Сбербанк. По итогам кропотливой работы в 2008 году каждому из 23 членов правления банка выплачено по 40,6 млн. рублей. Сумма средств государства и Банка России, размещенная в Сбере в качестве финансовой поддержки неизвестна, но она наверняка превышает 500 млрд. рублей.

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В стране кризис, поэтому дивидендная доходность по акциям будет невысокой. В Сбербанке доходность по обыкновенным акциям составит приблизительно 1%, в ВТБ — порядка 0,5%, в «Роснефти» — 1%. Так решит менеджмент, тот самый, что выписал себе десятки миллионов рублей вознаграждения.



Никита Кричевский, доктор экономических наук