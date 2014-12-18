Добрый день! У меня вопрос:

Отработала в ДКЦ совсем немного, даже карту не получила. Скажите, пожалуйста, есть ли у меня возможность получить вознаграждение иным способом, кроме как на карту ТКС? К сожалению, не могу продолжать работу, и вознаграждения тоже немного. Не хочу ради этого карту заводить.

Спасибо за ответ