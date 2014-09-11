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Не выплата премий после увольнения! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Я уволилась из Альфа-Банка 18 августа. Очень нравилось работать, но по семейным обстоятельствам пришлось уволится. 10.09.2014 мне должны были выплатить премию за июль, но так и не выплатили (и я не первая с этим сталкиваюсь).

Сегодня 11.09.2014 я обратилась за помощью к старшему специалисту города Ноябрьск к Д.О.Б. Она написала письмо О.П. (начальник группы в городе Нефтеюганск), чтоб она уточнила, что случилось с моей премией. Вечером Д.О.Б. мне позвонила и сказала, чтоб я сама позвонила О.П. и у нее все узнала. Я сразу позвонила О.П., на что она мне ответила: "Вы начали заниматься вопросом через Д.О.Б. вот у нее и спрашивайте". Звоню опять Д.О.Б., она мне сказала, что отдел премий ответил: "В предоставленном файле ОКиЛ премия у сотрудника 0, если есть еще вопросы обращайтесь к координатору премирования".

Координатор премирования ответил,что у меня за июль месяц дефолт 100%. Хотя СБ города Ноябрьск Д.О.Б. предоставил файл о том, что у меня за июль месяц все договора проплачены. Другим тоже бывшим сотрудникам тоже премию после увольнения не оплачивали, мотивировали дефолтом, хотя приказов на 100%-ое лишение премий ни кто предоставить не смог. Получается, что я июль и пол-августа работала за спасибо??

Все мы зарабатывали эти деньги своим трудом и надеялись на них, а получается, что просто кто-то не захотел чтоб мы их получили. Помогите, пожалуйста, разобраться в данной ситуации? Хотелось бы получить вполне логичный и корректный ответ.
Заранее спасибо!
ludo4ka2206бывший сотрудник
11.09.2014 16:23
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
Ответ банка:
Людмила, добрый день!

Спасибо за отзыв.

Мы провели внутреннее расследование и выяснили, что при расчете бонуса за июль, показатель рассчитывается, исходя из договоров, оформленных за предыдущий месяц, поэтому при расчете премии использовались данные за июнь (2 договора, из них 1 на просрочке, поэтому премия равна 0.


С Уважением,
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
3 комментария
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Tuzikk
11.09.2014 17:22
Почитайте предыдущие отзывы и ответы на них представителя банка - премия выплачивается, если на дату расчета вы были в штате. Т.к. уволились вы в середине августа (а дата расчета - через месяц после окончания отчетного месяца), то премия вам не положена.
А что вы ждали? Премия - это инструмент финансовой мотивации. А какой интерес банку мотивировать вас после увольнения? Как ребенок, ей-богу!
Лёна
12.09.2014 07:58
Это Вы почитайте внимательно предыдущие отзывы. Премия не выплачивается только квартальная. А ежемесячная премия должна выплачиваться и после увольнения и всегда выплачивалась.
Андрей Грудин
12.09.2014 21:11
Читайте договор трудовой свой. Там все написано. И прекращайте думать мозгами СССР, когда премия считалась обязательным элементом оклада. Если в договоре о премии ни слова, можете попробовать почитать положение о премировании, внутренний документ организации, если он существует. А если нет, то премируются сотрудники на усмотрение руководства, А не "должна и всегда".
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