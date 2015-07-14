Ответ банка: Наталья Викторовна, добрый день!

Справка 2 ндфл находится в настоящее время на подписи. 15.07.15 справку направим в ККО "Волжский-Мирный", на доставку потребуется 4 - 5 дней.

С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"