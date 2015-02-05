Первый отзыв о Банке! Очень приятно, что успела быть первой.



В этом очень ужасном Банке проработала чуть более полугода. За это время столкнулась с таким отношением к людям со стороны вышестоящего руководства, что просто страшно вспомнить. Приходя на работу, ты теряешь всe и попадаешь в средневековое рабство. Никого не интересует соблюдение КЗОТ и других законов. Только постоянные претензии и лишения премий по любому поводу. Люди меняются постоянно. Бегут, поняв куда попали. Кажется, что Банк зарабатывает не на клиентах а на сокращении фонда оплаты труда.



Уважаемые руководители УРБ не может это долго продолжаться, придут проверяющие и вам придется объяснить за что вы лишаете премий и увольняете людей без причин, просто потому что "сейчас на рынке таких как мы пруд пруди". Хотя я слышала что к вам в УРБ уже все ваше зло возвращается. Задумайтесь, остановитесь!



Тем кто еще не побывал в этом банке - желаю никогда не связываться, даже если нужда или совсем станет плохо, избегайте, спасите свои нервы, здоровье. А кто там еще работает, пожелать удачи, даже тем кто ведет себя очень некрасиво и исполняет чужую, злую волю.