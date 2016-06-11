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избранный отзыв ФРОД-офисы плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Сначала написал как комментарий к отзыву "Незаконное увольнение", теперь решил написать как отзыв.

Сейчас в Сбере очередная фишка - борьба с ФРОДами (фиктивными продажами). Руководство вдруг прозрело. И началась охота на ведьм, то бишь МП и консультантов. Только беда в том, что учили сотрудников фиктивным продажам руководители офисов, руководителей учили региональные менеджеры, региональных менеджеров учили руководители сети офисов. Заместители управляющих по рознице прекрасно все знали и такая ситуация их вполне устраивала. Еще бы, муравьишки набивают их карман. Теперь эти горе-руководители делают вид, что были не в курсе. Во многих тербанках уже поменяли до 50% штата менеджеров и консультантов, кое-где пострадали руководители офисов. Убрали тех, кто мог потащить за собой руководителей. И все! А те, кто требовали все больше и больше продаж выдавать на гора спокойно сидят на своих местах.

Фронт-офисы в Сбере уже года два, как превратились во ФРОД-офисы. И не только в плане продаж. Фальсифицируют и работу с СУО. Сократили 2-ю линию, кажется уже дальше некуда. Но оказывается, потенциал к сокращению ещё есть. В 3 квартале грядет очередная волна сокращений. Премия сотрудников 2 линии зависит от выполнения норматива по очередям. Вот и стараются кто как может. В одном офисе клиентов держат около регистратора, в другом к окнам вызывают по несколько человек. Иначе офисы так вываливаются в красную тактику в пиковые дни, что потом до конца месяца выйти на норматив не могут. В результате премия сотрудников, и так небольшая, становится еще меньше. Вы думаете руководство, а именно замы управляющих по рознице не в курсе? Все прекрасно знают, в случае вскрытия и этих ФРОДов, руки умоют. Это сейчас выдают команды выполнять норматив по тактике любой ценой (это реальные устные распоряжения, которые операционные руководители группы офисов дают замам руководителей офисов, мотивируя тем, что сами получили такие распоряжения свыше), а потом наступит амнезия.

Регмены ставят консультантам задачу по продаже мобильных приложений и тут же учат как фальсифицировать. Типа не заморачивайся скачиванием приложения клиенту на телефон, активируй под логином клиента на своем планшете. Только много не делай, в день не больше 10 шт. По итогам месяца цифорки получаются не хилые, в таких офисах более 100 подключений на одного консультанта. Никто из руководителей не видит? Просто всех устраивает такое положение. А виноваты потом будут консультанты, в некоторых случаях руководители офисов. И наплевать горе-руководителям на риски... Зато любят порассуждать за риск-культуру. А проверить сколько активировано мобильных приложений с ID- адресов планшетов консультантов слабо?

С автопереводами тоже сплошные ФРОДы. Пришел клиент разовый перевод совершить, ему автоперевод подключили, да еще и совет дали, типа потом смс-кой отменять будете. Подключают всем подряд, даже не смотрят, что у клиента карта чужая (мамы, папы, мужа, жены и т.д.). И эти фродники получают похвалы, кубки, не говоря про премии, в пример их ставят другим. В одном офисе 100 мобильных приложений и 100 автопереводов на 1 консультанта, а в другом хорошо, если по 20 шт. Вместо того, чтобы проверить "суперэффективных" на предмет фрода, загнобят честно работающих. Ройте господа не там, где мало, а там где много. Выгрузки по нагрузке прозрачны. Выбирайте "суперэффективных" и проверяйте. Работы будет непочатый край. Только увольнять начнут муравьев, а не тех кто требует нагрузку выше, чем ЦА доводит, да придумывает акции, типа "Начни с себя". С чего вдруг консультанты стали себе и коллегам поголовно автопереводы подключать? Не потому ли, что регмены заставляли, да еще и отчет спрашивали. А теперь регмены память потеряли.

ИСУ это просто песня! Что только не творят в офисах, чтобы в хронические отклонения не вываливаться. Иначе приедет начальник управления продаж и начнет не ИСУ отрабатывать, а изгаляться над руководителем офиса. Но это уже совсем другая история...

Начинать, господину Грефу следует с верхов...
antigrefa • сотрудник
11.06.2016 10:58
11 комментариев
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Сбербанк России
Представитель банка
15.06.2016 19:34
Автор отзыва, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
antigrefa
Автор отзыва
15.06.2016 22:20
Уважаемая Мария, запрашиваемую информацию я не считаю нужным Вам предоставлять. Не желаю способствовать своему увольнениюю за отзыв и увольнению коллег, многие из которых были вынуждены принимать выдвигаемые требования в части фальсификации продаж. Эта ситуация типична для всего Сбербанка. Давайте не будем лишать куска хлеба коллег аудиторов. В моем отзыве и последующих отзывах есть информация для анализа. Всего Вам доброго и хорошего настроения!

