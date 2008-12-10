Не надо ля-ля. Я за свои 5 с половиной лет работы в Сбербанке может быть только раз слышал положительный отзыв о работе Сбербанка. Оно и правильно. Кто у нас в Сбербанке работает? Правильно, в большинстве своем "пенсионеры", которых давно пора разогнать! Соответственно и качество такое же. А молодым дорогу не дают. А про руководство вообще молчу - что хотят, то и делают - административно-командная система. Крутят, вертят подчиненными как хотят. В общем, обиды накопилось много, поэтому и ушел оттуда.



Спасибо за внимание.