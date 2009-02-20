Вот почитал отзывы и что-то поплохело... может я работал в нужное время и в нужном месте?.. Риторический вопрос. Ну да ладно.



Предыстория! Попал я в банк случайно - позвонили из кадрового агентства и предложили непонятную и звучную должность - спец Отдела взыскания. Я, как и большинство других провинциалов, приехавших покорять столицу нашей необъятной, обрадовался и уже представлял своих друзей, оставшихся "там", кусающими локти от зависти. Прошел все обучения, собеседования и т.п. и ВОТ - случилось - приезжаю на первый рабочий день (офис на Бауманской, д.4).



Первое впечатление - жесть! Как же здесь люди работают? Ну да ладно. Встретили нас спецы по обучению и старшие спец-ты... "Вот звери" - подумал я. "Ну, ничего, я упертый".



Не буду описывать все наши споры и склоки, скажу только одно - в первый день я написал 9 (!) объяснительных. Короче, работал я как вол, через 1,5 мес. первое повышение, потом второе, третье. Потом перевод в Судебное взыскание. Повышение и повышение.



Не знаю, может мне повезло. Но! Я БЛАГОДАРЕН всем без исключения за то, что я получил в процессе работы: опыт, навыки, должности и коллектив! Спасибо телефонному взысканию (вход и исход звонки) Ибрагимовой М., Молодожен Т.Шмаренковой Е. Примаченко Ю, судебному взысканию - Юлии Всеволодовне К., Олегу Князькому, Мартынову Н. Отедльно г-ну Т. Пилцу, Новикову Е.Р. и всем всем всем…



В заключении. Сейчас я занимаю одну из ТОП-овых должностей в коллекторском агентстве и всем, что у меня есть - я обязан ХКФ!



P.S. Всегда будут недовольные и довольные, кому повезло и кому не очень, единственный совет - работайте!