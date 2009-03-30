Самое удивительное, что я наблюдаю в последнее время, что происходит массовое сокращение сотрудников. Офисы закрываются, а на сайте банка только информация об открытии филиалов. Так почему же нет информации для клиентов о закрытии офисов?



Реализовать свои возможности не дают, т.к. все руководящие должности занимают... "знакомые". Только по хорошим рекомендациям можно что-то добиться в банке... Это плохо. Порой бывает, что даже тот, кто только что окончил институт (даже бывает, что не закончил) сразу становится руководителем, а потом узнает у других рядовых сотрудников как работать, как открывать счета, какие ФЗ бывают и т.д. и т.п. Примеров множество.



Топ-менеджмент! Дайте рядовым сотрудникам реализовать свои возможности! Очень много можно сделать реальных предложений по улучшению качества работы и спектром предоставляемых услуг.