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|Учебный отпуск
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день. Работаю в банке два года официально на должности менеджера. У меня скоро сессия. Напишите, пожалуйста, здесь, могу ли я взять в банке учебный отпуск, если все требования ТК РФ с моей стороны выполнены и все документы имеются в наличии. Спасибо.
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Егор Ефимов • сотрудник
19.12.2015 13:36
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Ответ банка:
Добрый день, Егор Ефимов!
Я уточню информацию по Вашему отзыву и предоставлю комментарии позднее в рамках данного портала.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
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Отмечу, что предоставление отпуска, в том числе и академического, предусмотрено законодательством. При этом по вопросу возможности предоставления интересующего отпуска Вам необходимо обращаться к руководителю.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»