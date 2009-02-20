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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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А я благодарен! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Вот почитал отзывы и что-то поплохело... может я работал в нужное время и в нужном месте?.. Риторический вопрос. Ну да ладно.

Предыстория! Попал я в банк случайно - позвонили из кадрового агентства и предложили непонятную и звучную должность - спец Отдела взыскания. Я, как и большинство других провинциалов, приехавших покорять столицу нашей необъятной, обрадовался и уже представлял своих друзей, оставшихся "там", кусающими локти от зависти. smile:) Прошел все обучения, собеседования и т.п. и ВОТ - случилось - приезжаю на первый рабочий день (офис на Бауманской, д.4).

Первое впечатление - жесть! Как же здесь люди работают? Ну да ладно. Встретили нас спецы по обучению и старшие спец-ты... "Вот звери" - подумал я. "Ну, ничего, я упертый".

Не буду описывать все наши споры и склоки, скажу только одно - в первый день я написал 9 (!) объяснительных. Короче, работал я как вол, через 1,5 мес. первое повышение, потом второе, третье. Потом перевод в Судебное взыскание. Повышение и повышение.

Не знаю, может мне повезло. Но! Я БЛАГОДАРЕН всем без исключения за то, что я получил в процессе работы: опыт, навыки, должности и коллектив! Спасибо телефонному взысканию (вход и исход звонки) Ибрагимовой М., Молодожен Т.Шмаренковой Е. Примаченко Ю, судебному взысканию - Юлии Всеволодовне К., Олегу Князькому, Мартынову Н. Отедльно г-ну Т. Пилцу, Новикову Е.Р. и всем всем всем…

В заключении. Сейчас я занимаю одну из ТОП-овых должностей в коллекторском агентстве и всем, что у меня есть - я обязан ХКФ!

P.S. Всегда будут недовольные и довольные, кому повезло и кому не очень, единственный совет - работайте!
zlobnijбывший сотрудник
20.02.2009 11:29
4 комментария
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Зема
22.02.2009 10:12
Сейчас совсем тухло стало.... многих перевели с Бауманской в Обнинск, а там местное руководство творит, что хочет. Заставляет в отделы набирать своих людей. Вначале начальников держат, как только местные чего-нибудь узнают, что начальника сокращают. Ибрагимову сократили.
zlobnij
Автор отзыва
24.02.2009 11:41
Мдя...дела творятся..
Ну, по поводу М. Ибрагимовой - это должно было случиться, рано или поздно.Интересно, а кто сейчас нач группы?smile:)
Marlin
25.03.2009 17:44
теперь никого нет вместо Маши. в Обнинске Ларина руководит))) так что вот.а Москвичи на улицу(((
Okocha
28.05.2009 18:46
zlobnij, никак в Этапе работаете? Много там людей из взыскания.
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