Добрый вечер! Знаю, что пишу немного не по адресу, но все же... Работала в Банке с июля 2012 по июнь 2013 гг. очень нужна справка о доходах за прошедшие периоды (для оформление декрета), как могу ее получить? Работала в Москве, сейчас живу в регионе, возможности добраться до Каланчевской у меня нет. Заранее благодарю!