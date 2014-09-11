Добрый день! Я уволилась из Альфа-Банка 18 августа. Очень нравилось работать, но по семейным обстоятельствам пришлось уволится. 10.09.2014 мне должны были выплатить премию за июль, но так и не выплатили (и я не первая с этим сталкиваюсь).



Сегодня 11.09.2014 я обратилась за помощью к старшему специалисту города Ноябрьск к Д.О.Б. Она написала письмо О.П. (начальник группы в городе Нефтеюганск), чтоб она уточнила, что случилось с моей премией. Вечером Д.О.Б. мне позвонила и сказала, чтоб я сама позвонила О.П. и у нее все узнала. Я сразу позвонила О.П., на что она мне ответила: "Вы начали заниматься вопросом через Д.О.Б. вот у нее и спрашивайте". Звоню опять Д.О.Б., она мне сказала, что отдел премий ответил: "В предоставленном файле ОКиЛ премия у сотрудника 0, если есть еще вопросы обращайтесь к координатору премирования".



Координатор премирования ответил,что у меня за июль месяц дефолт 100%. Хотя СБ города Ноябрьск Д.О.Б. предоставил файл о том, что у меня за июль месяц все договора проплачены. Другим тоже бывшим сотрудникам тоже премию после увольнения не оплачивали, мотивировали дефолтом, хотя приказов на 100%-ое лишение премий ни кто предоставить не смог. Получается, что я июль и пол-августа работала за спасибо??



Все мы зарабатывали эти деньги своим трудом и надеялись на них, а получается, что просто кто-то не захотел чтоб мы их получили. Помогите, пожалуйста, разобраться в данной ситуации? Хотелось бы получить вполне логичный и корректный ответ.

Заранее спасибо!