Ездила на собеседование, вроде всё не плохо, но и от радужных перспектив далеко. На следующий день необходимо было позвонить, чтобы узнать результаты собеседования с 10 до 15. Позвонила, в течение часа послушала музыку, трубку так никто и не взял.