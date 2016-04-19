Хочу поблагодарить своих руководителей! Честно говоря, сомневалась, что у меня получиться работать в банке, тем не менее прошла обучение, т.к считаю, что лишними знания не бывают, тем более обучение бесплатное. Попала в группу адаптации к Владимиру К. Благодаря интересным и познавательным конференциям, которые Владимир проводил ежедневно, я получила необходимые знания для дальнейшей работы. Очень не хотела переходить в другую группу, Владимир заверил меня, что дальше работа будет интереснее и руководитель у меня тоже будет хороший. Не могла не поверить ему и смело перешла в б.группу.



Неделю присматривалась к новому РГ ,ЗРГ и группе. Оказалось мне вновь повезло с руководством и с группой тоже. РГ Ольга Ф и ЗРГ Екатерина П с нами по 16-18 часов в сутки, кроме того проводят индивидуальные тренинги. За четыре месяца работы коллектив для меня стал второй семьёй. Приятно когда знаешь, что тебе помогут в работе в любое время!



В начале года у меня сложились трудные обстоятельства в семье. Думала, что придётся уйти с работы, но благодаря советам и поддержке РГ Ольги Ф я пережила этот сложный период в моей жизни, кроме того работа отвлекала меня от проблем.



Владимир К, Ольга Ф, Екатерина П, огромное вам спасибо за вашу работу, внимание и понимание! С такими руководителями, как вы, хочется работать! Желаю вам дальнейших успехов в работе!