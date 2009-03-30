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|Закрытие офисов
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Самое удивительное, что я наблюдаю в последнее время, что происходит массовое сокращение сотрудников. Офисы закрываются, а на сайте банка только информация об открытии филиалов. Так почему же нет информации для клиентов о закрытии офисов?
Реализовать свои возможности не дают, т.к. все руководящие должности занимают... "знакомые". Только по хорошим рекомендациям можно что-то добиться в банке... Это плохо. Порой бывает, что даже тот, кто только что окончил институт (даже бывает, что не закончил) сразу становится руководителем, а потом узнает у других рядовых сотрудников как работать, как открывать счета, какие ФЗ бывают и т.д. и т.п. Примеров множество.
Топ-менеджмент! Дайте рядовым сотрудникам реализовать свои возможности! Очень много можно сделать реальных предложений по улучшению качества работы и спектром предоставляемых услуг.
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andale • сотрудник
30.03.2009 00:24
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Я бы даже ФИО назвал, но зачем людям лишняя реклама. Герман, привет)))
А Вы не там смотрите. Загляните в раздел "О Банке -> Существенные события".
А на Алутиса, мне кажется, просто шишки сыплются в связи с общим ухудшением положения, которое не от него зависит. Начинания, естественно, на все 100 % не могут сразу удаться. Тем более, что пришел он непосредственно перед Кризисом, только начал, понимаешь, начинать, а тут на те...