"Нет лучше работы, чем заставлять работать другого".

Роберт Франк



Сразу же хочу сделать ремарку, что мой отзыв является сугубо личным, мне подходящим, моему опыту в банке соответствующим. Но я так же думаю, что читатели найдут что-то общее с "моей героиней", ведь я, как и многие, стремлюсь построить успешную карьеру в банке, и начинала совершенно без опыта работы в данной сфере. Решила написать об этой должности, т.к. мини-офисы одно из ключевых звеньев в розничной сети этого банка, и не осветить постом данный громадный кусок "рабочего класса" было бы просто некультурно. Итак, начнем.



В недалеком 2013 году правление банка решает запустить пилотный проект "мини-офис". Тот же самый офиса банка, но без "лишних хлопот". Нет кассы, соответственно нет и кассиров, отсутствие наличности разрешает сэкономить и на инкассации, т.е. охранников тоже нет. В офис мы сажаем:

а) Специалистов по привлечению клиентов (2-3 сотрудника);

б) Руководителя мини-офиса.

В офисе мы продаем:

а) кредитные карты;

б) кредиты;

в) страхование;

г) НПФ.

Модель, казалось бы, работающая. Времена, когда о банковских кредитах знали только руководители крупных предприятий, давно прошли. Теперь любой человек при необходимости может не обегать всех родственников и друзей в поисках недостающей суммы, а попытаться оформить займ в банке. В банке "Открытие" он может именно "попытаться", но об этом позже.



Я пришла на эту должность исполненная вдохновением и отвагой. Мои планы были широкими, а знания довольно узкими, но я не теряла оптимизма. Собеседование прошла в 3 этапа. Начальник управления-Региональный директор-ГО. Перешла я на эту должность с ведущего специалиста, поэтому желание мое "проявить себя" шло вперед меня самой! Мне помогли найти сотрудников и офис начал функционировать. Открылись мы в декабре, холодно, "голодно", безлюдно. Офис находится в центре города, казалось бы, поток клиентов обеспечен. Но не тут то было. Я, будучи, первоклассным "продажником", потела и пыхтела. Первых клиентов притащила прямо с улицы, зимой я проводила время в районах не столь отдаленных, с большой концентрацией мелких и средних "ООО". Планы нам поставили более, чем амбициозные. Сохраняя политику конфиденциальности, озвучивать их не буду. Но оговорюсь, что план на 1 сотрудника сильно завышен и приравнивается к 1,5-2,5 планам на специалиста фронт-линии в банках той же самой категории, а в некоторых офисах даже выше чем в банках топ-10. Пишу это, т.к. имела опыт работы и в банке категории ААА+, и в банке категории ВВ+. Все познается в сравнении.



Первые 3 месяца мы отработали с грехом пополам. Засиживались на работе, нервничали, уставали жутко. Для меня самым сложным было мотивировать своих сотрудников. Ведь я никогда прежде с этим не сталкивалась и не знала, как направить моих подчиненных в нужное русло. Более того, я не имела понятия, как определить их карьерный план. Смысл, суть того, ради чего они здесь. Я знала, ради чего я пришла в "Открытие", и поэтому я еще здесь, но мои "горе"-специалисты сидели с распахнутыми глазами. Любое мое наставление - это моветон. Ок. По з/п у специалистов "мини-офиса" - печалька. Чтобы заработать свои кровные, им надо в прямом смысле слова "пахать". Моя же денежная мотивация меня вполне устраивала, и были моменты, когда мне хотелось оторвать от своей зарплаты кусочек и дать своим специалистам. Если мини-офис выполняет свой план, премия руководителя офиса, то бишь моя, очень даже радует. Шло время, спустя 6 месяцев мы впервые выполнили план. "Распрекрасно!" - подумала я, и начала прицеливаться. (это мое личное выражение, знач. при цели - близко к цели) Наш офис стал появляться в рейтинге лучших, меня хвалили. Большая гордость была и за то, что "с нуля" я смогла поставить этот офис "на ноги". Но, друзья мои, далее стали происходить абсурдные вещи.



