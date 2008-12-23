Други мои! Стратегию развития прочитали, ценности определили, миссию выучили ("назубок", как роботы). Но не понятно, каким образом при сокращении 66 тысяч человек можно говорить о "ощущении гармонии и счастья ее сотрудников". У нас сотрудники в отделении работают и думают, кого и когда будут сокращать в следующем году. И каждый хочет прокормить свою семью, поэтому насчет "ощущения счастья и гармонии сотрудников" - рановато.



В нашем ОСБ сокращают все ОКВКУ с одним работником, хотят поставить передвижную кассу, но в тер банк она еще не поступила, и когда поступит - одному ГОГу известно. Не трудно представить, когда пенсионер ждет машину, стоя на улице в очереди (при температуре -35, у нас еще и крепче морозы бывают), а потом приходит к мнению, что через почту - удобней (приносят то домой) и, соответственно, забирает пенсию из Сбера.



Думаю, на этом деле мы много потеряем.



Да, с наступающим НГ, дорогие сотрудники Сбера и иных ком банков!