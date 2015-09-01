Вход
Поиск
ЦБ 08.03 с 13.03 ММВБ Нефть
USD 56,80 -0,19 56,61 56,90 65,13
EUR 70,53 -0,73 69,80 70,17
Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1743)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Работа очень тяжелая, благодарности никакой плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день. Вот такая ситуация, почему в других регионах Удмуртии, кроме г. Сарапула сотрудники гордятся, что они находятся в должности менеджера по продажам, а в Сарапульском отделении, сотрудников постоянно пугают увольнением и соответственно сотрудник работает постоянно на нервах (думая как бы ему выполнить очень завышенный план к нашему региону). Для нашего региона план очень завышен, сбербанк на каждом углу. Его нереально выполнить. При этом сотрудникам постоянно приходится выходить в свои выходные дни (чтоб довыполнить план),чаще всего это происходит в конце месяца. По новой модели ВСП 3:0 СОЧЛ, ВСОЧЛ 2 дня работают 2 отдыхают, а менеджер тем самым работает 6 дней в неделю, хотя данные сотрудники приносят большую выгоду банку. Зарплата при этом практически равна... Как вы думаете почему в 2014 году в Сарапульском отделении уволилось очень много опытных сотрудников, которые отработали очень много лет в системе Сбербанка??? Так как сотрудников вечно унижают, манипулируют, грозятся ротацией кадров.

Я не считаю Сбербанк плохой организацией, т.к. данная проблема на взгляд многих сотрудников г. Сарапула, происходит только здесь.

Обращаюсь к председателю Сбербанка России Г.О. Грефу, если Вы хотите уменьшить текучку в своей компании прошу взять на контроль региональных менеджеров провинциальных городов, так как очень большой негатив исходит только от них.
natali101010бывший сотрудник
15.09.2015 19:52
Ответ банка:
natali101010, добрый день!

Провели проверку по Вашему отзыву. Ситуация не подтвердилась. В Сарапульском отделении показатель текучести персонала в должности менеджер по продажам, за 2014 год составил 11,7% и является одним из наиболее низких показателей по всем отделениям Удмуртского ГОСБ.

Так имя и фамилия в Вашем профиле вымышленные, мы не смогли провести более детальную проверку.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
7 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
mi70
15.09.2015 20:17
Наивный человек! Да это везде, и в Москве тоже!
natali101010
Автор отзыва
15.09.2015 20:23
невозможно работать в таких условиях
VALovo
16.09.2015 09:21
В регионах руководители Сбербанка - местные царьки, они передёргивают политику Сбербанка с учётом своих личных интересов, о рядовых сотрудников вытирают ноги. И да, так во всех регионах.
Nataliana
16.09.2015 21:26
Что тогда Вам мешает перейти на СОЧЛ/ВСОЧЛ и работать 2 через 2?
Ivan Drago
17.09.2015 10:38
Простите, откуда Вы знаете что план завышен? Или менеджер по продажам имеет колоссальный опыт работы что бы определить на глаз это?
Так же напомню автору что крепостное право в России давно отменили, Вы можете выбирать работу по душе.
Сам потерял в этой дыре 2 года, и не какая это не школа кто бы что не писал. Выжимают сотрудников и..... Следующий.
И пока такие как Вы будете делать гиганские планы, выходить в свои выходные и.т.д То все сотрудники Сбера будут так работать, да еще с мизерными зарплатами.
Сбербанк России
Представитель банка
22.09.2015 11:07
natali101010, добрый день!

Уже разбираемся в ситуации. Обязательно сообщим Вам результаты.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Dimson51
28.10.2015 15:56
а почему автор отзыва несмотря на ненастоящую фамилию уже бывший сотрудник? гестапо работает?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1743)