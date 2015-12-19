Вход
Поиск
ЦБ 08.03 с 13.03 ММВБ Нефть
USD 56,80 -0,19 56,61 56,90 65,13
EUR 70,53 -0,73 69,80 70,17
Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
к списку банков | • информация о банке «Русский Стандарт»
смотреть все отзывы банка (641)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Учебный отпуск не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день. Работаю в банке два года официально на должности менеджера. У меня скоро сессия. Напишите, пожалуйста, здесь, могу ли я взять в банке учебный отпуск, если все требования ТК РФ с моей стороны выполнены и все документы имеются в наличии. Спасибо.
Егор Ефимов • сотрудник
19.12.2015 13:36
Ответ банка:
Добрый день, Егор Ефимов!
Я уточню информацию по Вашему отзыву и предоставлю комментарии позднее в рамках данного портала.

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
2 комментария
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
mitazzz
20.12.2015 22:05
В БРС все просто, будет так как решит начальство. smile:D
Соколова Дарья
21.12.2015 12:19
Добрый день, Егор Ефимов!

Отмечу, что предоставление отпуска, в том числе и академического, предусмотрено законодательством. При этом по вопросу возможности предоставления интересующего отпуска Вам необходимо обращаться к руководителю.

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (641)