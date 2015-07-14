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Добрый день,
4, 6, 8 июля писала на ваши ящики (human,zarplata) с просьбой прислать 2 НДФЛ. Уточните, справку отправили в ККО "Волжский-Мирный" Волгоградская область? Если отправили, то сколько идет по времени?
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NYUN84 • бывший сотрудник
14.07.2015 09:26
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Ответ банка:
Наталья Викторовна, добрый день!
Справка 2 ндфл находится в настоящее время на подписи. 15.07.15 справку направим в ККО "Волжский-Мирный", на доставку потребуется 4 - 5 дней.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
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