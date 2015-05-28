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исследование Банки.ру — февраль, 2018
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ЦОПП 9040/7772 В Химках не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Руководитель Г.Д.И. явно словил звезду и считает, что ему всё дозволенно. Подтянул в ЦОПП своих людей и очень скоренько сделал их старшими. За квартал стабильно не ниже "В" им ставится (при этом не перерабатывая совершенно и не напрягаясь...) А сотрудникам, которые действительно стараются и выполняют показатели, как могут, даже с переработками ещё умудряется и высказать своё недовольство. Сплошная демотивация. Из-за его отношения очень много сотрудников покинуло ЦОПП за короткое время. Досадно, что от него не дождёшься внятного объяснения и обратной связи (обычно отвечает вопросом на вопрос). И оценки он проставляет только по отношению к сотруднику, а не по справедливости (как сработал, так и заработал).

Сам Г.Д.И. вообще не умеет работать в команде (оценку можно 100% "Е" ставить), зациклен только на своей з/п и премии, очень много понтов, сказывается его молодость... Человек , который обещает и не исполняет своих обещаний. Вошло в систему говорить, что забыл. Ещё может задать вопрос: "Я разве такое говорил?".

Жалко, что Ш.Е.В. не смогла остаться (бывший начальник ЦОПП). Это действительно достойный, квалифицированный сотрудник. smile:) Она умеет решать все вопросы по мере поступления, не откладывая в долгий ящик. Для неё нет своих и чужих, очень справедливый человек, никогда не ставит себя выше других. Г.Д.И. напротив всегда перекидывает свою ответственность на других, прикрываясь ими. У многих полное убеждение, что человек неоправданно занимает должность начальника. Я лидер - Мы команда - Всё для клиента: всё это точно не про него. smile:gramercy:
Татьяна2000бывший сотрудник
28.05.2015 21:19
Администратор:
Оценку снимаем, так как она не соответствует описанному выше.
1 комментарий
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economic12345
24.06.2015 01:03
В ЦОПП 9040/7772, г. Химки, руководителем которого является Г-ов Денис Игоревич,неправильно выстроена организационная структура. Устроил на работу своих родственников и друзей. Принудительно заставил опытных сотрудников обучить их всей работе, чтобы за короткий период сделать их старшими, повысив их над специалистами, которые отдавали все силы работе. Руководитель Г-ов Д.И. не умеет контролировать свои эмоции, систематически "выходит из себя", разговаривает высокомерно, оскорбляет, слышит только себя. Метод его руководства - оказывать давление и самоутверждаться за счет сотрудников, принижая их способности и указывая на их место. У сотрудников пропадает стимул и интерес к работе. Многим сотрудникам приходится увольняться из-за невозможности работать под его руководством в такой атмосфере. Очень досадно и обидно, когда из-за такого начальства из Сбербанка утекают лучшие кадры. smile:( smile:omg:

Изменено: economic12345 - 25.06.2015 16:15
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