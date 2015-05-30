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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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Трудно жить, больно вспоминать не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Привет бывшие коллеги. Прочитала и ознакомилась с рядом отзывов, реализованных на данном портале о банке Траст и группе-фл №_4 в частности. Не сказать, что сильно удивлена. Я проработала полгода в данной группе и натерпелась всякого и от руководства и от клиентов. Одно могу утверждать, коллектив, это то, что даёт Call centre жизнь и надежду на процветание, в остальном всё плохо. Зарплата мизерная, требования космические. Законодательство не исполняется даже на необходимо минимальном уровне. Если ты являешься студенткой (студентом), то справка вызов в банке может служить только аналогом туалетной бумаги).

Я ушла ещё в то время, когда в банке была бурная деятельность в продвижение кредитных продуктов и относительно грамотной политики ведения депозитного мониторинга ценных бумаг и кеша. Сейчас всё наоборот, в банке нет уверенности в завтрашнем дне, сотрудники голодают (у меня подружка с парнем приезжали после работы занять денег и покушать - оба сотрудники траста). Группа фл 4, это вообще на мой взгляд, это святые мученики, учитывая кто у нас там возглавляет отряд. О вожаке было сказано много, повторяться нет смысла, всё описано и приведены все доводы. Может когда-нибудь наши мольбы услышит высокое начальство и поможет тем ребятам, которые ещё работают там в группе фл 4, и произведут чистку рядов руководящего состава.

Всех люблю и целую, крепитесь ребята, с вами была ваша киса.
studentkablyбывший сотрудник
30.05.2015 18:10
1 комментарий
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discoteka
22.09.2016 13:34
С названием отзыва полностью соглашаюсь! Были, конечно, и моменты, доходящие до смешеого. Например, фраза: " сейчас вы на испытательном сроке, а по итогам испытательного срока напишем заявление на увольнение".

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