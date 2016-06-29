Проработал чуть меньше двух лет в ЦО на должности руководителя направления в области информационной безопасности. Опыт работы получился очень интересный и в некоторой степени парадоксальный. По прошествию календарного года принято подводить итоги года ушедшего, вот и я год за годом, до прихода в Альфу, отмечал, что за прошедший год я еще чуть подрос в профессиональном плане, иногда чуть больше, иногда чуть меньше.



Парадокс заключается в том, что за время работы в Альфе мне удалось поработать по очень широкому фронту задач, столкнуться с вещами, которые в других ситуациях были бы достаточно далеки от меня, но из-за высокой нагрузки (а это 10-12 часов работы в день) и перманентно маячившего перед носом вопроса о том как выжить в следующие 10-15 минут и сколько еще надо всего сделать (я не утрирую), сказать что я подрос профессионально соразмерно выполненным задачам не могу. Видимо проблема в том, что постоянно не хватало времени на пост-анализ выполненных задач.



Место работы:



“Бункер” - замкнутое пространство на 17 квадратов, без окон и с плохо работающей вентиляцией, с серверной стойкой, кучей работающей техники, две стены граничат с ЦОДами, под полом силовые кабели. Шкафы и другая мебель съедают крохи пространства. Постоянно работающий кондей, чтобы хоть какую-то конвекцию создавать. Когда вдвоем еще не чего, но для четверых уже явный перебор и к концу дня тяжко. При этом территориальное расположение ЦО, на трех вокзалах, очень удобно - и близко от метро, и при желании можно добраться на электричке.



Питание:



Есть платная столовая, есть отдельная комната с СВЧ, кулером и другими удобствами необходимыми для самостоятельного приема пищи. В округе присутствуют точки питания на любой вкус, от дешевых бизнес-ланчей (200 руб.) до ресторанных обедов. Так же есть кофе поинт на первом этаже, где подают очень неплохой кофе с вкусными булочками.



Соц. пакет:



Присутствует очень приличный ДМС – хороший набор клиник, особенно понравилась клиника Альфаздрав. С февраля 2015 года полноценно оплачиваются две недели больничного!



Команда:



Команда в банке в большинстве своем состоит из высококвалифицированных спецов, с которыми очень приятно работать. Коллеги, как по управлению, так и в целом по Альфе, не раз показывали свой высокий уровень профессионализма.



Руководство:



Это один из самых основных недостатков, которые я могу упомянуть из опыта работы в Альфе. Руководство, под которым мне пришлось работать, а это ОА и АЕ, произвели на меня угнетающее впечатление… Это наихудшие руководители, с которыми мне пришлось работать за всю мою карьеру, хотя мне доводилось сталкиваться с очень разными управленцами! Но такой дикости, бардака и двойных стандартов, которую разводят менеджеры этого управления, я нигде не встречал.



Пример потрясающей непоследовательности АЕ: «Я запрещаю тебе общаться с В.!» (хотя он единственный, кто отвечает за этот вопрос)… некоторое время спустя «Общайся с В. только по емайлу!»… и наконец «Тебе что, сложно взять трубку и позвонить В.?!» Сравнивая решения схожих задач силами ОА/АЕ и руководителями с предыдущих мест работы, как-то сам собой напрашивается вопрос о компетентности, так как даже простые задачи решаются абы как и со скрипом, вследствие чего многие проекты внедряются для галочки, а многие проблемы не решаются вовсе.



Еще пример общения с непосредственным руководством – в рамках крупного проекта требуется перевод большого объема технической документации с английского: «Не позорь управление, переводи сам! - Я нашел подразделение, которое готово взяться за перевод, услуги оплатить заказчик, все согласны. – Переводи сам!!! - Но там много специфических терминов, в том числе финансовых, и мой английский не самый лучший. - Или ты переведешь, или я переведу, или тебя уволим.»



