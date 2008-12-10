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|Не люблю Сбербанк
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Не надо ля-ля. Я за свои 5 с половиной лет работы в Сбербанке может быть только раз слышал положительный отзыв о работе Сбербанка. Оно и правильно. Кто у нас в Сбербанке работает? Правильно, в большинстве своем "пенсионеры", которых давно пора разогнать! Соответственно и качество такое же. А молодым дорогу не дают. А про руководство вообще молчу - что хотят, то и делают - административно-командная система. Крутят, вертят подчиненными как хотят. В общем, обиды накопилось много, поэтому и ушел оттуда.
Спасибо за внимание.
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Gambit • бывший сотрудник
10.12.2008 07:01
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И правильно сделал, молодой. С таким подходом тебе в Сбербанке не место.
Сколько отработал-то? День, два?