ревизоро
16.06.2016 21:18
Сущая правда, каждый день отправляем отчеты, сколько переводов,сколько ЖКХ, сколько коробок, опс и т. д. и если не выполнили норматив приказ не уходим подключаем или покупаем себе.
Ilovesber
17.06.2016 23:16
Спасибо!!!
Froder
21.06.2016 23:00
Мария а собственно какую информацию Вы хотели узнать, для Вас все вышеперечисленное новости? Или Вы на очередной стратегической сессии хотите показать очередных обиженных, бывших сотрудников ? Перечитал много отзывов, относительно пустых продаж, фрода и.т.д Все чистая правда, в предверии посещение президента банка нашего ТБ, у нас началась охота на ведьм, прошло три недели производительность упала ниже нормативов ЦА, и началась обратная реакция руководства, которое требует и нормативы выполнять и бизнес-план и фрода не допускать, но уровень проникновения по страхованию повышать. Только как этог делать они не рассказывают, потому что сами не понимают, есть же прослойка в виде ТБ, которая на нормативы ЦА накручивает свой норматив, ведь нужно очередной смотр-конкурс выиграть и путевки в Мрию раздать сотрудникам, да только на октябрь или ноябрь, потому что все летние месяцы видимо в ТБ и остались, а не дай Бог у Вас оценка D была за квартал, то вообще Мрию в Дусе увидите. Хотя результаты конкурса подводятся по итогам года! А за год у многих были отличные от D оценки. И скажите мне Мария, а в праве ли ЗУПР Госба менять оценки которые утвердил мой руководитель, на основании выполненных КПЭ? Все зло от ТБ, эта прослойка изжила себя давно, у нас очередное сокращение 2 линии, а клиентопоток не снижается однако, за то Мп и КБП никто не трогает, хотя сидят большая часть из них не производительные и вот ездит рег и ходит рук и просят и просят Мп выполнить норматив, а с чего его взять лето на дворе люди в отпусках и на дачах, и карты которыми жили Мп выдаются на три года, а ипотеку каждому не продаш, и страхование к ПК давно никому не нужно, и кредитки со смешными лимитами тоже не лучший продукт, вклады под смешные проценты, но норматив есть норматив!!! И начинают люди фродить, потому что работа нужна и не нужно писать, что можно найти другую, поверьте мне за зелёным поясом не все так хорошо с работой. Хотите больше, пишите в личку!!! Извините накипело!!!

Изменено: Froder - 21.06.2016 23:15
Al1984
24.06.2016 14:46
Добрый день. Соглашусь , со многими фактами , которые приведены, выше. При этом объясните хотя бы себе, чего вы хотели добиться? Вы своим сообщением , ещё раз помогли противникам банка. В банке много инструментов , обратной связи , опять же , хотите с кем то пообщаться , напишите лично на почту. Все адреса доступны , каждому сотруднику. И я вас уверяю , ни каких последствий ( ну кроме игнора ) для вас не будет. Форд это наша культура и выбор, мы сами за него в ответе за него и не важно, из за какого страха мы это делаем. Жесткий конечно пример , но многие немцы в ВО , тоже говорили что убивали из страха. Вы много написали правильных вещей, но из за эмоций и формы , в которой это все изложено, вас тяжело услышать. И подумайте как теперь общаться вашим коллегам с клиентами ,которые, после прочтения, будут видеть ,во всех обманщиков, даже в честных сотрудниках.
Ly369
24.06.2016 15:52
Заляпали честь мундира, как и полиция!
antigrefa
Автор отзыва
24.06.2016 18:45
Я могу отвечать исключительно за себя. Меня тоже вынуждали фродить. Я
почему то не стала учить этому своих сотрудников и в глаза говорила своему регу, что мое ВСП фродить не будет. Кто то, в силу разных причин, начал фродить. И это их выбор. И мне неоднократно тыкали в глаза, что выполнение плана в моем офисе самое низкое. 100 - 110% это мало.... Вопрос в том, что вышестоящие руки делают вид, что они ничего не знали. Получается, что отвечать за фроды будут руки офисов и мп. Все остальные непричастны?
Кого вы называете противниками банка? Противники банка работают в самом банке. Ставят завышенные планы и требуют выполнения любой ценой. За клиентов можете не переживать, они приходят в наши офисы и все прекрасно видят, даже без этого сайта. Куда мне писать, решать только мне. Раз пишу сюда, значит был негативный опыт обращения на линию доверия. И последствия были, можете меня не уверять. Только я не позволила себя уволить. Читать Трудовой кодекс умею. Поэтому мало желающих писать внутри банка, а пишут сюда. Вот над этим и подумайте. Раз уверяете меня в обратном, значит имеете отношение к ОС по обращениям коллег.


Богдан Кирилович
25.06.2016 10:18
Антигрефа хороший рост хоть и эмоций много. Ну так при сложившейся ситуации они и будут такими. На днях расскажу о своей проблеме и о том как она решилась или нет. Вчера получил 300 рублей премии за май. Непонятные вычеты. Вот жду ответ...
Al1984
25.06.2016 11:40
Доброе утро! Я не имею ни какого отношения к ОС от сотрудников. Сам как и вы работаю руководителем всп. И очень рад что есть ещё те которые готовы открыто говорить руководителю нет. Почему утверждаю так. Сам несколько раз писал на почту Г.О.Г. , на ту же тему что и вы. Писал открыто и все руководство об этом знало. Реакция была часть действий на неделю , две прекращалась, а потом все по новой, с большей силой . Проводили разбирательства, и у меня здесь больше притензии не к руководству , а к сотрудникам всп, которые "ноют, "а при проверках говорят у нас все хорошо, ни кто нас не заставляет. Ни каких последствий для меня , ну кроме моральных не было, Вы абсолютно правы , есть трудовой кодекс и ни кто не уволит за план. Чего боятся? Вопрос та не к нашим руководителям, а к нам. Вы смогли сказать нет! Почему другие не могут? Я за вашу лидерскую позицию в этом вопросе. Я против выносить это на всю страну. Такие ситуации есть в любой компании, Сбер, просто не исключение и все.
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