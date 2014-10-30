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|Опровержение на отзыв пользователя Great_Duke от 26.10.2014
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу обратиться к модератору сайта с опровержением отзыва, написанного 26.10.2014 г. с моего аккаунта под логином Great_Duke с просьбой о блокировке данного моего аккаунта, т.к. информация, размещенная с него вышеуказанной датой не соответствует действительности и настоящему положению дел в ОАО "Россельхозбанк". Все ранее размещенное в том отзыве было произведено некими третьими лицами, предварительно взломавшими мой аккаунт и разместившими ложную информацию от моего имени.
Спасибо.
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Ray Catler • сотрудник
30.10.2014 19:28
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Администратор:
Просьба прислать копию паспорта на адрес natalya.konkina@banki.ru для возможности идентификации вас как автора указанного отзыва.
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Администратор, это не поможет, в россельхозе копия паспорта Great_Duke есть, он как-никак там работал
Предлагаю выдвинуть на отзыв месяца
Изменено:
"Просьба прислать копию паспорта на адрес natalya.konkina@banki.ru для возможности идентификации вас как автора указанного отзыва."
Администратор, это не поможет, в россельхозе копия паспорта Great_Duke есть, он как-никак там работал
+1)))) и действительно с паспортом нелогично