. Возможно, это дело отдельной локации. И отдельно взятого Управляющего филиала. Каждый работает в меру своих знаний и возможностей, я верю, что розницу ждут глобальные перемены! Когда-нибудь smile:) поэтому и пишу. Все ж таки, мы ознаменованы быть самым клиент ориентированным подразделением банка. Когда-нибудь....
Ivan Drago
10.09.2014 14:25
Открытие будет коммерческим СБЕРБАНКОМ! Полная не разбериха, то карты нужны, то выдачи по кредитам, то долбите заявки ради заявок.
ivanova_ea
Автор отзыва
13.09.2014 11:54
Иван, такое ощущение что работаете здесь или Ваши знакомые)

Факт такой есть. Но если сравнивать с другими банками, все понемногу одинаково плохо в рознице. В любой. А то, что "Открытие" таки вырвется в ТОП-10, это к бабушке не ходи! Свои позиции он "взращивает" очень активно и целенаправленно.
maksimgvrv
26.09.2014 16:22
Читаю и не верю своим глазам, как будто это я о своей работе написала!!! Вот только сейчас нас закрывают, сообщили об этом в устной форме, грозили перевести в другой город "с понижением оклада" . По всем статьям нарушают права, а когда я попросила уведомление в письменной форме, всех собак на меня спустили smile:D
Закрыли почти все мини-офисы, мы в числе последних, людей заставили уволиться по собственному желанию, а кого по соглашению сторон (нескольких)
То ли еще будет smile:o
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