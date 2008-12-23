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О нашей миссии... не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Други мои! Стратегию развития прочитали, ценности определили, миссию выучили ("назубок", как роботы). Но не понятно, каким образом при сокращении 66 тысяч человек можно говорить о "ощущении гармонии и счастья ее сотрудников". У нас сотрудники в отделении работают и думают, кого и когда будут сокращать в следующем году. И каждый хочет прокормить свою семью, поэтому насчет "ощущения счастья и гармонии сотрудников" - рановато.

В нашем ОСБ сокращают все ОКВКУ с одним работником, хотят поставить передвижную кассу, но в тер банк она еще не поступила, и когда поступит - одному ГОГу известно. Не трудно представить, когда пенсионер ждет машину, стоя на улице в очереди (при температуре -35, у нас еще и крепче морозы бывают), а потом приходит к мнению, что через почту - удобней (приносят то домой) и, соответственно, забирает пенсию из Сбера.

Думаю, на этом деле мы много потеряем.

Да, с наступающим НГ, дорогие сотрудники Сбера и иных ком банков! smile:)
Vovan100 • сотрудник
23.12.2008 07:13
11 комментариев
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Leveafan
23.12.2008 08:18
66 тысяч - УЖАС!!!
O'STIN
23.12.2008 12:21
Передвижные кассы? это что-то новенькое...
ищущий
23.12.2008 13:23
это уже очень старенькое, и испытаное, если не изменяет память есть опыт работы в сбере с такими кассами в Ленинградской области, начало 2000 или даже конец 99
O'STIN
23.12.2008 17:13
Блин хотел бы я это чудо увидеть своими глазами:)))
sea_rybnoe
23.12.2008 17:24
Бронированный "бычок", разделенный на 2 части - в задней вход для клиентов (на 1-2 человек максимум, остальные ждут у двери), впереди отсек для водителя и контролера (совмещенный, где находится ноутбук и принтер TM, подключенные к аккумуляторам).
O'STIN
23.12.2008 18:28
Да в очереди забавно наверное стоять в условиях крайнего севера. Когда полярная ночь и мороз...УХ весело))))
Sergb37
23.12.2008 18:51
А у нас "газели" катаются, на инкассаторские похожи. 3 или 4. Наверное, это лучше, чем ничего. В каждой деревне филиал по-любому не откроешь, а так у населения появляется хоть какая-то возможность справить банковские нужды.
Да и вообще, мало чего хорошего в ОКВКУ с одним работником.
boks
23.12.2008 20:54
У нас тоже есть такая касса. Из нашего ДО, брали летом, одного контролера, на месяц покататься. Ей очень понравилось. Всего два дня на неделе, выезжали в деревни, в которых была работа. Остальные три дня, деревни, в которых 5 клиентов в день. Спи, не хочу! И премия в этих передвижных кассах - выше! Неизвестно, за что! После нашего ДО, ей, эта работа, раем показалась.
madzyrina
26.12.2008 22:41
это как мусорную машину ждать и вывалить все туда \шутка\ если серьезно то я сомневаюсь что в проезжающую машину будут нести деньги,забирать если дадут то еще можно
Служащий СБРФ
27.12.2008 20:12
madzyrina
У меня схожие ощущения
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