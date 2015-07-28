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исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Справка для биржи труду плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Я проработала в Альфа-Банке 1,5 года, в связи с переездом мне пришлось уволиться (дата моего увольнения 16.06.2015). За неделю до увольнения я просила своего начальника группы заказать мне справку о средней заработной плате за 3 месяца для биржи труда. По запросу начальника группы 18.06.2015 я ей выслала образец справки, а 03.07.2015 им понадобился уже полностью заполненный бланк справки. 07.07.2015 я сама заполнила справку (не уверена что все верно) и отправила начальнику группы по электронной почте. Прошло уже больше месяца как я изначально просила заказать мне справку. Пожалуйста, помогите ускорить данный процесс. Заранее спасибо!
es17бывший сотрудник
28.07.2015 09:04
Ответ банка:
Уважаемая Елена Николаевна!
Приносим извинения за задержку изготовления справки.
Справка исполнена 28.07.2015.
Забрать справку можно в филиале Нижегородский, Белинского 61, каб 503.
Если у Вас будут вопросы рекомендуем писать в Службу поддержки по кадровым вопросам Human_Capital на эл.адрес Human_Capital@alfabank.ru или на адрес ZARPLATA@alfabank.ru с указанием ФИО и подразделения, в котором Вы работали.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
2 комментария
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og0210
Представитель банка
28.07.2015 11:02
Уважаемая Елена Николаевна!
Мы разберемся со справкой и вернемся сегодня к Вам с ответом.
Если у Вас будут вопросы рекомендуем писать в Службу поддержки по кадровым вопросам Human_Capital на эл.адрес Human_Capital@alfabank.ru или на адрес ZARPLATA@alfabank.ru с указанием ФИО и подразделения, в котором Вы работали.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"

Изменено: og0210 - 28.07.2015 11:05
cvoy33
30.07.2015 12:37
я уже два месяца жду smile:D smile:D smile:D
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