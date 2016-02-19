К сожалению, вынуждена оставить данный отзыв, так как невозможно дозвониться в отдел кадров.



Я являюсь сотрудником банка, сейчас нахожусь в декрете, ездила 18 декабря 2015 на работу оформлять отпуск по уходу за ребёнком, передала документы (копию свидетельства о рождении ребёнка, свидетельство о заключении брака, документы из роддома) и написала заявление на отпуск по уходу за ребёнком и заявление на выплаты по уходу за ребёнком до 1,6, передала все выше перечисленные документы управляющей дополнительного офиса. Мария отправила документы по внутренней почте в отдел кадров. Потом мой муж подвозил справку о том, что ему не положены выплаты по уходу за ребёнком. И вскоре я выясняю то, что документы утеряны, Мария отправила документы, а сотрудник Ш. говорит то, что не получала. Просьба разобраться в данной ситуации, ездить и восстанавливать документы по чьей-то халатности мне очень сложно - у меня двое детей.