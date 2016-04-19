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|Благодарность руководителям!
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Хочу поблагодарить своих руководителей! Честно говоря, сомневалась, что у меня получиться работать в банке, тем не менее прошла обучение, т.к считаю, что лишними знания не бывают, тем более обучение бесплатное. Попала в группу адаптации к Владимиру К. Благодаря интересным и познавательным конференциям, которые Владимир проводил ежедневно, я получила необходимые знания для дальнейшей работы. Очень не хотела переходить в другую группу, Владимир заверил меня, что дальше работа будет интереснее и руководитель у меня тоже будет хороший. Не могла не поверить ему и смело перешла в б.группу.
Неделю присматривалась к новому РГ ,ЗРГ и группе. Оказалось мне вновь повезло с руководством и с группой тоже. РГ Ольга Ф и ЗРГ Екатерина П с нами по 16-18 часов в сутки, кроме того проводят индивидуальные тренинги. За четыре месяца работы коллектив для меня стал второй семьёй. Приятно когда знаешь, что тебе помогут в работе в любое время!
В начале года у меня сложились трудные обстоятельства в семье. Думала, что придётся уйти с работы, но благодаря советам и поддержке РГ Ольги Ф я пережила этот сложный период в моей жизни, кроме того работа отвлекала меня от проблем.
Владимир К, Ольга Ф, Екатерина П, огромное вам спасибо за вашу работу, внимание и понимание! С такими руководителями, как вы, хочется работать! Желаю вам дальнейших успехов в работе!
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LenaF38 • сотрудник
19.04.2016 11:39
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Ответ банка:
Здравствуйте, Елена.
Приятно читать отзывы о том, что наши руководители приходят на помощь в самых различных ситуациях.
Благодарим Вас за теплые слова и желаем с успехом преодолевать любые трудности!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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