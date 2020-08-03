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|Консультант по банковским продуктам - Обратите немного внимания
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Здравствуйте всем, кто решил прочитать данный текст!
Сразу хочу сообщить, что это мой первый отзыв, оставленный в интернете. Пишу с целью, чтобы люди, которым приглянется работа в РайффайзенБанке на должности "Консультант по банковским продуктам" (разъездной), обратили внимание на несоответствие слов, которые говорят сотрудники в подборе персонала.
День 1-ый
Звонок от сотрудника из отдела подбора персонала. Уточнила, работал ли я в сфере продаж, я ответил, что работал в Банке 2.5 года и продажи касались косвенно, т.е. я делал лишь предложение о подключении той или иной услуги или уведомлял о возможности воспользоваться тем или иным продуктом. Рассказала мне про вакансию, какие условия, какие обязанности и прочее.
Задал несколько вопросов:
1) Сколько составляет заработная плата? - 34.000 рублей + проценты, где 34.000 - это оклад.
2) Нужно ли будет заниматься продажами? Поиском клиентов? - Только дополнительные продукты - к примеру страховку. Ну вы же предлагали на прошлой работе, поэтому не будет сложно (напомню, на прошлом месте работы, я только лишь предлагал и уведомлял о имеющихся продуктах/услугах банка).
Почему я заострил внимание на продаже: я терпеть не могу впаривать людям что-либо. Я могу лишь предложить с очень красивой интонацией и мимикой, но впаривать я не буду человеку чисто из-за личных соображений. (Мне не нравится, когда мне что-то пытаются втюхать или чувствую где-то на мне хотят нажиться, поэтому уже как лет 8 с менеджерами по продажам не контактирую, и также считаю, что неприятно было бы тому человеку, к которому я бы пристал и начал навязывать банковский продукт, который в свою очередь, навязывает мне Банк продавать)
Поиском клиентов заниматься не нужно будет - ответила девушка - т.к. клиенты все "тёплые", которых обслуживает "Консультант по банковским продуктам". Уточнил информацию по собеседованию, будет он групповое или одиночное - девушка сообщила, что групповое и всего будет человек где-то 5, т.е. вместе со мной - 6 человек. Договорились, записался на собеседование. Понравился оклад и то, что можно будет делать деньги на продажах (на прошлом месте продажи( успешные предложения) не оплачивались), также понравилось то, что это разъездной характер - не в душном офисе, а сам строишь свой день, причём мне девушка озвучила, что необходимо будет в день встретиться лишь с 2-3 клиентами, очень редко - 5 клиентов. А сама встреча будет состоять таким образом: клиент ранее оставлял запрос на получение какого-либо продукта, а ты должен будешь встретиться с клиентом, заполнить документы, подписать договор, проконсультировать об интересующем продукте, и конечно же предложить подключить дополнительный продукт/услугу. В голове промелькнула мысль, что работа будет ненапряжной, т.к. я все тонкости в работе с клиентами знаю, а тем более ранее работал в банковской сфере.
День 2-ой
м. Смоленская. Пришёл на собеседование заранее - за полчаса. Мне сказали, конечно же, подождать назначенного времени и попросили присесть. Во время ожидания назначенного времени я сидел и считал людей, которые пришли также на это собеседование. Я насчитал 11. Пошли все мы в аудиторию. Нам девушка презентовала банк, рассказывала историю и прочее. В течение 40 минут лекции в аудиторию пришли опоздавшие в размере 4-ёх человек, т.е. нас уже было человек 16, вместо оговорённых ранее 6-и. Девушка рассказала про зарплату: 34.000 рублей, из которых 3.000 рублей выделяются на проезд. После вычета налога получается где-то 29.000 с чем-то. Также, сообщили, что продукты необходимо будет не предлагать подключить, а именно продавать. Информация о продаже продуктов мне очень не понравилась. График 5/2, кстати. С 09:00 до 18:00. Собеседование закончилось. На следующий день мне позвонили из РайффайзенБанка и сообщили об успешном прохождении 1-ого собеседования. Записался на 2-ое.
День 3-ий
м.Бауманская. Собралось человек 12-14. Привели в аудиторию. Девушка, Александра, сообщила, что собеседование будет проходить ориентировочно до конца рабочего дня с 13:00 до 18:00, т.е. 5 часов будет проходить собеседование. Желающих уйти пораньше с собеседования не было, поэтому - поехали. Александра, начала рассказывать вновь про историю Банка. Просила задавать вопросы, т.к. без N-ого количества вопросов презентацию продолжить не сможем. Спустя час начала рассказывать про должность, а именно про график работы. Она сказала, что про график 09:00 - 18:00 - можно забыть сразу. Руководитель будет просить приехать пораньше - в 08:00 или в 08:30 и заканчивать работать в 18:00 не будите. Будите заканчивать где-то в 20:00. (и вспомните - это при условии, что мы встречаемся с 2-3 клиентами в день, максимум 5 (очень редко) - все клиенты формируются очень близко, но иногда нужно будет ездить в другие города Подмосковья О_о - ну, ок). Сообщили также, что если вдруг план выполняться не будет, то нужно будет приезжать в субботу на работу и сидеть обзванивать клиентов для предложения оформить банковские продукты. О, да, звонить и предлагать оформить банковские продукты нужно будет постоянно - сказала Александра. Но после моего вопроса, Александра пошла в отступную и сказала, что это нужно будет делать иногда.
После того, как презентация подошла к своему логическому завершению, Александра спросила, есть ли такие кому эта работа не понравилась? Возможно из-за графика работы, из-за меня (т.е. её), ковра, который лежит? Есть ли такие, поднимите руки. Несколько человек подняли руки, в том числе и я. Александра проводила последнее собеседование, она супервайзер, т.е. руководитель одной из групп, в которые как раз набирают консультантов по банковским продуктам. Как оратор, Александра, хороший, а вот как руководитель, с первого взгляда, вряд ли. Эти полтора часа собеседования казались, как будто я попал действительно в аудиторию, где проводился урок, а учителем была Александра. Вела себя так, как будто со всеми уже давным давно знакома, и всё время чувствовалось, что человек имеет власть, которой на собеседовании и воспользуется - взять человека на работу или нет - решает она и никто больше.
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3
really play?^) • несостоявшийся сотрудник
03.08.2015 19:03
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Изменено:
Х13 - беспроцентный период имеется в потребительском кредитовании.
Я это говорю не с бухты Барахты, а как знающий человек, бывший сотрудник банка, в котором имеется система потребительского кредитования "Купи В Кредит", в большинстве тарифных планах данной системы потребительского кредитования имеется беспроцентный период - это действительно так, он существует!
Изменено:
На этом фоне уже меркнут такие "мелочи" как:отсутсвие визиток для обычных сотрудников,мобильная связь,которая не оплачивается,и проезд,на который при разъездной работе тратиться не мало средств,который так же за свой счет.
Врагу не посоветую туда идти работать.Не тратьте свое время,гораздо больше потеряете,чем приобретете.