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Закрытие офисов плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Самое удивительное, что я наблюдаю в последнее время, что происходит массовое сокращение сотрудников. Офисы закрываются, а на сайте банка только информация об открытии филиалов. Так почему же нет информации для клиентов о закрытии офисов?

Реализовать свои возможности не дают, т.к. все руководящие должности занимают... "знакомые". Только по хорошим рекомендациям можно что-то добиться в банке... Это плохо. Порой бывает, что даже тот, кто только что окончил институт (даже бывает, что не закончил) сразу становится руководителем, а потом узнает у других рядовых сотрудников как работать, как открывать счета, какие ФЗ бывают и т.д. и т.п. Примеров множество.

Топ-менеджмент! Дайте рядовым сотрудникам реализовать свои возможности! Очень много можно сделать реальных предложений по улучшению качества работы и спектром предоставляемых услуг.
andale • сотрудник
30.03.2009 00:24
5 комментариев
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avbykov
30.03.2009 09:41
Вы как вчера на свет родились.
alex2100
30.03.2009 12:39
smile;) счас все руководители уже бегут к тебе за советом по улучшению работы...
den1
30.03.2009 13:21
Про руководство Вы очень точно подметили. Если кто-то еще помнит директора департамента КО Волкову, то вам повезло. Она, на мой взгял, была очень хорошим руководителем. В случае нужны к ней можно было спокойно обратится и она бы точно помогла. Да и работалось с ней без каких-либо проблем. А вот Арвидас Алутис, который сейчас занимает ту же должность(правда ее сейчас переименовали) вообще никак себя никак не зарекомендовал. Друзья, которые еще работают в банке, имеют неочень лестные отзывы о нем. Да и начинания как-то не удаилсь у него на все 100%.
Lоki™
04.04.2009 20:58
Честно говоря, за 2 года не видел примеров продвижения на должность "знакомых". Никто никому расти не мешает. Что уж поделать, если руководящих должностей меньше чем хотелось бы рядовым сотрудникам с замашками руководителя. smile:) Уверен, что имеет место быть назначение "по знакомству" местами, но примеров роста от менеджера ТО до Руководителя офиса и выше достаточно.
Я бы даже ФИО назвал, но зачем людям лишняя реклама. smile:) Герман, привет)))
Nevermind (гость)
14.04.2009 22:41
Офисы закрываются, а на сайте банка только информация об открытии филиалов.

А Вы не там смотрите. Загляните в раздел "О Банке -> Существенные события".

А на Алутиса, мне кажется, просто шишки сыплются в связи с общим ухудшением положения, которое не от него зависит. Начинания, естественно, на все 100 % не могут сразу удаться. Тем более, что пришел он непосредственно перед Кризисом, только начал, понимаешь, начинать, а тут на те...




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