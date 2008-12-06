Всем привет, пишу как бывший сотрудник Горбушки! Читаю комментарии многих тут о разных управляющих д\о, волосы дыбом, какой кошмар! Мне повезло больше, чем вам, и не только мне, а всем кому посчастливилось работать на Горбушке под руководством чуткой управляющей. Человек, о котором надо говорить затаив дыхание, о котором можно говорить без конца - понимающая, добрая и в трудную минуту поддержит и поймет!



Не смотря на то, что работала относительно недолго там, мне было достаточно, чтобы сделать положительные выводы об этом коллективе - очень сплоченный и дружный и новичков всех принимают по всем стандартам! Однозначно хорошо! Бухгалтер - просто золотой человечек, понимала это и тогда, понимаю это и теперь. Когда прочитала отзывы о бухгалтере Лубянки, - это караул! Наша Таня - просто ангел - всегда поможет, подскажет, да и все там девчонки - добросовестные и милые на общение.



В общем, сложилось хорошее впечатление о каждом сотруднике. Жаль, что я ушла. Не знаю, может Горбушка одна такая, атмосфера там легкая и простая, но кто знает, может и в других Д\О так же прелестно, но я лишь пишу о том, что знаю наверняка! Спасибо Маша, Таня за чуткое руководство! Всем девчонкам с Горбушки - привет



А о клиентах Горбушки - отрицательное впечатление - это такие кадры, мать моя женщина, тоже караул! Невоспитанные грубияны, которые считают, что все им должны! Никто никому ничего не должен! Тем более вам, тем более мне!