Руководитель Г.Д.И. явно словил звезду и считает, что ему всё дозволенно. Подтянул в ЦОПП своих людей и очень скоренько сделал их старшими. За квартал стабильно не ниже "В" им ставится (при этом не перерабатывая совершенно и не напрягаясь...) А сотрудникам, которые действительно стараются и выполняют показатели, как могут, даже с переработками ещё умудряется и высказать своё недовольство. Сплошная демотивация. Из-за его отношения очень много сотрудников покинуло ЦОПП за короткое время. Досадно, что от него не дождёшься внятного объяснения и обратной связи (обычно отвечает вопросом на вопрос). И оценки он проставляет только по отношению к сотруднику, а не по справедливости (как сработал, так и заработал).



Сам Г.Д.И. вообще не умеет работать в команде (оценку можно 100% "Е" ставить), зациклен только на своей з/п и премии, очень много понтов, сказывается его молодость... Человек , который обещает и не исполняет своих обещаний. Вошло в систему говорить, что забыл. Ещё может задать вопрос: "Я разве такое говорил?".



Жалко, что Ш.Е.В. не смогла остаться (бывший начальник ЦОПП). Это действительно достойный, квалифицированный сотрудник. Она умеет решать все вопросы по мере поступления, не откладывая в долгий ящик. Для неё нет своих и чужих, очень справедливый человек, никогда не ставит себя выше других. Г.Д.И. напротив всегда перекидывает свою ответственность на других, прикрываясь ими. У многих полное убеждение, что человек неоправданно занимает должность начальника. Я лидер - Мы команда - Всё для клиента: всё это точно не про него.