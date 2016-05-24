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|Нет обратной связи
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|Пару недель назад отправил заявку на вакансию дкц опфл, по ссылке знакомого. (Даже еще раз отправлял). До сих пор нет никакой обратной связи. Возможно решить как-то данную проблему?
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oye951 • несостоявшийся сотрудник
24.05.2016 18:02
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Ответ банка:
Здравствуйте, Никита.
Приносим извинения за задержку в коммуникации.
Представитель Банка уже связался с Вами и направил ссылку на электронный курс.
Успешного обучения!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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