Можно сказать перспективная организация, но в ней работают наши алчные люди. Руководство на местах, в кредитно-кассовых офисах, лоббирует интересы конкретной страховой компании лишь в личных интересах, прикрывая это завесой экономической выгоды для всей компании. Причём, это делается очень открыто. Для удобства увольняются сотрудники, которые с этим не согласны.



В первой половине 2008 г. был принят руководитель направления удобный руководителю ККО, а он в свою очередь взял себе такого менеджера (без опыта работы). Я проработал два с половиной года, и мне выгоднее стало уволиться по соглашению сторон, нежели работать в такой "команде".



Таким образом, были уволены по соглашению сторон уже три менеджера по развитию. По-видимому, ряду начальников в центральном офисе в Самаре и Москве удобней спонсировать алчных руководителей. Может не всегда правильнее увольнять сотрудников среднего звена одного за одним, а лучше уволить одного руководителя.



Команда развалена, тратятся в личных целях представительские расходы руководителем ККО.