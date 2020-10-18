Многие писали отзывы о трудоустройстве в ООО Сетелем Банк, решила тоже поделиться "опытом"))



Собеседование прошло как всегда: анкеты, игра, разговор, ничего нового и сверхъестественного. Сказали ждать 4 дня до оглашения результатов, после обучение и тест. Долгожданный звонок, с пн обучение. Обучение проходило хорошо, бизнес-тренер была молодой, доходчиво все объясняла, было весело, шутки прибаутки и тут тест. Все были уверенны в своих результатах, потому что ничего сложного не было, тем более приехали за 15 минут до теста и все повторили и даже прошли этот тест, вопросы легкие, даже очень, не уверенна была только в двух вопросах (можно совершить не более 5 ошибок), остальное не вызывало сомнений. И тут результаты!!! Причем после завершения теста вы не видите результатов теста на экране компьютера, как обычно бывает, его оглашает сотрудник, который приходит от куда-то. Прошли обучение только половина из нас, аргументировали это тем, что вы не прошли тестирование, но после вопроса о совершенных мной ошибок, ничего не ответили, сказали только, что видят результат сдал/не сдал) все очень странно загадочно и непонятно. Все это вызывает сомнения, т.к. перед нашим тестированием, тест сдавал уже действующий сотрудник банка, результаты которого пришли на почту бизнес-тренеру и оказалось, что он не прошел сб Сотрудник банка не прошел сб , даже не представляю как они проводят эти проверки. Ну ладно, значит к лучшему, судя по отзывам.