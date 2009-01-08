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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Русфинанс банк в прошлом отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Можно сказать перспективная организация, но в ней работают наши алчные люди. Руководство на местах, в кредитно-кассовых офисах, лоббирует интересы конкретной страховой компании лишь в личных интересах, прикрывая это завесой экономической выгоды для всей компании. Причём, это делается очень открыто. Для удобства увольняются сотрудники, которые с этим не согласны.

В первой половине 2008 г. был принят руководитель направления удобный руководителю ККО, а он в свою очередь взял себе такого менеджера (без опыта работы). Я проработал два с половиной года, и мне выгоднее стало уволиться по соглашению сторон, нежели работать в такой "команде".

Таким образом, были уволены по соглашению сторон уже три менеджера по развитию. По-видимому, ряду начальников в центральном офисе в Самаре и Москве удобней спонсировать алчных руководителей. Может не всегда правильнее увольнять сотрудников среднего звена одного за одним, а лучше уволить одного руководителя.

Команда развалена, тратятся в личных целях представительские расходы руководителем ККО. smile:evil:
Перчик2009бывший сотрудник
08.01.2009 12:51
10 комментариев
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VRF
10.01.2009 22:18
2 Перчик2009
Так все же Русфинанс банк - это:
1. "Банк в прошлом"?
2. "Можно сказать, перспективная организация"?
Надо уж Вам как-нибудь определиться с оценкой, а то забавно получается... А вообще, отзыв, конечно, слабенький, зачем вообще писали? Ну не получилось у Вас с работой, так стоило бы задуматься, а почему? Может, дело в Вас? А ведь дело именно в Вас, даже Вашего короткого отзыва достаточно, чтобы это увидеть. Уверен на 100% - Вы неважный работник были. Ну не может быть иначе у человека с такой безграмотностью. Вы бы позанимались языком, запятые там иногда можно ставить...ну а слово "лабирует" - это вообще хит! Это от какого слова, не подскажете? А теперь по сути. Ряду начальников в Москве и Самаре удобнее всячески поддерживать руководителей, которые дают результат. Таких руководителей обычно называют успешными. Если при этом человек еще любит деньги, то Вы можете также называть его алчным, но от этого он не станет менее успешным. И такой руководитель имеет полное право принимать кадровые решения и менять персонал. Это, знаете ли, нормально не только для РФБ, но и вообще для любого банка в мире. вы, судя по всему, человек еще очень молодой, так что делайте выводы. Лучше правильные, глядишь, и карьера вверх пойдет. А хорошие менеджеры по развитию в РФБ уходят только на повышение - или внутри, или в другие банки. Иначе уходят только не преуспевшие.
Анастасияяяя
14.01.2009 13:58
Действительно, как-то мало фактов, одни эмоции у составлявшего отзыв. Согласна с Редактором, в том, что он не засчитан.
Scarlett
14.02.2009 18:24
VRF, Вы мне так напоминаете одного бывшего Краснодарского руководителя, ныне правящего в Москве... *мож мерещится?..* Я в РФБ уже не работаю, а когда работала - старалась изо всех сил... И, кстати, хвалили изо всех сил...Но собеседование на должность менеджера я проходила...дайте вспомнить...раза 3 вроде...надоело - ушла. Не жалею. И о том, что работала в РФБ - не жалею, но осадок неприятный остался. Возможно, скажете, что я была недостаточно успешна для великой должности BDM, но другие банки почему-то так не посчитали. А на собеседовании начальнички несли откровенную чушь, в приватных беседах, кстати, руководители Русфина ведут себя гораздо более адекватно и признают, что всё это корпоративное едининение коллектива - чистая показуха и зомбирование молоденьких неокрепших мозгов...
Scarlett
14.02.2009 18:26
едининение=единение, чтоб и меня не обвинили в безграмотности...smile:)
VRF
23.02.2009 20:34
Вам мерещится. А насчет того, что Вас оценили в другом банке, то прежде я написал: "хорошие менеджеры по развитию в РФБ уходят только на повышение - или внутри, или в другие банки.". Это может быть справедливо не только для менеджеров.
Kabo-Verde
19.03.2009 09:57
Насколько я знаю, в Русфинансе не любят сотрудников, имеющих за счет банка дополнительные доходы в виде страховых комиссий, взяток и т.д. Даже успешность руководителя не обеспечивает защиту от подобного рода занятий. Была масса примеров увольнения директоров, менеджеров, экспертов, использующих служебное положение в собственных интересах. Поэтому довод VRF о том, что руководитель успешный, поэтому его не увольняют за воровство денег - неверный. Либо фактов нет, либо с безопасником договорились.
Гомер
20.03.2009 12:58
Kabo-Verde не глумите народ. Таких может и не любят, но точно не уволят, будь то успешный или не успешный руководитель. Я лично знаю таких, которых не уволили и не уволят, которые брали, берут и будут брать. И с безопасником можно договориться (иначе как может быть в ККО украдено более десятка млн. руб. , а безопасник не в курсе???), а еще знаю безопасника, которому все пох, ему бы только мелкие доносы строчить, типа кто больше расходует туалетной бумаги, кто слишком сильно по клавиатуре стучит и проч. фигня...
Так что, не глумите - лично заню тех кто брал и будет брать!!!
Kabo-Verde
24.03.2009 09:41
Гомер, Ваше высказывание не противоречит моему. Вы уверены, что вышестоящее руководство знает о "деятельности" руководителя? Он может хоть тоннами воровать, но если нет доказательств, да и желания связываться с увольнением директора, поиском замены... А про ККО, где украдено "более десятка млн. руб." это Вы про город, который начинается на букву С, В или Б?))
Гомер
13.04.2009 14:59
Kabo-Verde, как же не знает?
отдельные личности сидят, а город... Какая разница и в Смоленске, Волгограде и Брянске разница только в числах с одними и теми же нулями.
Vladlen
19.09.2009 19:49
Перчик2009, это истинная правда вы действительно попали в "10-ку"!
Одного руководителя - не уволить просто так, это политика...
Представительские расходы реально идут мимо, раньше их было горазда больше.

Kabo-Verde, таких как раз и любят, но не все любят делится smile:)))
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