Соглашусь с комментарием ниже, о том что СБ-Сервис не ясно как работает, и где. Недавно в связи с переездом уволился и переехал в другой край страны, если быть точнее из Новосибирска в г. Орёл. Работал на должности ведущего инженера по банкоматам, посам, вплоть до сервисного ремонта (диспенсера, приёмники и ежели с ними), с отличительными грамотами, благодарностями, являлся ключевым специалистом в структуре.



На HH упало 2 вакансии, инженером по обслуживанию банкоматов и пос-терминалов, задачи - всё то, что я уже делал и прекрасно знаю что да как, фактически готовый технарь только скажите, где работать. Но, никаких контактных данных СБ-Сервис на HH.ru не указал. Отправил 2 резюмехи (причём уже давно), одна по посам, вторая - банкоматы. Одна просмотрена, а вторая нет.



Сходил в основное отделение Сбера в г. Орле, где на меня посмотрели как на дурака, и сказали "Мол мы тут ничего не решаем, контактных данных никаких нет" позвонили руководителю (как я понял тем, кто рулит технарями в г. Орле), там сказали "всё решает Москва - пускай ждут". Дать номер телефона, или адрес непосредственно лица, к которому звонили работники-"кадровики", отказались, мол не положено. Никаких контактных данных по СБ-Сервису у кадровиков нет. Да и в целом кадровики очень лениво и неохотно работали, чаще высказывая претензии в мой адрес. Мол что я к ним припёрся (а там в женском коллективе видимо им хорошо очень сидеть). Так же отказались хотя бы просто взять резюмеху (мало ли повезёт) аргументировав тем, что "а куда нам её деть?" Так же удивлённо спросили "А что вас, свои не пропихнули!?" явно намекая что тут всё по большой дружбе делается.



Официальный сайт СБ-Талантов (аля вакансии в сбере) вообще не дружит с СБ-Сервис (со слов ТП СБ-Талантов в скором времени они будут дружить), т.е. сайт не видит вакансий от Сервиса. А тем временем, вакансии как висят в г. Орле..так и висят. Интересно какого же специалиста они ждут.



Вот такая вот организация поступления на работу. Мол дальше HH, религия не даёт. Что лишний раз доказывает смутность организации, она вроде бы есть, но как в неё попасть?