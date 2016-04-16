Работала в СДМ-банке 6 лет. Ничего особо плохого о работодателе сказать не могу: заработная плата вовремя, значительных переработок не было, руководство адекватное. Правда, прежде чем устроилась, прошла очень серьезный отбор, несколько собеседований, включая службу безопасности. Все (знания, документы) проверяли тщательно. Я работала сначала менеджером по работе с клиентами. Потом занималась проверкой потенциальных заемщиков. Так как в банке хорошо разработаны разные инструкции, процесс это в общем не сложный, да и сама политика по выдаче кредитов очень взвешенная, не было такого, чтобы выдавать кому-угодно, лишь бы выдать (рискуя деньгами банка, точнее тех, кто деньги там держит), а потом долго и упорно заниматься взысканием.