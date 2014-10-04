Всем, кто собирается идти на собеседование на должность кассир-операционист-менеджер, с последующим обучением, советую не идти и не тратить время. Обучение в этом банке отвратительное, зато требований при аттестаций гора и маленькая кучка . Такое впечатление, что в отделе обучения работают не люди даже... Самоутверждаются за счет других. Резвятся за счет новеньких. Мы не в армии, где дедовщина. И вообще вопрос, почему на 4-ый день после обучения сразу аттестация. Я считаю это не справедливо и не правильно. Сотруднику дается испытательный срок, в процессе которого ему необходимо обучаться, только потом можно проверить полученные знания. А при распечатке пособий толщиной в пачку бумаги... 3 дня, якобы обучения, при котором "учитель" читает по бумаге и не может объяснить своими словами даже...



Так что обратите внимания и лучше не тратьте время. Если только вы вундеркинд, можете попробовать!