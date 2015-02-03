30.12.2014 получила больничный лист в ЖК и 31 предоставила его в отдел кадров для получения пособия по БИР и постановке на учет в ранние сроки. 20.01.2015 получила сумму на зарплатную карту. В отделе кадров дали памятку, дословно там указано следующее: Больничный лист, по которому Вам предоставляется отпуск по беременности и родам оплачивается в размере 100% Вашего среднего заработка, Больничный лист оплачивается сразу за все 140 дней.



Сегодня в Альфа-Клике отобразился расчетный лист. В нем указаны месяца, количество дней и суммы за каждый месяц. Имея на руках справку о доходах за 2013 год и глядя на общую сумму заработной платы за 2014 год, понимаю, что средний заработок вдвое выше, чем тот, что был взят для выплаты пособия. Максимальный размер оплаты по данному больничному листу в размере 44 446.99 руб. за календарный месяц (информация из памятки отдела кадров) не превышен.



Обратилась с вопросом к непосредственному руководителю. Со второй попытки (письмо в бухгалтерию она направляла дважды), ей ответили, что расчетные листы не предоставляют. На вопрос о том, куда обращаться сотруднику (т.е. мне), если я не согласна с выплатами, ответа не последовало. Хотелось бы как можно скорее разобраться со схемой расчета моего пособия по БИР, т.к. в ближайший месяц появится ребенок, и разбирательства в мои планы не входят.