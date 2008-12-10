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Не люблю Сбербанк отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Не надо ля-ля. Я за свои 5 с половиной лет работы в Сбербанке может быть только раз слышал положительный отзыв о работе Сбербанка. Оно и правильно. Кто у нас в Сбербанке работает? Правильно, в большинстве своем "пенсионеры", которых давно пора разогнать! Соответственно и качество такое же. А молодым дорогу не дают. А про руководство вообще молчу - что хотят, то и делают - административно-командная система. Крутят, вертят подчиненными как хотят. В общем, обиды накопилось много, поэтому и ушел оттуда.

Спасибо за внимание.
Gambitбывший сотрудник
10.12.2008 07:01
9 комментариев
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Иванов В.
10.12.2008 11:21
ага, пенсионеры и безграмотные молодые, как видно из "нелюблю", вот командочка, то собралась smile:)
avgur
10.12.2008 15:22
В моем бывшем филиале только на "пенсионерах" работа и держится, потому, что и работу они знают и если нужно задержаться- задерживаются, да и клиентов лучше понимают, потому что изъясняются клиенты языком далеким от понимания нормальных людей, молодые "не врубаются" в то, что клиенту нужно. А набранная молодежь, проработав несколько месяцев, уже считает себя корифеями банковского дела, учит жить и работать, хотя хамят клиентам при обслуживании, садятся на больничный при малейшем недомогании, требуют по два учебных плюс очередной отпуск за год работы и их не волнует, как будут работать остальные! Любить или не любить Сбербанк - вот в чем вопрос! А по-моему - будет достойная оплата и условия работы и любовь возникнет сама собой, а если этого нет, то нелюбовь перерастет уже в ненависть!
Vovan100
10.12.2008 20:46
Велика Россия и много в ней отделений. А в большом (ударение на последний слог) количестве "выборки" людей - процент вероятности того , что попадется "управляющий-самодур" - возрастает. Это "априори" теории вероятности. -smile:)
Vovan100
10.12.2008 20:49
Сорри, ударение в слове "большом" на первый слог. В смысле увеличения количества.-smile:)
Gambit
Автор отзыва
11.12.2008 10:18
Да я вижу вы господа из разряда ОКР. Вам то больше всего должно быть обидно за работу в Сбере.
Служащий СБРФ
13.12.2008 11:33
"В общем, обиды накопилось много, поэтому и ушел оттуда."

И правильно сделал, молодой. С таким подходом тебе в Сбербанке не место.
Сколько отработал-то? День, два?
vbrf
13.12.2008 20:24
Полный ЗООПАРК!!!!smile:-)
madzyrina
20.12.2008 16:56
сбербанк-не девушка ,чтобы его любить-здесь надо работать и обслуживать клиентов
eleniko
01.03.2009 19:43
Вы правы, хорошим работникам разглагольствовоть о любви и неновисти недосуг. А многие выпускники ВУЗов не только не хотят учтся работать в Сбере, но и не хотят "вспромнить" некие вещи которые они учили в школе (простые арифметические действия)
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