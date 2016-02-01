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|В такой обстановке невозможно работать!
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Добрый день! Для начала расскажу немного о своем опыте работы: в Сбербанке города Волгограда я проработал без месяца 4 года, 2 с лишним года в отделе продаж (ОТМ), ну а последние полтора года Менеджером по продажам в ВСП.
Теперь немного о работе менеджера по продажам: как в любой организации у «продажников» есть план, так план Менеджера по продажам в Сбербанке составляет 5.2 УП в день. УП – это условные продукты, и каждый продукт (кредит, депозит, карта кредитная и т.д.) имеет определенный вес в УП, соответственно мне как менеджеру необходимо продать продуктов на эти 5.2 УП, а какие там продукты это уже не важно. И казалось бы все у тебя должно быть в порядке, если ты выполняешь эти 5.2 УП заветные, но не тут то было.
Следующий и гораздо более весомый фактор влияющий на вашу карьеру в Сбербанке города Волгограда как оказалось - это личные отношения! Так например в моем случае без каких-либо оснований, а если брать мой средний УП за год, то он был выше 5.5, я был переведен в подменный фонд, с молчаливого согласия вышестоящего руководства. При этом схема перевода моего была очень простая: сначала нам в отделении увеличили штат менеджеров, а потом не прошло и месяца как сократили единицу МП. Совпадение какое не правда ли? Так я оказался в подменном фонде (как правило это менеджеры не выполняющие целевые показатели).
Подменный фонд – это сотрудники которые выходят на замену тех? кто в отпусках или на больничном. Но довольно часто, подменять некого, и ты попадаешь в филиал у которого, к примеру, штатная численность 2 менеджера по продажам, а тебя подсаживают 3-им, а в филиале может и места нет для тебя рабочего, но 5.2 ты должен делать, где их брать и откуда это никого не интересует. Или вас могут перекидывать через день из филиала в филиал, но при этом программное обеспечение у тебя настроено на то отделение где ты работал до этого, соответственно придя в новый филиал ты находишься на рабочем месте и готов работать, но ПО не готово, а 5.2 должен… В итоге на конец месяца УП твой средний не 5.2, а 3 или 3.5, а премия то твоя от этих УП зависит… Ну и соответственно жди разговоров о том что ты не эффективный менеджер и какой тебе карьерный рост с такими показателями.
А вообще в Волгограде каждый филиал Сбербанка это не ВСП №XXXX, а ИП имени руководителя данного ВПС за редким исключением, анархия полнейшая, что хотят то и творят, нарушения трудового законодательства повсеместно и ничего с этим не поделаешь. Вроде как руководство должно интересы работодателя преследовать, Сбербанка в нашем случае, а по факту все на личных отношениях завязано, что идет в ущерб банку.
С 26.01.2016 г. я больше не являюсь сотрудником этого банка, по собственному желанию пришлось написать.
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sergey034 • бывший сотрудник
29.01.2016 03:23
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Ответ банка:
sergey034, добрый день!
Хочу еще раз поблагодарить Вас за то, что написали об этом здесь и дали возможность прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Могу сказать, что до конца 1 квартала 2016 года планируются масштабные мероприятия по изменению принципов управления подменного фонда.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
В ходе нашей беседы мы выяснили, что тебя могут легко сократить, а на твое место перевести человека у которого нет ни стажа ни опыта, и всем плевать сколько денег в тебя вложено, в обучение и т.д. и сколько лет своей жизни ты отдал этому банку. И это в то время как все у нас говорят, что в стране не хватает квалифицированных кадров. В Сбербанке судя по всему их переизбыток.
Так же мало кого заинтересовал тот факт, что меня фактически ввели в заблуждение озвучив мне процедуру сокращения как «либо переходишь в подменный фонд, либо подписывай заявление о сокращении и через 2 месяца с вещами на выход». Никто и не говорил мне о том, что на протяжении этих 2-х месяцев мне будут предлагать какие то вакансии.
В ответ на мои слова о том, что мне фактически не оставили выбора и вынудили подписать заявление на перевод в подменный фонд, а затем и заявление на увольнение, а то что меня ввели в заблуждение это очевидно, ведь если бы я свое увольнение планировал, то подписал бы скорее заявление о сокращение, чтоб получить выплаты, пособие и т.д. я услышал вообще смешные слова типа «ну подпись же твоя твоя стоит, зачем подписывал, тебя же под дулом пистолета никто не заставлял».
В общем цирк одним словом. Час почти общались, при чем на этой встрече были сотрудники отдела кадров, которые то и не понимают ничего в продажах и не знают сколько в УП стоит депозит открытый к примеру.
Ах да, чуть не забыл. Никому не важны ваши профессиональные компетенции и опыт работы в данной сфере, весь разговор свели к обсуждению моей персоны лично…
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