Основной метод мотивации – это угроза увольнения и данной угрозой сыпят сплошь и рядом. Процесс увольнения людей поставлен на поток, один из приемов – это подставить по годовым целям, например, как в моем случае: двум сотрудникам поставлена цель, одному - поднять тестовую площадку, мне - организовать тестовую площадку. За поднятие оценка положительная, за организацию – отрицательная. На вопрос почему, вразумительного ответа не получил. По другой цели - руководство мурыжит согласование документа несколько недель (несмотря на постоянные напоминания с моей стороны), после чего вуаля - цель не выполнена! На мой вкус сработали достаточно топорно, могли бы придумать что-нибудь более элегантное, но принимать красивые решения не их конек. Насколько я знаю, еще несколько человек в различные годы были уволены по такой же схеме. По моим наблюдениям за 2014-2015 текучка в управления составила около 50%.



Угрозами увольнения дело не ограничивается, вообще с угрозами в управлении все в порядке, чего стоят разговоры перед прохождением опроса о вовлеченности – «если кто плохо ответит, того найдут, поставят перед строем» и т.д. и т.п. Так же не понравилась культивируемая руководством общая атмосфера какого-то величия и пренебрежительного отношения к другим подразделениям, в том числе к бизнесу. Но это может быть лично моя проблема, и я не так понимал концепцию партии и не перескочил на другие рельсы, т.к. на предыдущих местах работы привык по неконцептуальным вопросам идти навстречу бизнесу, но здесь почему-то очень редко ищутся компромиссы – «или бизнес под нас прогнется или одно из двух».



Требования по отчетам в некоторых случаях доходят до абсурда - дабы накопить статистику потребовали составлять недельный отчет с 5 минутным масштабированием. И это в условия жесткой нехватки ресурсов… А если вдруг вы решите, что согласно трудовому кодексу знаете свои права и более того осмелились заявить о них - готовьтесь к тотальной травле.



Отдельно коснусь моего увольнения и возникшего диалога между мой и моим непосредственных руководителем, АЕ:

- Вот, получили наконец оценки по годовым целям, у тебя «Е».

- Ожидаемо, хотя мне все равно не понятно, почему такая низкая оценка.

- Я очень старалась, чтобы тебе поставили оценку «D», но комиссия решила, что надо ставить «Е».

- Опять непонятно… вроде последнее слово при понижении оценки остается за непосредственным руководителем, а за председателем комиссии последнее слово при повышении оценки.

- Нет, это не так!

- В регламентах так написано.

- Эээ… ну… нет, это работает по другому. В общем, в соответствии с выставленной оценкой, тебе надо искать новую работу!

- На сколько я знаю, результат оценки по выполнению годовых целей влияет только на получении премии!

- Нет!!! Это твоя аттестация, и ты ее не прошел!

- Хорошо, я в целом согласен, и готов уволиться, но в пустоту не уйду, у меня ребенок и финансовые обязательства, мне нужно время.

- Да, без проблем, месяца на поиск работы тебе хватит.

- Не уверен, сейчас преддверие лета, кризис, скорей всего потребуется больше.

- Больше не получишь!



Прошло две недели…

- Ты нашел работу?

- Нет еще.

- Тогда пиши заявление прямо сейчас!

- Я сказал, что в пустоту не уйду!

- Все, тогда я тебя увольняю по статье!!!

- Воля ваша, но нет ни одного нарекания, чтобы мне хотя бы вынести предупреждение, а не то что бы уволить по статье.



После чего месяц сильного психологического давления и травли со стороны руководства. В итоге, АЕ подходит с предложением уйти по соглашению сторон:

- Я понимаю, у тебя ребенок, я сама мама, и финансовые обязательства, давай - вот тебе два месяца еще на поиск работы, но надо подписать допник, что через 2 месяца мы разрываем трудовой договор!

- А чего бы просто не дать два оклада, и не распрощаться?..

- Ну нет, кадры не пойдут на это, у тебя же плохая оценка.

- Не надо было подставлять по целям.

- Эээ… нууу… Если ты не подпишешь допник, то (тут опять поток угроз), и руководитель Блока очень интересуется, когда тебя уволят, смотри, нарвешься!



В общем, опыт пребывания в Альфе понравился - работа интересная и в банке внедрен отличный уровень менеджмента (за некоторыми исключениями, описанными выше). Зарплата на данный момент вполне по рынку, ежегодная индексация, премирование по результатам выполнения годовых целей.



Сорри за много букв, но и так пришлось многое вырезать, так что если у кого будут вопросы, велком в личку.