Беспредел здесь никогда не закончится. В частности в Ставропольском ГОС-бе. После присоединения Северо-Кавказского банка к Юго-Западному здесь творится черт его знает что: з/п всех сотрудников урезали, самих сотрудников ни во что не ставят. К примеру ЦОПП (Центр оперативной поддержки продаж) сотрудники вынуждены трудиться по 10-12 часов в день, иногда даже и 14, а их работа связана с вводом данных по кредитам, на которых к слову сказать банк зарабатывает не малые деньги.



А о какой внимательности и точности может идти речь, если они работают 10-12 часов с перерывом на обед не более полу часа, неужели руководство ГОСба не знает о существовании Трудового Кодекса и нормах САНПИНа для работников, работающих за персональным компьютером, чья работа связана с вводом данных? Естественно, что эти переработки людям ни кто и не думает оплачивать. Ведь руководству нужно централизовать республики Северного Кавказа, к слову они их централизовали даже раньше положенного срока (видимо у них для этого был стимул) и все это было сделано при до сих пор полностью не укомплектованном штате.



Сотрудники трудятся как "рабы на плантациях" при этом у них з/п гораздо ниже, чем у тех же кассиров и продавцов "Магнита" (у них сотрудники на руки сейчас получают не менее 20 000). При этом их еще постоянно подгоняют и отчитывают за ошибки и грозятся не выплатить копеечную премию, а как же им бедным не ошибаться проводя почти всю свою жизнь на работе.



Аналогично работают и сотрудники отдела кадров, у которых тоже постоянно не работают программы и из-за чего они вынуждены работать так же до 22:00, а то и до 24:00. Банки-то объединили, а вот с IT огромная проблема, из-за которой страдают простые работники, они находятся на грани нервного срыва, постоянно уходят на больничные, не выдерживая такого напряжения (скорая помощь у здания на Кулакова 7, дежурит постоянно).



Когда людям отдыхать? Когда строить личную жизнь? У многих именно по этой причине рушатся семьи и личная жизнь, а другим сотрудникам, у которых нет семьи её попросту некогда строить. И еще всех очень обрадовало «повышение» зарплаты, которое не коснется сотрудников, принятых на работу в 2016 году, чем они интересно отличаются от сотрудников, принятых ранее, ведь с этих сотрудников требуют выполнения той же самой работы и задерживаются они на ней столько же, но только зарплата у них иной раз в полтора раза меньше, чем у ранее принятых?



Раньше работать в Сбербанке было престижно, а сейчас, это - позор. Ведь ни где больше ты не найдешь таких "адских" условий труда, наплевательского отношения к сотрудникам и такой нищенской зарплаты. Над сотрудниками Сбербанка уже весь город смеется, и даже не смотря на плачевную ситуацию на рынке труда в г. Ставрополе в Сбербанк люди не спешат устраиваться.