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|Работа для студента...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Согласен с предыдущем отзывом, так почти 90% сотрудников считают , предыдущие отзывы радуют , если коротко, на момент моего ухода из банка зп была на уровне курьера плюс крохи премии, завышенный план по кредитам и страхованию в 2 раза и куча kpi, особенно радовали амбиции банка по поиску пенсионеров на кредиты, видимо я их у пятиэтажек должен был искать, причем в зачет kpi не шли пенсионеры с предложениями от банка по кредитам, т.е. нужны были тупо новые клиенты , 50% коллектива были нормальными, остальные злые на жизнь молодые девчонки и девочка зам. блондинка с самомнением препода МГУ, с учетом, что мне было 29, а ей 23 это было нечто, когда я ее по имени отчеству называл .
Короче товарищи менеджеры, не тратьте ваше время устраивайтесь на обычную работу, заработаете столько же или больше. Здесь будете работать по 10 часов в день и дополнительно в субботу за гроши с убитыми нервами и руком истеричкой . Работал в организации год знаю о чем говорю.
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2
sabzero2011 • бывший сотрудник
31.08.2016 11:30
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Ответ банка:
Добрый день!
Спасибо за комментарий!
Нам очень жаль, что Ваши взаимоотношения в коллективе и, в частности, с вашим руководителем сложились не в положительную сторону. Поддержание дружной атмосферы и командной работы в Банке - одна из приоритетных задач для нас. Мы стараемся с особым вниманием относиться к кандидатам и новым сотрудникам, а также проводим специальное обучение для руководителей в части грамотного взаимоотношения с командами. Если Вы сообщите, в каком Дополнительном офисе Вы работали, мы свяжемся с Вашим бывшим руководителем для выяснения деталей по описанной ситуации.
По вопросу заработной платы отметим, что всю информацию по окладу и бонусной части мы доносим до кандидата еще в момент первичного собеседования. Мы тщательно следим, чтобы вся информация о заработной плате поступала в доступной и понятной форме во избежание различного рода недопониманий.
Касательно графика работы – как мы отвечали ранее, наши сотрудники в Дополнительных офисах работают по графику суммированного учета рабочего времени. При этом график работы можно выстроить индивидуально исходя из степени его занятости (ставки).
Еще раз благодарим Вас за оставленный отзыв и желаем Вам дальнейших успехов!
Департамент по работе с персоналом
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|Ilove007
01.09.2016 08:45
|божечки, как я понимаю... прочитав коммент, как будто в ту атмосферу вернулась
|redwitch-666
02.09.2016 20:24
|А мы пенсов в больничках караулили
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