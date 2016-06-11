Сначала написал как комментарий к отзыву "Незаконное увольнение", теперь решил написать как отзыв.



Сейчас в Сбере очередная фишка - борьба с ФРОДами (фиктивными продажами). Руководство вдруг прозрело. И началась охота на ведьм, то бишь МП и консультантов. Только беда в том, что учили сотрудников фиктивным продажам руководители офисов, руководителей учили региональные менеджеры, региональных менеджеров учили руководители сети офисов. Заместители управляющих по рознице прекрасно все знали и такая ситуация их вполне устраивала. Еще бы, муравьишки набивают их карман. Теперь эти горе-руководители делают вид, что были не в курсе. Во многих тербанках уже поменяли до 50% штата менеджеров и консультантов, кое-где пострадали руководители офисов. Убрали тех, кто мог потащить за собой руководителей. И все! А те, кто требовали все больше и больше продаж выдавать на гора спокойно сидят на своих местах.



Фронт-офисы в Сбере уже года два, как превратились во ФРОД-офисы. И не только в плане продаж. Фальсифицируют и работу с СУО. Сократили 2-ю линию, кажется уже дальше некуда. Но оказывается, потенциал к сокращению ещё есть. В 3 квартале грядет очередная волна сокращений. Премия сотрудников 2 линии зависит от выполнения норматива по очередям. Вот и стараются кто как может. В одном офисе клиентов держат около регистратора, в другом к окнам вызывают по несколько человек. Иначе офисы так вываливаются в красную тактику в пиковые дни, что потом до конца месяца выйти на норматив не могут. В результате премия сотрудников, и так небольшая, становится еще меньше. Вы думаете руководство, а именно замы управляющих по рознице не в курсе? Все прекрасно знают, в случае вскрытия и этих ФРОДов, руки умоют. Это сейчас выдают команды выполнять норматив по тактике любой ценой (это реальные устные распоряжения, которые операционные руководители группы офисов дают замам руководителей офисов, мотивируя тем, что сами получили такие распоряжения свыше), а потом наступит амнезия.



Регмены ставят консультантам задачу по продаже мобильных приложений и тут же учат как фальсифицировать. Типа не заморачивайся скачиванием приложения клиенту на телефон, активируй под логином клиента на своем планшете. Только много не делай, в день не больше 10 шт. По итогам месяца цифорки получаются не хилые, в таких офисах более 100 подключений на одного консультанта. Никто из руководителей не видит? Просто всех устраивает такое положение. А виноваты потом будут консультанты, в некоторых случаях руководители офисов. И наплевать горе-руководителям на риски... Зато любят порассуждать за риск-культуру. А проверить сколько активировано мобильных приложений с ID- адресов планшетов консультантов слабо?



С автопереводами тоже сплошные ФРОДы. Пришел клиент разовый перевод совершить, ему автоперевод подключили, да еще и совет дали, типа потом смс-кой отменять будете. Подключают всем подряд, даже не смотрят, что у клиента карта чужая (мамы, папы, мужа, жены и т.д.). И эти фродники получают похвалы, кубки, не говоря про премии, в пример их ставят другим. В одном офисе 100 мобильных приложений и 100 автопереводов на 1 консультанта, а в другом хорошо, если по 20 шт. Вместо того, чтобы проверить "суперэффективных" на предмет фрода, загнобят честно работающих. Ройте господа не там, где мало, а там где много. Выгрузки по нагрузке прозрачны. Выбирайте "суперэффективных" и проверяйте. Работы будет непочатый край. Только увольнять начнут муравьев, а не тех кто требует нагрузку выше, чем ЦА доводит, да придумывает акции, типа "Начни с себя". С чего вдруг консультанты стали себе и коллегам поголовно автопереводы подключать? Не потому ли, что регмены заставляли, да еще и отчет спрашивали. А теперь регмены память потеряли.



ИСУ это просто песня! Что только не творят в офисах, чтобы в хронические отклонения не вываливаться. Иначе приедет начальник управления продаж и начнет не ИСУ отрабатывать, а изгаляться над руководителем офиса. Но это уже совсем другая история...



Начинать, господину Грефу следует с верхов...