Ответ банка: Добрый день!

Спасибо за комментарий!



Нам очень жаль, что Ваши взаимоотношения в коллективе и, в частности, с вашим руководителем сложились не в положительную сторону. Поддержание дружной атмосферы и командной работы в Банке - одна из приоритетных задач для нас. Мы стараемся с особым вниманием относиться к кандидатам и новым сотрудникам, а также проводим специальное обучение для руководителей в части грамотного взаимоотношения с командами. Если Вы сообщите, в каком Дополнительном офисе Вы работали, мы свяжемся с Вашим бывшим руководителем для выяснения деталей по описанной ситуации.

По вопросу заработной платы отметим, что всю информацию по окладу и бонусной части мы доносим до кандидата еще в момент первичного собеседования. Мы тщательно следим, чтобы вся информация о заработной плате поступала в доступной и понятной форме во избежание различного рода недопониманий.

Касательно графика работы – как мы отвечали ранее, наши сотрудники в Дополнительных офисах работают по графику суммированного учета рабочего времени. При этом график работы можно выстроить индивидуально исходя из степени его занятости (ставки).



Еще раз благодарим Вас за оставленный отзыв и желаем Вам дальнейших успехов!

Департамент по работе с персоналом