Хочу обратиться к модератору сайта с опровержением отзыва, написанного 26.10.2014 г. с моего аккаунта под логином Great_Duke с просьбой о блокировке данного моего аккаунта, т.к. информация, размещенная с него вышеуказанной датой не соответствует действительности и настоящему положению дел в ОАО "Россельхозбанк". Все ранее размещенное в том отзыве было произведено некими третьими лицами, предварительно взломавшими мой аккаунт и разместившими ложную информацию от моего имени.

Спасибо.