Вход
Поиск
ЦБ 08.03 с 13.03 ММВБ Нефть
USD 56,80 -0,19 56,61 56,92 65,15
EUR 70,53 -0,73 69,80 70,18
Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов в банках топ-100
исследование Банки.ру — февраль, 2018
к списку банков | • информация о банке «Восточный Банк»
смотреть все отзывы банка (143)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Правда в глаза плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работала в этом банке 4 года и ушла по собственному желанию, когда кризиса в России не было. Сейчас работаю в другом банке и несказанно рада этому. Почему ушла? Да потому что перспективы дальнейшей не увидела. Ездила сдавать аттестацию на повышение, ответила на все, не спала ночами, учила. Дали подписать чистый аттестационный лист, и уехала домой как оплеванная.

После того, как написала заявление, сразу стали предлагать горы золотые, но я ушла. Прошло 5 месяцев, начался кризис и мою должность сократили, а также почти сократили всех, кто стоял у истоков развития и открывал новые точки. Где благодарность людям? НЕТ! И можете сколько угодно расхваливать этот банк, все равно он высасывает из тебя силы и энергию, давая взамен низкую зарплату. А больничные вообще оплачивали по полгода! smile:evil: Не знаю ни одного сотрудника, который уволившись не нашел место в 100 раз лучше.

Говорите проблем с финансами нет у банка? Закрыли все УРМ (около 20 по региону) и третья волна сокращений персонала!
erichkrauseбывший сотрудник
12.02.2009 09:08
8 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Ksysha
12.02.2009 22:43
можно было поставить плюс за полученный опыт, благодаря которому сейчас имеете работу в 100 раз лучше, а вы только гадите....
erichkrause
Автор отзыва
16.02.2009 11:26
поставила за коллектив 5 баллов, поставила бы и за опыт четверку, но номинаций только пять.
Atlasles
15.06.2009 17:32
Ksysha ну а вы за лопату и вперед - разгребать..
Ksysha
22.06.2009 22:22
то Atlasles
с такими "суперработниками" только и разгребаем.....все они за коллектив 5 баллов ставят, потому что только и могут, что болтать друг с другом и бездельничать....
erichkrause
Автор отзыва
08.07.2009 11:05
Ksysha "разгребает" видимо только чужие отзывы на этом сайте оставляя повсюду комментарии и суя свой нос, видимо много свободного времени, вот уж действительно "суперработник" )))
Ksysha
09.07.2009 17:36
erichkrause
08.07.2009 11:05
Да, суперПУПЕРработник, а вы молча завидуйте, пожалуйста:)
lisa777
13.07.2009 19:34
erichkrause
08.07.2009 11:05
Да, суперПУПЕРработник, а вы молча завидуйте, пожалуйста

5 баллов !!!
erichkrause
Автор отзыва
03.09.2009 08:40
Фу, было бы чему завидовать

Уж точно не работникам восточки



Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (143)