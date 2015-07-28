Добрый день! Я проработала в Альфа-Банке 1,5 года, в связи с переездом мне пришлось уволиться (дата моего увольнения 16.06.2015). За неделю до увольнения я просила своего начальника группы заказать мне справку о средней заработной плате за 3 месяца для биржи труда. По запросу начальника группы 18.06.2015 я ей выслала образец справки, а 03.07.2015 им понадобился уже полностью заполненный бланк справки. 07.07.2015 я сама заполнила справку (не уверена что все верно) и отправила начальнику группы по электронной почте. Прошло уже больше месяца как я изначально просила заказать мне справку. Пожалуйста, помогите ускорить данный процесс. Заранее спасибо!