Работаю в "Ренессанс Кредит" с мая 2015 года. Взяли на ставку 0,5 с окладом 6750, поставили на точку в торговом центре, где можно заработать хотя бы премию. ЗП выходит не меньше 20 тыс. В марте этого года подняли ставку до 0,75 оклад 10 125. Забеременела и простудилась, поднялась температура во время работы, позвонила кредитному менеджеру, отпускать не хотела, пришлось ей сообщить о беременности. Пошла на больничный и началось... Теперь хотят перевести на самую низкопроходимую точку (на это имеют право) и хотят понизить мне ставку до 0,6 (без моего согласия ), якобы на этой точке такая ставка. При том что нормы часов ни при каких ставках не соблюдаются. Переработка не оплачивается. Кредитный менеджер творит с графиком все что хочет, в месяц может раза три его менять. Относятся хуже некуда.