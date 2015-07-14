 Добрый день,
4, 6, 8 июля писала на ваши ящики (human,zarplata) с просьбой прислать 2 НДФЛ. Уточните, справку отправили в ККО "Волжский-Мирный" Волгоградская область? Если отправили, то сколько идет по времени?