Руководство принимает волевое решение сменить приоритеты. Первенство переходит кредитным картам. На этот момент, я уже узнала, что финансовый результат моего подразделения за 8 месяцев, мягко говоря "не очень". Я сидела и анализировала, откуда такой большой минус. Почему, не смотря на то, что мы выполняем нормативы, продаем комиссионные продукты, экономим на бумаге (между прочим), а последнее время, и сами прибираемся, мой мини-офис "сидит в долговой яме". С течением времени, картина становилась для меня все яснее и яснее. Видите ли, друзья, данное структурное подразделение, не что иное, как "проект". Правлению банка ничего не стоит взять и закрыть мини-офис. Любой. По моим подсчетам, мой офис ждет "Закрытие" месяца через два.



Схема мини-офиса утопична с самого начала. Наш основной клиент - клиент "с улицы". Клиент "с улицы" - самый рисковый сегмент для банка. Поэтому, одобрения нет. Нет одобрения, соответственно, нет сделок. Прибавляем сюда тех, кому "удалось" взять в "Открытии" кредит. Они, о боже! Не платят. Финансовый итог - сами понимаете. Мои долги росли с каждым месяцем. Благодаря новоиспечённой миссии по "захвату" рынка карт, я заработала себе очень большой дефолт. (дефолт — знач. (англ. default) невыполнение обязательств, в данном случае, кредитных) Моя фантазия насчет открытия еще одного мини-офиса под "мои началом" сгорала, как огонек на спичке. Атмосфера рабочая была жуткая. Специалисты мои все уволились. Остался один, самый стойкий. Сейчас мы с ним "несём" наш тяжелый крест вдвоем. Заполнить штат не получается, не по з/п, не по специфике работы, не по имиджу банка - не завлекаются.



На данный момент в банке картина маслом. Опять же, оговорюсь, возможно, это только в нашей локации. Хотя, я ежедневно смотрю отчеты филиалов, и могу резюмировать, что выживают только самые стойкие. Ребята! Если Вы из таких, то вам в "Открытие"! Планы небольшие, но выполнить их на фоне постоянных изменений ориентиров, ужасной работы программного обеспечения (еще раз скажу УЖАСНОЙ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ), текучки кадров, "незнания" своего клиента(отказ по кредиту 99 из 100), вяло-текущих инноваций (мы отстаем от банков топ-20 года на полтора) и жесткого прессинга со стороны начальства - становится просто невозможно! Я не снимаю с себя ответственности за результат моего офиса, это только мой результат. Но, уважаемое руководство, если мы делаем ставку на револьверные ссуды, давайте будем реалистами. Все мини-офисы повально закроют. Неужели вся наша Высшая Миссия рисуется "маслом" в виде овердрафта по кредитной карточке? Или Вы определяете баланс сил на рынке при помощи количества заявок, которое сейчас доходит до нелепого.



Если спрос и предложение – это количество завершенных сделок, то заявки – это, можно сказать, количество людей, пришедших в мой офис. Но огромное количество не позволяет сразу видеть, кто в текущий момент времени настроен более лояльно к банку, а кто потенциальный "неплательщик". Мой сотрудник проявляет большую инициативу в плане поиска новых клиентов, но получая 1 одобрение из 30, очень расстраивается когда клиент не хочет оформлять у нас ссуду. Как итог, планы офиса не выполняются. Мы ежедневно отчитываемся руководству о наших боль-результатах. Я искренне желаю выбраться из этой ситуации. И прилагаю все возможные усилия! Я обязательно напишу продолжение отзыва, когда смогу исправить нынешнее положение вещей. Верю в корпоративный дух, свой профессионализм и непоколебимость духа.



С надеждой на лучшее, и общей оценкой 3+ к банку "Открытие".

Аноним из города N.