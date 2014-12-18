Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Зря потраченное время
|отрицательный голос не засчитан
|Ездила на собеседование, вроде всё не плохо, но и от радужных перспектив далеко. На следующий день необходимо было позвонить, чтобы узнать результаты собеседования с 10 до 15. Позвонила, в течение часа послушала музыку, трубку так никто и не взял.
|
0
dochkinamama • несостоявшийся сотрудник
18.12.2014 13:55
|
Администратор:
Уточните по какому номеру звонили.
|
Ответ банка:
Здравствуйте,
это, конечно, не дело! Но я повторю вопрос администратора – по какому телефону Вы звонили? Напишите мне, пожалуйста: Galina.Vaisband@homecredit.ru .
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.