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Опровержение на отзыв пользователя Great_Duke от 26.10.2014 не голосовал
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Хочу обратиться к модератору сайта с опровержением отзыва, написанного 26.10.2014 г. с моего аккаунта под логином Great_Duke с просьбой о блокировке данного моего аккаунта, т.к. информация, размещенная с него вышеуказанной датой не соответствует действительности и настоящему положению дел в ОАО "Россельхозбанк". Все ранее размещенное в том отзыве было произведено некими третьими лицами, предварительно взломавшими мой аккаунт и разместившими ложную информацию от моего имени.
Спасибо.
Ray Catler • сотрудник
30.10.2014 19:28
Администратор:
Просьба прислать копию паспорта на адрес natalya.konkina@banki.ru для возможности идентификации вас как автора указанного отзыва.
7 комментариев
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Вурдалак
30.10.2014 20:11
А действительно ли автор опровержения является тем, за кого он себя выдаёт?
Morfius
31.10.2014 08:40
Шпионские игры, однако
afs
31.10.2014 10:24
"Просьба прислать копию паспорта на адрес natalya.konkina@banki.ru для возможности идентификации вас как автора указанного отзыва."
Администратор, это не поможет, в россельхозе копия паспорта Great_Duke есть, он как-никак там работал

bot_bot
31.10.2014 10:33
smile:D
Предлагаю выдвинуть на отзыв месяца

Изменено: bot_bot - 31.10.2014 10:33
akg
31.10.2014 11:02
Цитата[B]
"Просьба прислать копию паспорта на адрес natalya.konkina@banki.ru для возможности идентификации вас как автора указанного отзыва."
Администратор, это не поможет, в россельхозе копия паспорта Great_Duke есть, он как-никак там работал


+1)))) и действительно с паспортом нелогично


KLKK
31.10.2014 22:59
Однозначно это не автор отзыва. Грубо работаете, ребята
angelina22
12.11.2014 22:38
видимо обиженный банк звонил и угрожал судом. Поэтому в конце отзыва нужно писать приписку "отказ от ответственности. Все вышеизложенное является вольной фантазией, все факты являются чистым совпадением"
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