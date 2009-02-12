Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Правда в глаза
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Работала в этом банке 4 года и ушла по собственному желанию, когда кризиса в России не было. Сейчас работаю в другом банке и несказанно рада этому. Почему ушла? Да потому что перспективы дальнейшей не увидела. Ездила сдавать аттестацию на повышение, ответила на все, не спала ночами, учила. Дали подписать чистый аттестационный лист, и уехала домой как оплеванная.
После того, как написала заявление, сразу стали предлагать горы золотые, но я ушла. Прошло 5 месяцев, начался кризис и мою должность сократили, а также почти сократили всех, кто стоял у истоков развития и открывал новые точки. Где благодарность людям? НЕТ! И можете сколько угодно расхваливать этот банк, все равно он высасывает из тебя силы и энергию, давая взамен низкую зарплату. А больничные вообще оплачивали по полгода! Не знаю ни одного сотрудника, который уволившись не нашел место в 100 раз лучше.
Говорите проблем с финансами нет у банка? Закрыли все УРМ (около 20 по региону) и третья волна сокращений персонала!
|
0
erichkrause • бывший сотрудник
12.02.2009 09:08
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
с такими "суперработниками" только и разгребаем.....все они за коллектив 5 баллов ставят, потому что только и могут, что болтать друг с другом и бездельничать....
08.07.2009 11:05
Да, суперПУПЕРработник, а вы молча завидуйте, пожалуйста:)
08.07.2009 11:05
Да, суперПУПЕРработник, а вы молча завидуйте, пожалуйста
5 баллов !!!
Уж точно не работникам восточки