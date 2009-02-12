Работала в этом банке 4 года и ушла по собственному желанию, когда кризиса в России не было. Сейчас работаю в другом банке и несказанно рада этому. Почему ушла? Да потому что перспективы дальнейшей не увидела. Ездила сдавать аттестацию на повышение, ответила на все, не спала ночами, учила. Дали подписать чистый аттестационный лист, и уехала домой как оплеванная.



После того, как написала заявление, сразу стали предлагать горы золотые, но я ушла. Прошло 5 месяцев, начался кризис и мою должность сократили, а также почти сократили всех, кто стоял у истоков развития и открывал новые точки. Где благодарность людям? НЕТ! И можете сколько угодно расхваливать этот банк, все равно он высасывает из тебя силы и энергию, давая взамен низкую зарплату. А больничные вообще оплачивали по полгода! Не знаю ни одного сотрудника, который уволившись не нашел место в 100 раз лучше.



Говорите проблем с финансами нет у банка? Закрыли все УРМ (около 20 по региону) и третья волна сокращений персонала!