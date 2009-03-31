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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Кризис отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Сбербанк. По итогам кропотливой работы в 2008 году каждому из 23 членов правления банка выплачено по 40,6 млн. рублей. Сумма средств государства и Банка России, размещенная в Сбере в качестве финансовой поддержки неизвестна, но она наверняка превышает 500 млрд. рублей.
...
В стране кризис, поэтому дивидендная доходность по акциям будет невысокой. В Сбербанке доходность по обыкновенным акциям составит приблизительно 1%, в ВТБ — порядка 0,5%, в «Роснефти» — 1%. Так решит менеджмент, тот самый, что выписал себе десятки миллионов рублей вознаграждения.

Никита Кричевский, доктор экономических наук
all80бывший сотрудник
31.03.2009 09:36
32 комментария
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avbykov
31.03.2009 10:07
Между прочим, люди здорово отпахали весь 4 квартал. Еще бы, столько госбабок "отмыть". Это вам не хухры-мухры!
И потом, получили они существенно меньше чем в предыдущие годы!
У людей может проблемы сейчас! Не хватает на жизнь. Островок к примеру уже не подаришь ребенку на Новый год, еще чего.
SoKoBaN
31.03.2009 10:08
Откуда цифирь?
avbykov
31.03.2009 10:44
SoKoBaN, если вы про сумму бонусов и колличество ртов, то об этом разве что на заборе не написали. Даже акции протеста по тому поводу были.
ДенегНЕТ
31.03.2009 10:55
2 avbykov
Даже, если на остров хватит, то летать туда будет им неначем!!! Этих копеек на самолет точно не хватит!!!
Так им и надо)))
Bravo_68
31.03.2009 11:55
Сумма, которая равна 1 млн. долларов - намного меньше сумм, которые получают европейские ТОП-менеджеры обонкротившихся компаний и банков по итогам прошлого года.
alex_kru63
31.03.2009 11:56
Защитники Сбера, где вы...., ау......
Тут опять на любимый вами банк наезжают......
Xa3ard
31.03.2009 12:02
alex_kru63 тут наезжают на руководство банка, а не на банк - это разные вещи.

А руководство банка его сотрудники и сами грязью поливают в каждой теме
SoKoBaN
31.03.2009 12:19
2 alex_kru63
Если Вы найдете время и прочитаете ВЕСЬ форум, то не увидите НИ ОДНОГО высказывания в защиту ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА Сбербанка. Их НИКТО не любит и не защищает. Если Вас коробит от размера вознаграждений этих господ, то представте какие чувства должны испытывать люди, вкалывающие "за окошком" по 12 часов в сутки и СВОИМ ТРУДОМ добывающие верхушке многомилионные бонусы. При этом от руководства простые работники никакой благодарности не получают, а получают скромную з/п и жесточайшие кары за малейшее нарушение регламента, и, в виде бонуса, лютую ненависть клиентов, которые девушку-контролера в окне отождествляют со всем Сбером с его многомиллиадными доходами и зажравшимся топ-менеджментом и соответственно "оттягиваются".
2 avbykov
Эти цифры, по-моему, и на заборе можно увидеть, беда в том, что разные источники указывают разные цифры, или вообще диапазоны. Кто-нибудь может сказать, данная информация где-то официально обнародована? Киньте ссылки...
avbykov
31.03.2009 12:35
SoKoBaN, знаете, на сайте Сбербанка информации по понятным причинам не было.
Если нужны официальные сведения - их я не встречал и не искал. Но "обмусоливания" этой темы в сети богато.
http://crisiskill.ru/?p=1787
http://www.prime-tass.ru/news/show.as...71&ct=news
Да и на банки.ру тоже было в ленте.

Vovan100
31.03.2009 16:12
2 all
Отчет по ЦБ Сбербанка (на сайте можно скачть), там все есть.
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