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|Выплата вознаграждений
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! У меня вопрос:
Отработала в ДКЦ совсем немного, даже карту не получила. Скажите, пожалуйста, есть ли у меня возможность получить вознаграждение иным способом, кроме как на карту ТКС? К сожалению, не могу продолжать работу, и вознаграждения тоже немного. Не хочу ради этого карту заводить.
Спасибо за ответ
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julia20103 • сотрудник
18.12.2014 12:29
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день!
Для решения данного вопроса просим Вас обратиться по адресу sale_management@tcsbank.ru.
В письме укажите, пожалуйста, ФИО и номер мобильного телефона.
С уважением,
Команда ТКС Банка.
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