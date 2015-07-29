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|Второй заход
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Это мой второй заход в МБСП. Мне есть с чем сравнить. Чушь то, что здесь пишут! Просто грязь какая-то. Пока меня не было, появилось много новых людей. Движуха. Оперзал переделывают. Про то, что в банке много стариков - ерунда все это. Новые управляющие филиалами - вообще лет по 30. Народ приходит из Сбера, ВТБ, Абсолюта, Санпита, Открытия. Кто-то по второму разу возвращается. Про уход клиентов тоже чушь. Те что были 3 года назад все здесь и остались.
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SvetlanaF82 • сотрудник
29.07.2015 00:38
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Администратор:
В данном случае - без оценки.
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|julras
15.03.2016 10:56
|А что вам поперек горла старые кадры? Разве можно человека с 20-летним опытом работы сравнить с 30-летними? Глупость какая! Старый конь, как известно, борозды не испортит. А вот насчет новых - неизвестно. У меня как раз другой опыт. Девицы молодые работают довольно медленно, постоянно что-то спрашивают друг дружку, отвлекаются и проч. Мне как раз оперативно и быстро помогла сотрудница очень среднего возраста.
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