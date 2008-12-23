Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|О нашей миссии...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Други мои! Стратегию развития прочитали, ценности определили, миссию выучили ("назубок", как роботы). Но не понятно, каким образом при сокращении 66 тысяч человек можно говорить о "ощущении гармонии и счастья ее сотрудников". У нас сотрудники в отделении работают и думают, кого и когда будут сокращать в следующем году. И каждый хочет прокормить свою семью, поэтому насчет "ощущения счастья и гармонии сотрудников" - рановато.
В нашем ОСБ сокращают все ОКВКУ с одним работником, хотят поставить передвижную кассу, но в тер банк она еще не поступила, и когда поступит - одному ГОГу известно. Не трудно представить, когда пенсионер ждет машину, стоя на улице в очереди (при температуре -35, у нас еще и крепче морозы бывают), а потом приходит к мнению, что через почту - удобней (приносят то домой) и, соответственно, забирает пенсию из Сбера.
Думаю, на этом деле мы много потеряем.
Да, с наступающим НГ, дорогие сотрудники Сбера и иных ком банков!
|
0
Vovan100 • сотрудник
23.12.2008 07:13
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Да и вообще, мало чего хорошего в ОКВКУ с одним работником.
У меня схожие ощущения