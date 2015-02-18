Здравствуй, дорогой!



Вот уже год, как мы не вместе, но воспоминания до сих пор согревают душу и опровергают известную всем фразу, что дважды в одну реку не войдешь… Жаль, что тебя, прежнего, уже нет и не будет… Я уверена, что есть те, кто не разделяет мое мнение о тебе, но ведь это хорошо, это создает реальную картинку тебя. Тебя большого, неординарного и разного для всех вместе и каждого в отдельности. Могу сказать, что ты был для меня не только большим и сложным организмом, но и огромным миром, который заключался в нашей команде единомышленников. В команде профессионалов, четко знающих, как и куда двигаться, чтобы достичь поставленных целей. В команде коллег, готовых в любую минуту, даже секунду, подставить свое плечо и прийти на помощь в сложной ситуации. В команде друзей, с которыми мы общаемся до сих пор. Вот уже год, как мы не вместе, но мысли путаются от избытка положительных эмоций, которые перевешивают то плохое, что было… но постараюсь собрать их воедино.



Помнишь, как мы впервые встретились? Это был первый по-настоящему жаркий день лета, когда я была почти готова потерять веру в существование работодателей, которые выстраивают свои взаимоотношения с сотрудниками на принципах уважения и партнерства. Опыт такой работы уже был, было партнерство, уважение, интересные проекты, перспективы развития, но, увы, через какое-то время и оптимизация бизнеса в преддверии кризиса. Но это о другом, не о тебе, поэтому не в этом отзыве. Ты пригласил меня на собеседование в один из своих офисов, где мне и предстояло в будущем работать. Та встреча навсегда останется в моей памяти как самая уникальная и неординарная из всех встреч с работодателями: собеседование в находящемся там же кафе за чашечкой чая в непринужденной и дружеской обстановке, отсутствие «ненужных» вопросов и демонстрации королевских регалий с твоей стороны, все четко и в рамках моего опыта работы, предстоящих обязанностей и функционала подразделения.



Я благодарна тебе за то, что ты пригласил меня в свою команду и поручил мне работу в том направлении, которое было относительно новым для меня, в котором я давно хотела развиваться профессионально. Вероятно, наши взаимные ожидания друг от друга оправдались, и ты завершил мой испытательный срок раньше, чем предполагалось, да еще и с повышением. Я же, в свою очередь, убедилась, что выбранное мной и предложенное тобой направление действительно ТО.



Ты помогал мне расти профессионально, вселял уверенность в свои силы, каждый рабочий день делал уникальным и непохожим на другие. Новые задачи, новые проекты, новые встречи…на работу хотелось не просто идти, а бежать… Конечно, были и свои сложности: несговорчивость некоторых подразделений (что и понятно, они ведь оценивали возможные риски, будучи профессионалами в своей сфере) и коллег (что тоже понятно, все мы люди, со своими характерами и настроением). Но с подразделениями всегда удавалось найти компромиссное решение, устраивающее все стороны, а к коллегам найти подход. Я благодарна тебе за сложные ситуации, которые порой казались неразрешимыми, ведь трудности – это тоже составная часть развития. Порой ты учил плавать по старому народному правилу: «просто бросить в воду». Было сложно, порой, в моменты слабости (все мы люди), хотелось бросить все и сбежать… Но такой подход помогал изучить процесс изнутри, найти и отшлифовать подводные камни, вникнуть во все нюансы, чтобы потом можно было с твердой уверенностью сказать: «Да, я это могу» ... ну и добавить весомую строчку в свое резюме



А потом… а потом пришла новая команда со своими взглядами на то, каким ты должен быть… какими мы должны быть… Какой должна быть команда, цели и рабочие процессы… Все то, что работало до этого момента, наша команда, которая была единым и эффективным организмом, оказалось «не тем»... «неправильным»…



И началась оптимизация выстроенного годами направления деятельности. Наш департамент был разорван на куски и растащен другими подразделениями. Бизнес-процесс, выстроенный «потом и кровью», самый оптимальный из виденных мной ранее, удобный с клиентской и «рабочей» точки зрения, приносящий прибыль, был перекроен. Кто-то ушел сразу, кто-то перешел в новую команду, кто-то ушел после перехода. Не осталось той, твоей, команды, той сплоченности… Тебя, прежнего, не стало…



Вспоминая о тех годах, хочу сказать: «Спасибо тебе за то, что ты был в моей жизни». Вот уже год, как мы не вместе, но воспоминания до сих пор согревают душу…