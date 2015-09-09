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|Справка о доходах
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый вечер! Знаю, что пишу немного не по адресу, но все же... Работала в Банке с июля 2012 по июнь 2013 гг. очень нужна справка о доходах за прошедшие периоды (для оформление декрета), как могу ее получить? Работала в Москве, сейчас живу в регионе, возможности добраться до Каланчевской у меня нет. Заранее благодарю!
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masmas • бывший сотрудник
09.09.2015 23:30
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Администратор:
В данном случае оценку снимаем.
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Ответ банка:
Мария, добрый день!
Напишите пожалуйста в Службу поддержки по кадровым вопросам на почтовый адрес Human_Capital@alfabank.ru Ваши ФИО, дату рождения, телефон, какие справки (2 ндфл, 182 н) необходимо подготовить и в какой регион (подразделение Банка) выслать готовые справки, чтобы Вы смогли их забрать.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
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