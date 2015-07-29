Это мой второй заход в МБСП. Мне есть с чем сравнить. Чушь то, что здесь пишут! Просто грязь какая-то. Пока меня не было, появилось много новых людей. Движуха. Оперзал переделывают. Про то, что в банке много стариков - ерунда все это. Новые управляющие филиалами - вообще лет по 30. Народ приходит из Сбера, ВТБ, Абсолюта, Санпита, Открытия. Кто-то по второму разу возвращается. Про уход клиентов тоже чушь. Те что были 3 года назад все здесь и остались.