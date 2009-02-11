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Восточный базар плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Не мог не удержаться, чтобы высказать свое мнение об этом банке. Одним словом - восточный базар, хаос во всем, полное отсутствие регламентов работы.

Но начнем по порядку. Речь идет о головном офисе, крупный бизнес. Плюс только один - начинающим карьеру выпускникам можно легко сюда устроиться, начать учиться, отличная школа, т.к. научишься борьбе, кто что должен делать, если ты, то сам и будет придумывать как это сделать. Попасть легко - банку проще взять на маленькую зарплату без опыта (а что? - коллектив научит!.. что напрягаться, и дешевле!), чем приглашать квалифицированных кадров. Если посмотреть - во всех отделах - только молодежь 22-30 лет, включая руководителей. Соответственно - тусняк! И это, пожалуй, единственный относительный плюс - новые появившиеся у кого-то друзья.

Но! Это означает и непрофессионализм 90% работников. Банк - сплошные выяснения в чьи обязанности входит делать то-то и то-то. Все в этих разборках перекладывают ответственность друг на друга. Как итог - клиент не получает что просил. Здесь нет конечной цели - сделать максимально усилий всем, чтобы клиент остался доволен. Все грязнут в этих разборках, стервозных, непрофессиональных. Опыт у меня есть - сравнить можно с другими банками. Нигде такого не встречал. А еще, вы где-нибудь видели, чтобы начальники приходили в наряде Черлидера? Кредит Европа (!) Банк - сплошная показуха тряпок, юбок покороче (девушки, ну сделайте хоть вид, что вы на серьезной работе).

По поводу принципов работы руководства возникают ооочень большие вопросы. Нужна лишь показуха, вид банка. Реальный сервис высокого качества оказывать не стремимся, только лишь бы сберечь свою задницу. Полностью согласен - зарплату какую выбьешь - на такой и будешь сидеть.

И как итог: ушел из банка - АЛЛИЛУЙЯ! Слава Аллаху!

P.S. Прочитал отзывы других! Жжет один! Про новогодние подарки! "Очень «значимый», ценный в жизни подарок (за усердную работу без выходных и оплаты) перед НГ – это брелок с логотипом банка. Это просто была «мечта» всех сотрудников. Такой подарок Дед мороз детям не принесет, стыдно будет". РжуНиМагу!

В общем, все кто только может - бегите из этого скудного банка, много не потеряете. smile:) А останутся лишь воспоминания, чтоб посмеяться как детки играют в банк).
Kappucinoбывший сотрудник
11.02.2009 12:22
5 комментариев
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Stiv
11.02.2009 12:53
Про подарки, это точно. Обидно было. Но перед этим Новым годом, в условиях кризиса, администрация банка зажгла и подарила еще более "значимый" подарок - ЭЛЕКТРОННУЮ ОТКРЫТКУ ПО ПОЧТЕ ))))),на трех языках: русском, турецком, английском,на реальные подарки,хотя бы брелки, денег нема)))))). Так приятно, так приятно))))) От счастья прыгать хотелось)))))) Тьфу!!!!!Главное конечно внимание, но че то как то тошно стало, после такого отношения)))))))))))))
Alice_Liddel
11.02.2009 18:38
Слышала о банке от разных людей, что уйдя от туда, молились аллаху за милость, и кляли бога, за то, что туда послал
s3435
28.02.2009 18:41
"общем, все кто только может - бегите из этого скудного банка,"

не могу не поддержать, не получается.
Уродливая Турецкая банка.
vlasoff
19.07.2009 10:16
"чем приглашать квалифицированных кадров" - LOL
Metiska95
12.08.2009 19:42
год работаю...никаких подарков,одни объяснительные)))))))))))))))))))))))))))
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