Не мог не удержаться, чтобы высказать свое мнение об этом банке. Одним словом - восточный базар, хаос во всем, полное отсутствие регламентов работы.



Но начнем по порядку. Речь идет о головном офисе, крупный бизнес. Плюс только один - начинающим карьеру выпускникам можно легко сюда устроиться, начать учиться, отличная школа, т.к. научишься борьбе, кто что должен делать, если ты, то сам и будет придумывать как это сделать. Попасть легко - банку проще взять на маленькую зарплату без опыта (а что? - коллектив научит!.. что напрягаться, и дешевле!), чем приглашать квалифицированных кадров. Если посмотреть - во всех отделах - только молодежь 22-30 лет, включая руководителей. Соответственно - тусняк! И это, пожалуй, единственный относительный плюс - новые появившиеся у кого-то друзья.



Но! Это означает и непрофессионализм 90% работников. Банк - сплошные выяснения в чьи обязанности входит делать то-то и то-то. Все в этих разборках перекладывают ответственность друг на друга. Как итог - клиент не получает что просил. Здесь нет конечной цели - сделать максимально усилий всем, чтобы клиент остался доволен. Все грязнут в этих разборках, стервозных, непрофессиональных. Опыт у меня есть - сравнить можно с другими банками. Нигде такого не встречал. А еще, вы где-нибудь видели, чтобы начальники приходили в наряде Черлидера? Кредит Европа (!) Банк - сплошная показуха тряпок, юбок покороче (девушки, ну сделайте хоть вид, что вы на серьезной работе).



По поводу принципов работы руководства возникают ооочень большие вопросы. Нужна лишь показуха, вид банка. Реальный сервис высокого качества оказывать не стремимся, только лишь бы сберечь свою задницу. Полностью согласен - зарплату какую выбьешь - на такой и будешь сидеть.



И как итог: ушел из банка - АЛЛИЛУЙЯ! Слава Аллаху!



P.S. Прочитал отзывы других! Жжет один! Про новогодние подарки! "Очень «значимый», ценный в жизни подарок (за усердную работу без выходных и оплаты) перед НГ – это брелок с логотипом банка. Это просто была «мечта» всех сотрудников. Такой подарок Дед мороз детям не принесет, стыдно будет". РжуНиМагу!



В общем, все кто только может - бегите из этого скудного банка, много не потеряете. А останутся лишь воспоминания, чтоб посмеяться как детки играют в банк).