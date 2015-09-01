Добрый день. Вот такая ситуация, почему в других регионах Удмуртии, кроме г. Сарапула сотрудники гордятся, что они находятся в должности менеджера по продажам, а в Сарапульском отделении, сотрудников постоянно пугают увольнением и соответственно сотрудник работает постоянно на нервах (думая как бы ему выполнить очень завышенный план к нашему региону). Для нашего региона план очень завышен, сбербанк на каждом углу. Его нереально выполнить. При этом сотрудникам постоянно приходится выходить в свои выходные дни (чтоб довыполнить план),чаще всего это происходит в конце месяца. По новой модели ВСП 3:0 СОЧЛ, ВСОЧЛ 2 дня работают 2 отдыхают, а менеджер тем самым работает 6 дней в неделю, хотя данные сотрудники приносят большую выгоду банку. Зарплата при этом практически равна... Как вы думаете почему в 2014 году в Сарапульском отделении уволилось очень много опытных сотрудников, которые отработали очень много лет в системе Сбербанка??? Так как сотрудников вечно унижают, манипулируют, грозятся ротацией кадров.



Я не считаю Сбербанк плохой организацией, т.к. данная проблема на взгляд многих сотрудников г. Сарапула, происходит только здесь.



Обращаюсь к председателю Сбербанка России Г.О. Грефу, если Вы хотите уменьшить текучку в своей компании прошу взять на контроль региональных менеджеров провинциальных городов, так как очень большой негатив исходит только от них.