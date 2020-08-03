Здравствуйте всем, кто решил прочитать данный текст!



Сразу хочу сообщить, что это мой первый отзыв, оставленный в интернете. Пишу с целью, чтобы люди, которым приглянется работа в РайффайзенБанке на должности "Консультант по банковским продуктам" (разъездной), обратили внимание на несоответствие слов, которые говорят сотрудники в подборе персонала.



День 1-ый

Звонок от сотрудника из отдела подбора персонала. Уточнила, работал ли я в сфере продаж, я ответил, что работал в Банке 2.5 года и продажи касались косвенно, т.е. я делал лишь предложение о подключении той или иной услуги или уведомлял о возможности воспользоваться тем или иным продуктом. Рассказала мне про вакансию, какие условия, какие обязанности и прочее.

Задал несколько вопросов:

1) Сколько составляет заработная плата? - 34.000 рублей + проценты, где 34.000 - это оклад.

2) Нужно ли будет заниматься продажами? Поиском клиентов? - Только дополнительные продукты - к примеру страховку. Ну вы же предлагали на прошлой работе, поэтому не будет сложно (напомню, на прошлом месте работы, я только лишь предлагал и уведомлял о имеющихся продуктах/услугах банка).



Почему я заострил внимание на продаже: я терпеть не могу впаривать людям что-либо. Я могу лишь предложить с очень красивой интонацией и мимикой, но впаривать я не буду человеку чисто из-за личных соображений. (Мне не нравится, когда мне что-то пытаются втюхать или чувствую где-то на мне хотят нажиться, поэтому уже как лет 8 с менеджерами по продажам не контактирую, и также считаю, что неприятно было бы тому человеку, к которому я бы пристал и начал навязывать банковский продукт, который в свою очередь, навязывает мне Банк продавать)



Поиском клиентов заниматься не нужно будет - ответила девушка - т.к. клиенты все "тёплые", которых обслуживает "Консультант по банковским продуктам". Уточнил информацию по собеседованию, будет он групповое или одиночное - девушка сообщила, что групповое и всего будет человек где-то 5, т.е. вместе со мной - 6 человек. Договорились, записался на собеседование. Понравился оклад и то, что можно будет делать деньги на продажах (на прошлом месте продажи( успешные предложения) не оплачивались), также понравилось то, что это разъездной характер - не в душном офисе, а сам строишь свой день, причём мне девушка озвучила, что необходимо будет в день встретиться лишь с 2-3 клиентами, очень редко - 5 клиентов. А сама встреча будет состоять таким образом: клиент ранее оставлял запрос на получение какого-либо продукта, а ты должен будешь встретиться с клиентом, заполнить документы, подписать договор, проконсультировать об интересующем продукте, и конечно же предложить подключить дополнительный продукт/услугу. В голове промелькнула мысль, что работа будет ненапряжной, т.к. я все тонкости в работе с клиентами знаю, а тем более ранее работал в банковской сфере.



День 2-ой

м. Смоленская. Пришёл на собеседование заранее - за полчаса. Мне сказали, конечно же, подождать назначенного времени и попросили присесть. Во время ожидания назначенного времени я сидел и считал людей, которые пришли также на это собеседование. Я насчитал 11. Пошли все мы в аудиторию. Нам девушка презентовала банк, рассказывала историю и прочее. В течение 40 минут лекции в аудиторию пришли опоздавшие в размере 4-ёх человек, т.е. нас уже было человек 16, вместо оговорённых ранее 6-и. Девушка рассказала про зарплату: 34.000 рублей, из которых 3.000 рублей выделяются на проезд. После вычета налога получается где-то 29.000 с чем-то. Также, сообщили, что продукты необходимо будет не предлагать подключить, а именно продавать. Информация о продаже продуктов мне очень не понравилась. График 5/2, кстати. С 09:00 до 18:00. Собеседование закончилось. На следующий день мне позвонили из РайффайзенБанка и сообщили об успешном прохождении 1-ого собеседования. Записался на 2-ое.



День 3-ий

м.Бауманская. Собралось человек 12-14. Привели в аудиторию. Девушка, Александра, сообщила, что собеседование будет проходить ориентировочно до конца рабочего дня с 13:00 до 18:00, т.е. 5 часов будет проходить собеседование. Желающих уйти пораньше с собеседования не было, поэтому - поехали. Александра, начала рассказывать вновь про историю Банка. Просила задавать вопросы, т.к. без N-ого количества вопросов презентацию продолжить не сможем. Спустя час начала рассказывать про должность, а именно про график работы. Она сказала, что про график 09:00 - 18:00 - можно забыть сразу. Руководитель будет просить приехать пораньше - в 08:00 или в 08:30 и заканчивать работать в 18:00 не будите. Будите заканчивать где-то в 20:00. (и вспомните - это при условии, что мы встречаемся с 2-3 клиентами в день, максимум 5 (очень редко) - все клиенты формируются очень близко, но иногда нужно будет ездить в другие города Подмосковья О_о - ну, ок). Сообщили также, что если вдруг план выполняться не будет, то нужно будет приезжать в субботу на работу и сидеть обзванивать клиентов для предложения оформить банковские продукты. О, да, звонить и предлагать оформить банковские продукты нужно будет постоянно - сказала Александра. Но после моего вопроса, Александра пошла в отступную и сказала, что это нужно будет делать иногда.



После того, как презентация подошла к своему логическому завершению, Александра спросила, есть ли такие кому эта работа не понравилась? Возможно из-за графика работы, из-за меня (т.е. её), ковра, который лежит? Есть ли такие, поднимите руки. Несколько человек подняли руки, в том числе и я. Александра проводила последнее собеседование, она супервайзер, т.е. руководитель одной из групп, в которые как раз набирают консультантов по банковским продуктам. Как оратор, Александра, хороший, а вот как руководитель, с первого взгляда, вряд ли. Эти полтора часа собеседования казались, как будто я попал действительно в аудиторию, где проводился урок, а учителем была Александра. Вела себя так, как будто со всеми уже давным давно знакома, и всё время чувствовалось, что человек имеет власть, которой на собеседовании и воспользуется - взять человека на работу или нет - решает она и никто больше.