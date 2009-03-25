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Вот и я ухожу положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Ну, вот пришло и мое время smile:cry: Как же теперь я без Хомяка? 2 года, 1 месяц и 13 дней отработала. Сегодня уже написали все заявление... нет слов...

2 года каторжного труда изо дня в день практически. Как вспомню, как все начиналось, аж слезы наворачиваются. Пришла во взыскание, заполнен был только 1 зал, к концу года уже 2 этажа, и это только взыскание тел., а теперь ухожу и там уже никого нет... все разобрали по кусочкам. smile:cry: А я не хочу уходить все равно, что делать? Даже перевестись некуда по банку. smile:( Чертов кризис, будь он не ладен...

Все равно я очень буду скучать по моему Хомяку! smile:{}

От админа: А за что плюс банку?..
Marlinбывший сотрудник
25.03.2009 17:51
3 комментария
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Отец Мифодий
28.03.2009 20:12
Ага, преданность...... Вам пинка под зад, а им еще и спасибо....
Callypso
03.04.2009 13:10
Где-то тут писали уже про особую породу сотрудников ХКФ, склонных к мазохизму:)
Marlin, все ещё будет, не стоит оно того, поверьте...
kvikki-vi
18.11.2009 17:36
дайте ей повеситься!!
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