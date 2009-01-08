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|Русфинанс банк в прошлом
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Можно сказать перспективная организация, но в ней работают наши алчные люди. Руководство на местах, в кредитно-кассовых офисах, лоббирует интересы конкретной страховой компании лишь в личных интересах, прикрывая это завесой экономической выгоды для всей компании. Причём, это делается очень открыто. Для удобства увольняются сотрудники, которые с этим не согласны.
В первой половине 2008 г. был принят руководитель направления удобный руководителю ККО, а он в свою очередь взял себе такого менеджера (без опыта работы). Я проработал два с половиной года, и мне выгоднее стало уволиться по соглашению сторон, нежели работать в такой "команде".
Таким образом, были уволены по соглашению сторон уже три менеджера по развитию. По-видимому, ряду начальников в центральном офисе в Самаре и Москве удобней спонсировать алчных руководителей. Может не всегда правильнее увольнять сотрудников среднего звена одного за одним, а лучше уволить одного руководителя.
Команда развалена, тратятся в личных целях представительские расходы руководителем ККО.
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Перчик2009 • бывший сотрудник
08.01.2009 12:51
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Так все же Русфинанс банк - это:
1. "Банк в прошлом"?
2. "Можно сказать, перспективная организация"?
Надо уж Вам как-нибудь определиться с оценкой, а то забавно получается... А вообще, отзыв, конечно, слабенький, зачем вообще писали? Ну не получилось у Вас с работой, так стоило бы задуматься, а почему? Может, дело в Вас? А ведь дело именно в Вас, даже Вашего короткого отзыва достаточно, чтобы это увидеть. Уверен на 100% - Вы неважный работник были. Ну не может быть иначе у человека с такой безграмотностью. Вы бы позанимались языком, запятые там иногда можно ставить...ну а слово "лабирует" - это вообще хит! Это от какого слова, не подскажете? А теперь по сути. Ряду начальников в Москве и Самаре удобнее всячески поддерживать руководителей, которые дают результат. Таких руководителей обычно называют успешными. Если при этом человек еще любит деньги, то Вы можете также называть его алчным, но от этого он не станет менее успешным. И такой руководитель имеет полное право принимать кадровые решения и менять персонал. Это, знаете ли, нормально не только для РФБ, но и вообще для любого банка в мире. вы, судя по всему, человек еще очень молодой, так что делайте выводы. Лучше правильные, глядишь, и карьера вверх пойдет. А хорошие менеджеры по развитию в РФБ уходят только на повышение - или внутри, или в другие банки. Иначе уходят только не преуспевшие.
Так что, не глумите - лично заню тех кто брал и будет брать!!!
отдельные личности сидят, а город... Какая разница и в Смоленске, Волгограде и Брянске разница только в числах с одними и теми же нулями.
Одного руководителя - не уволить просто так, это политика...
Представительские расходы реально идут мимо, раньше их было горазда больше.
Kabo-Verde, таких как раз и любят, но не все любят делится ))