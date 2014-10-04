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|Ужасное обучение!
|отрицательный голос не засчитан
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Всем, кто собирается идти на собеседование на должность кассир-операционист-менеджер, с последующим обучением, советую не идти и не тратить время. Обучение в этом банке отвратительное, зато требований при аттестаций гора и маленькая кучка . Такое впечатление, что в отделе обучения работают не люди даже... Самоутверждаются за счет других. Резвятся за счет новеньких. Мы не в армии, где дедовщина. И вообще вопрос, почему на 4-ый день после обучения сразу аттестация. Я считаю это не справедливо и не правильно. Сотруднику дается испытательный срок, в процессе которого ему необходимо обучаться, только потом можно проверить полученные знания. А при распечатке пособий толщиной в пачку бумаги... 3 дня, якобы обучения, при котором "учитель" читает по бумаге и не может объяснить своими словами даже...
Так что обратите внимания и лучше не тратьте время. Если только вы вундеркинд, можете попробовать!
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g1m • несостоявшийся сотрудник
04.10.2014 20:16
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Ответ банка:
Добрый день, g1m!
Для направления Вашего обращения в ответственное подразделение для анализа прошу Вас направить мне, данные для Вашей идентификации. Информацию прошу направить мне через личное сообщение на данном сайте.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО "Банк Русский Стандарт"
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