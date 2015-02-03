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|Расчет пособия по БИР
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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30.12.2014 получила больничный лист в ЖК и 31 предоставила его в отдел кадров для получения пособия по БИР и постановке на учет в ранние сроки. 20.01.2015 получила сумму на зарплатную карту. В отделе кадров дали памятку, дословно там указано следующее: Больничный лист, по которому Вам предоставляется отпуск по беременности и родам оплачивается в размере 100% Вашего среднего заработка, Больничный лист оплачивается сразу за все 140 дней.
Сегодня в Альфа-Клике отобразился расчетный лист. В нем указаны месяца, количество дней и суммы за каждый месяц. Имея на руках справку о доходах за 2013 год и глядя на общую сумму заработной платы за 2014 год, понимаю, что средний заработок вдвое выше, чем тот, что был взят для выплаты пособия. Максимальный размер оплаты по данному больничному листу в размере 44 446.99 руб. за календарный месяц (информация из памятки отдела кадров) не превышен.
Обратилась с вопросом к непосредственному руководителю. Со второй попытки (письмо в бухгалтерию она направляла дважды), ей ответили, что расчетные листы не предоставляют. На вопрос о том, куда обращаться сотруднику (т.е. мне), если я не согласна с выплатами, ответа не последовало. Хотелось бы как можно скорее разобраться со схемой расчета моего пособия по БИР, т.к. в ближайший месяц появится ребенок, и разбирательства в мои планы не входят.
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Gurunoc • сотрудник
03.02.2015 15:28
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Ответ банка:
Добрый день!
Спасибо за Ваше обращение.
Служба поддержки по кадровым вопросам Альфа-Банка предоставила Вам развернутый ответ на личную почту и по телефону.
Если у вас останутся вопросы или появятся новые - Вы всегда можете обратиться на Human_Capital@alfabank.ru.
С Уважением,
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
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|myshonka
04.02.2015 10:30
|Рассчитали Вам все верно, 100% от среднего заработка,но не более того лимита, который установило государство на текущий год. В прошлом году считали исходя из максимальной суммы 40 с копейками, в этом лимит подняли,видимо, до 44.
|TIvantsova
13.03.2015 12:43
|для расчета оплаты больничного листа по БИР берутся 2 календарных года, предшествующих году ухода в отпуск по БИР, т.е. если больничный лист действует с 30.12.2014 года, то это будут 2012-2013. 2014 в расчет не берется.
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