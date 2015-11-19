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|О зарплате в ВТБ Лизинге
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в компании около двух лет. До 2015 года в принципе всё нравилось, но с приходом кризиса резко урезали заработную плату, на 20-25% , хотя и до этого она была невысокой. Но при собеседовании новым сотрудникам по-прежнему обещают докризисный уровень зарплаты - не видитесь. Обещанную з/п смело уменьшайте минимум на 20% + большие задержки по выплате премий (3-4 месяца).
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roga4444 • сотрудник
19.11.2015 20:59
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Администратор:
Уточните, вам как-то прокомментировали снижение ЗП, понизили именно окладную часть или же премиальную?
PS: пока без оценки.
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