Добрый день. Работаю в банке два года официально на должности менеджера. У меня скоро сессия. Напишите, пожалуйста, здесь, могу ли я взять в банке учебный отпуск, если все требования ТК РФ с моей стороны выполнены и все документы имеются в наличии. Спасибо.