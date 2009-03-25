Ну, вот пришло и мое время Как же теперь я без Хомяка? 2 года, 1 месяц и 13 дней отработала. Сегодня уже написали все заявление... нет слов...



2 года каторжного труда изо дня в день практически. Как вспомню, как все начиналось, аж слезы наворачиваются. Пришла во взыскание, заполнен был только 1 зал, к концу года уже 2 этажа, и это только взыскание тел., а теперь ухожу и там уже никого нет... все разобрали по кусочкам. А я не хочу уходить все равно, что делать? Даже перевестись некуда по банку. Чертов кризис, будь он не ладен...



Все равно я очень буду скучать по моему Хомяку!



От админа: А за что плюс банку?..