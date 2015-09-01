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|Работа очень тяжелая, благодарности никакой
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Вот такая ситуация, почему в других регионах Удмуртии, кроме г. Сарапула сотрудники гордятся, что они находятся в должности менеджера по продажам, а в Сарапульском отделении, сотрудников постоянно пугают увольнением и соответственно сотрудник работает постоянно на нервах (думая как бы ему выполнить очень завышенный план к нашему региону). Для нашего региона план очень завышен, сбербанк на каждом углу. Его нереально выполнить. При этом сотрудникам постоянно приходится выходить в свои выходные дни (чтоб довыполнить план),чаще всего это происходит в конце месяца. По новой модели ВСП 3:0 СОЧЛ, ВСОЧЛ 2 дня работают 2 отдыхают, а менеджер тем самым работает 6 дней в неделю, хотя данные сотрудники приносят большую выгоду банку. Зарплата при этом практически равна... Как вы думаете почему в 2014 году в Сарапульском отделении уволилось очень много опытных сотрудников, которые отработали очень много лет в системе Сбербанка??? Так как сотрудников вечно унижают, манипулируют, грозятся ротацией кадров.
Я не считаю Сбербанк плохой организацией, т.к. данная проблема на взгляд многих сотрудников г. Сарапула, происходит только здесь.
Обращаюсь к председателю Сбербанка России Г.О. Грефу, если Вы хотите уменьшить текучку в своей компании прошу взять на контроль региональных менеджеров провинциальных городов, так как очень большой негатив исходит только от них.
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natali101010 • бывший сотрудник
15.09.2015 19:52
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Ответ банка:
natali101010, добрый день!
Провели проверку по Вашему отзыву. Ситуация не подтвердилась. В Сарапульском отделении показатель текучести персонала в должности менеджер по продажам, за 2014 год составил 11,7% и является одним из наиболее низких показателей по всем отделениям Удмуртского ГОСБ.
Так имя и фамилия в Вашем профиле вымышленные, мы не смогли провести более детальную проверку.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Так же напомню автору что крепостное право в России давно отменили, Вы можете выбирать работу по душе.
Сам потерял в этой дыре 2 года, и не какая это не школа кто бы что не писал. Выжимают сотрудников и..... Следующий.
И пока такие как Вы будете делать гиганские планы, выходить в свои выходные и.т.д То все сотрудники Сбера будут так работать, да еще с мизерными зарплатами.
Уже разбираемся в ситуации. Обязательно сообщим Вам результаты.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.